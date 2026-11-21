Pâinea ar putea deveni un lux sau chiar ar putea lipsi din alimentația viitorilor locuitori ai Lunii și ai altor colonii spațiale. Motivul este simplu: cerealele ocupă mult spațiu și necesită resurse importante, iar în afara Pământului fiecare metru pătrat, fiecare litru de apă și fiecare unitate de energie vor conta.

Într-un material publicat de FoodBev Media, Ben Crowther, reprezentant al Royal Academy of Engineering și cofondator al companiei de tehnologie aeroponică LettUs Grow, analizează cum s-ar putea schimba alimentația până în 2076. El pornește de la un exercițiu realizat de Academia Regală de Inginerie din Marea Britanie privind felul în care ar putea arăta viața peste aproximativ 50 de ani.

Hrana nu va mai putea fi trimisă permanent de pe Pământ

În prezent, astronauții de pe Stația Spațială Internațională primesc în mare parte alimente trimise de pe Pământ, inclusiv produse liofilizate. Meniul lor este deja relativ variat și include peste 100 de produse, de la paste și fructe până la pește, fructe de mare și deserturi.

Pentru coloniile permanent, un asemenea sistem nu ar putea reprezenta însă soluția pe termen lung. Hrana ar trebui produsă local, ceea ce înseamnă că agricultura ar trebui mutată în spații complet controlate.

Serele spațiale ar putea semăna cu fermele verticale de astăzi

Crowther consideră că tehnologiile de bază necesare există deja pe Pământ. O mare parte dintre roșii, ardei și castraveți, dar și o proporție tot mai mare de verdețuri și plante aromatice, sunt cultivate în prezent în sere tehnologizate și ferme verticale. În spațiu, aceste sisteme ar trebui să fie complet închise și să mențină permanent echilibrul dintre oxigen și dioxid de carbon. Ar fi necesară și recuperarea aproape totală a resurselor.

Biomasa, inclusiv deșeurile umane, ar putea fi tratată și transformată în îngrășământ, iar resturile alimentare ar putea contribui la obținerea unui substrat pentru plante.

Lumina reprezintă o altă problemă. În astfel de sere ar putea fi utilizate surse artificiale de lumină roșie și albastră pentru a completa lumina naturală și pentru a păstra ritmul circadian al plantelor. Acest lucru ar fi important în condițiile în care perioadele de lumină din spațiu pot dura două săptămâni sau chiar mai mult. În viitor, inteligența artificială ar putea regla automat lumina în funcție de nevoile fiecărei culturi, estimează autorul.

Fiecare picătură de apă va trebui refolosită

Apa ar deveni una dintre cele mai valoroase resurse. Crowther estimează că sistemele folosite în colonii spațiale vor fi proiectate pentru reutilizarea aproape completă a apei, cu ajutorul unor tehnologii avansate de filtrare. Există deja exemple pe Pământ. Unele sere folosesc sisteme de filtrare în mai multe etape, inclusiv lumină ultravioletă și osmoză inversă, pentru recuperarea apei și reutilizarea acesteia în mai multe cicluri de irigare.

De ce ar putea dispărea pâinea

Marea schimbare ar putea apărea chiar în farfurie. Într-o colonie unde spațiul este extrem de limitat, cultivarea cerealelor necesare producerii pâinii ar putea deveni ineficientă. În locul lor, locuitorii ar putea consuma mai multe rădăcinoase. Acestea pot furniza calorii și nutrienți, ocupând în același timp mai puțin spațiu și fiind relativ ușor de cultivat. Astfel, alimentele de bază ar putea fi alese mai degrabă după eficiența producerii lor decât după tradiție sau preferință.

Zootehnia convențională ar ridica probleme și mai mari. Creșterea animalelor în spațiu nu este considerată imposibilă, dar ar necesita foarte multe resurse și ar putea crea probleme privind bunăstarea animalelor.

O alternativă mai realistă ar putea fi acvacultura. În consecință, peștele ar putea deveni mult mai important în alimentația comunităților extraterestre decât este în multe diete actuale. Toate acestea însă reprezintă proiecții privind modul în care co nstrângerile de spațiu, apă și energie ar putea influența agricultura.

Agricultura spațială ar putea schimba și ceea ce mâncăm pe Pământ

Una dintre ideile centrale ale analizei este că tehnologiile create pentru spațiu ar putea avea aplicații importante și pe Pământ. Schimbările climatice, deficitul de apă și presiunea asupra terenurilor agricole creează deja probleme similare, chiar dacă la altă scară. Sistemele închise de cultivare, reciclarea apei, reducerea deșeurilor și folosirea inteligenței artificiale pentru controlul culturilor pot deveni tot mai importante și în agricultura terestră.

În comunitățile din afara Pământului, dieta ar putea fi construită în primul rând în jurul eficienței. Alimentele ar fi evaluate după necesarul de apă, spațiul necesar cultivării, aportul de calorii și nutrienți și ușurința producerii.

Gustul și varietatea ar putea deveni criterii secundare. Crowther avertizează însă că acest tip de schimbare poate accentua și diferențele economice. Cei care vor avea acces la mai mult spațiu și la tehnologii performante ar putea continua să producă o gamă mai variată de alimente, inclusiv carne cultivată. În schimb, comunitățile cu resurse limitate ar putea avea o alimentație mult mai simplă și mai strict funcțională.

Lecția pentru industria alimentară începe deja pe Pământ

Exercițiul de imaginație despre viața pe Lună sau pe Marte scoate în evidență o problemă actuală: resursele agricole nu sunt nelimitate. Autorul arată că industria alimentară va trebui să găsească un echilibru între sustenabilitate, costuri și așteptările consumatorilor.

Tehnologiile dezvoltate pentru condiții extreme pot deveni, astfel, soluții pentru o agricultură care trebuie să producă mai mult cu mai puțină apă, energie și suprafață cultivabilă. În acest sens, viitoarea „bucătărie lunară” poate părea science-fiction, dar multe dintre tehnologiile pe care s-ar baza există deja în serele și fermele verticale de pe Pământ.