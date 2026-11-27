Cu ocazia Zilei Naționale a României, Carrefour România își reafirmă sprijinul pentru economia locală și tradițiile gastronomice românești printr-o serie de târguri dedicate producătorilor din toată țara. Între 29 noiembrie și 1 decembrie, 40 de hipermarketuri Carrefour din țară se transformă în casa producătorilor români, locul în care clienții pot descoperi și susține producătorii din propria comunitate.

„Sprijinirea producătorilor români și a economiei locale este un angajament de zi cu zi pentru Carrefour România, construit prin parteneriate solide cu peste 2.000 de furnizori locali din toată țara. De 1 Decembrie, vrem să fim alături de români și să sărbătorim împreună valorile și tradițiile care ne unesc. Suntem mândri să fim puntea de legătură dintre antreprenori și comunitățile locale și că putem contribui astfel la creșterea și vizibilitatea afacerilor românești, dar și la dezvoltarea economiilor locale”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

La nivel național, peste 350 de producători și artizani vor aduce pe rafturi și la standurile dedicate produse care poartă cu ele gustul și specificul fiecărei regiuni și fiecărui oraș în parte. Oferta cuprinde o selecție variată de bunătăți: de la produse de cofetărie și patiserie, până la conserve, lactate, mezeluri, siropuri naturale, miere, uleiuri presate, băuturi artizanale și multe altele.

Aproximativ 300 dintre aceștia sunt mici producători locali, parte din programul De aici, de aproape – artizani locali. Afaceri mici sau de familie, care livrează produse artizanale în magazinele Carrefour din județul în care fac parte. Dintre aceștia, 50 de artizani și-au extins deja distribuția și către magazinele Carrefour din județele învecinate, reușind astfel să ajungă la un număr mai mare de consumatori.

Pentru a completa experiența de sărbătoare, pe lângă oferta din cadrul târgurilor, clienții au la dispoziție pe rafturile magazinelor o gamă variată de produse tradiționale românești, o selecție bogată de vinuri locale din programul Deschidem Vinul Românesc, precum și preparate care păstrează vie autenticitatea rețetelor de odinioară sub marca proprie Drag de România. Mai mult, Carrefour le-a pregătit cumpărătorilor și alte surprize speciale în magazine, pentru celebrarea Zilei Naționale.

1 decembrie românesc la Carrefour

În zi de sărbătoare, românii pot sărbătorii alături de producătorii locali din orașele lor și degusta produse tradiționale zonelor din care fac parte. Târgurile se vor desfășura între 29 noiembrie – 1 decembrie, în intervalul orar 11:00 – 19:00, în hipermarketurile Carrefour din provincie, în orașele: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Drobeta, Focșani, Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Roman, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara și Zalău.

Pentru locuitorii Capitalei, Carrefour a pregătit un calendar dedicat, târgurile din hipermarketurile din București desfășurându-se în două etape: 20 – 22 noiembrie și 11 – 13 decembrie.

Inițiativa face parte din angajamentul pe termen lung al Carrefour de a susține producătorii locali și de a le oferi o platformă solidă de dezvoltare. Astăzi, rețeaua Carrefour include peste 2.000 de producători locali, o cifră mereu în creștere. De altfel, 95% dintre furnizorii pentru componenta alimentară sunt români.

Carrefour România. 470 de magazine multi-format în 113 orașe. Lider în e-grocery

Primul retailer omnichannel din România are un ecosistem complet de cumpărături – în magazin și online, prin carrefour.ro, Bringo și parteneri precum Glovo, Wolt, Bolt Food și Trendyol. Programul de loialitate Act For Good din Carrefour app reunește 3+ milioane de utilizatori.

Investiție 100% românească

Carrefour România face acum parte din Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România.

95% furnizori români alimentari. +2.000 producători locali.

Cea mai extinsă rețea locală din retailul românesc, susținută prin programe naționale precum Grădina Noastră, Deschidem Vinul Românesc și De aici, de aproape.

Pilon economic și social

Unul dintre cei mai mari angajatori din țară și companie certificată Top Employer (2023-2026), Carrefour România a contribuit în 2025 cu aproape 1 miliard de lei la bugetul de stat prin taxe și impozite.