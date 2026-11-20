Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a venit la reuniunea LAPAR de vineri 20 noiembrie cu vești din Parlamentul European:

„Am venit… pentru a vorbi despre ce se întâmplă acum în Parlamentul European, de realizările noastre, dar, în același timp, de ceea ce dumneavoastră puteți face în așa fel încât agricultura europeană să nu fie un Titanic.

România, lumea europeană, agricultura nu sunt în situația Titanicului. Suntem în situația de a crea o perspectivă reală de dezvoltare și eu cred că trebuie să privim viitorul nostru și inclusiv situația actuală cu mai multă încredere în capacitatea noastră totuși de a răzbi și, în același timp, să nu uităm și realizările obținute în ultimii 20 de ani. Pentru că ne apropiem de un moment festiv, celebrarea a 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, și ar fi greșit să ignorăm faptul că apartenența la Uniunea Europeană a adus foarte multe beneficii României și agriculturii românești.

Fie că vorbim de subvenții, fie că vorbim de acces la piață internă, fie că vorbim de fonduri pentru tineri fermieri, fie că vorbim de fonduri pentru dezvoltarea zonelor rurale, fie că vorbim de finanțări tocmai pentru a combate inegalitățile de pe piață, fie că vorbim de fonduri pentru grupurile de acțiune locală, fie că vorbim de fondurile pentru achiziționarea de echipamente și utilaje pe care dumneavoastră le folosiți, adevărat, nu Tesla, dar pentru altele.

Așa că eu aș vrea să nu ignorăm toate aceste dimensiuni, pentru că, într-adevăr, politica agricolă comună este definitorie pentru Constituția Europeană. De aceea, miza momentului acesta este să ne asigurăm că toată lumea, la nivel european, înțelege acest lucru.

Alături de politica de coeziune, politica agricolă comună trebuie să rămână baza viitorului buget european multianual. Și, evident, în cadrul dezbaterii care se poartă în prezent, trebuie să spunem cu tărie acest lucru, bazându-ne pe date și pe fapte. Îmi permit să spun lucrurile acestea pentru că am fost alături de fermierii români la fiecare protest care a fost organizat la Bruxelles sau Strasbourg.

Am discutat cu dumneavoastră, cu acei fermieri care au fost prezenți, am fost alături de ei în fiecare demers care l-au inițiat și am purtat vocea fermierilor români în dezbaterea privind acordul comercial cu statele din America Latină, acordul Mercosur. Delegația pe care o conduc, de 11 eurodeputați, a votat împotriva acordului Mercosur. Acordul Mercosur a pierdut, a căzut la o diferență de 10 voturi.

Asta înseamnă că, fără voturile acordate de delegația pe care o coordonez, acordul Mercosur ar fi trecut în forma sa inițială, fără acele clauze de salvgardare pe care am reușit să le impunem. Asta înseamnă să acționezi pentru fermierii români: nu doar să ai discursuri frumoase sau să mergi în plenul Parlamentului cu o mască, ci într-adevăr să te lupți pentru fermieri.

Mai mult decât atât, în discuțiile care s-au purtat cu privire la finanțările europene, am fost cei care am solicitat suplimentarea fondurilor pentru agricultură, de exemplu, pentru acei fermieri care sunt afectați de creșterea costurilor la inputuri, și, în sensul acesta, am obținut o suplimentare a alocărilor financiare. Am cerut fonduri suplimentare pentru acei fermieri afectați de anumite situații ce țin de evoluțiile climatice, secetă, în mod special, și inclusiv acum, amendând bugetul pentru anul 2026, am obținut o suplimentare de 300 de milioane de euro la nivel european pentru acei fermieri afectați.

Iar în bugetul pentru anul 2027, pe care tocmai l-am închis, am obținut sume suplimentare pentru agricultură la nivel european, o creștere a bugetului în mod special pe anumite componente, și mă refer aici în mod special la componentele ce ține de tinerii fermieri.

Acestea sunt din nou rezultate concrete și știu că, de multe ori, aceste lucruri poate nu se văd neapărat în dezbaterile publice sau uneori este mai simplu să criticăm fără să ne uităm la fapte. De aceea am plăcere astăzi să vă informez și să vă anunț că săptămâna aceasta Comisia pentru Buget a Parlamentului European a aprobat raportul pe care îl coordonez la nivelul acestei comisii privind perspectiva bugetară cu privire la viitoarea politică agricolă comună și că acest raport pe care îl coordonez prevede o serie de elemente cruciale pentru perspectiva noastră cu privire la această viitoare politică.

Dar, în mod special, să subliniez faptul că acest raport a trecut cu 21 de voturi pentru, două împotrivă, șapte abține. Și să spun că, din fericire, forțele politice antieuropene, conservatoare au votat împotriva acestui raport sau s-a obținut, deși acest raport cuprinde câteva aspecte importante. În primul rând, solicităm în acest raport alocarea unei sume de 433,01 miliarde de euro pentru politica agricolă comună pentru perioada 2028-2034.

Asta înseamnă cu aproape 140 de miliarde de euro în plus față de propunerea inițială a Comisiei Europene… Nu este declarație politică. Este perspectiva instituțională a Parlamentului European.

De asemenea, în acest raport validăm clar de nevoia de a separa și de a identifica corespunzător fondurile pentru agricultură, dar și fondurile pentru dezvoltarea rurală, ceea ce, din nou, contrazice propunerea Comisiei Europene sau chiar propunerea susținută de anumite state membre. Deci, practic, ne opunem diluării banilor europeni care merg către zona de agricultură și către zonele rurale.

Cum împărțim aceste sume? În propunerea pe care noi am făcut-o, aproboată de Comisia pentru Buget, solicităm 320,3 miliarde de euro pentru a sprijinui direct fermierii, 106,41 miliarde de euro pentru dezvoltarea zonelor rurale, 6,3 miliarde de euro pentru mecanismul de intervenții în situații de criză.

În propunerea Comisiei Europene, aceste lucruri nu sunt prezentate astfel. Mai mult decât atât, sunt foarte îngrijorat în perspectiva prezentată de Consiliu, care vine cu tăieri substanțiale. Săptămâna aceasta am purtat noi discuții cu reprezentanții Consiliului și urmează, cel mai probabil, informațiile pe care le-am, ca din nou Consiliul să vină cu o nouă propunere, spre finalul acestei săptămâni, care din nou va conduce la tăieri substanțiale, evident, față de care ne vom opune.

Am introdus acolo nevoia ca aceste finanțări europene să meargă către direcțiile pe care le cunoaștem deja, dar și către alte direcții: finanțarea pentru indicații, finanțarea pentru procesare, finanțarea pentru depozitare, finanțarea pentru modernizarea fermelor sau comunitățile rurale. În sensul acesta, ne opunem discuției lansate de Comisie Europeană și susținute de anumite state membrile de a crea niște praguri care nu corespund nevoilor reale ale fermierilor europeni.

Pentru că toți fermierii europeni prestează aceeași muncă: pentru muncă egală, plată egală. Nu putem avea diferențe, pentru că nu mai există astăzi aceste diferențe în ceea ce înseamnă posturile de producție. Comisie Europeană, știți, a propus un prag minim al plății medii naționale de 130 de euro pe hectar.

Președinția irlandeză a Consiliului Europene propune reducerea pragurilor la 90 de euro pe hectare și, evident, că nu putem accepta lucrul acesta. Limita superioară rămâne, în cazul altelor perspective, la 240 de euro pe hectar. Noi, la nivelul Parlamentului European, ne opunem acestor diferențe mult prea mari între statele membre.

Mai mult decât atât, nu suntem de acord cu ideea aceasta că fiecare confinanțează cu cât vrea, adică să avem și mai multă inegalitate atunci când anumite state vor subvenționa din bani proprii și mai mult fermierii, iar noi, având capacități budgetare mai reduse, riscăm să rămânem în urmă. De aceea, în raportul pe care l-am promovat, am introdus acolo un paragraf important unde solicităm foarte clar să existe echitate în ceea ce înseamnă subvențiile și între statele membre, dar și în interiorul statelor membre, pentru a reduce decalajele, pentru a obține o convergență reală în ceea ce înseamnă subvențiile pentru fermieri”.