Nivelul apei dulci din râurile, lacurile și rezervoarele de pe glob a înregistrat o scădere fără precedent în 2023 și 2024, cei mai călduroși ani măsurați vreodată. Debitele râurilor au fost cu 5,7% sub valorile normale, iar volumul de apă stocat în lacuri și rezervoare a scăzut cu 9,5%, potrivit unui studiu internațional care avertizează asupra vulnerabilității resurselor globale de apă dulce în contextul schimbărilor climatice, informează News.ro.

Cercetarea, coordonată de Academia Chineză de Științe, arată că planeta a traversat în perioada 2023-2024 cea mai mare scădere simultană a rezervelor de apă dulce de suprafață înregistrată cel puțin din 1991.

Analiza a combinat măsurătorile debitului din 150 dintre cele mai importante bazine hidrografice ale lumii cu date satelitare care au monitorizat peste 1,2 milioane de lacuri și lacuri de acumulare în intervalul 1991-2025.

Atmosfera mai caldă accelerează pierderea apei prin evaporare

Potrivit cercetătorilor, încălzirea globală modifică intensitatea și distribuția ciclului apei. O atmosferă mai caldă poate reține și transporta mai multă umiditate, ceea ce accelerează evaporarea apei din sol, râuri și lacuri. În același timp, temperaturile ridicate ale solului contribuie la pierderea suplimentară a umidității.

Apa evaporată ajunge în atmosferă și poate genera precipitații abundente în alte regiuni, inclusiv deasupra oceanelor. Astfel, diferențele dintre zonele afectate de secetă și cele lovite de inundații devin mai pronunțate.

Unul dintre paradoxurile evidențiate de studiu este că debitele râurilor au scăzut chiar și în regiuni care au înregistrat precipitații extreme și inundații.

„Rezultatele evidențiază un paradox important al schimbărilor climatice: o atmosferă mai caldă nu înseamnă neapărat că pe uscat este disponibilă mai multă apă. Deși precipitațiile globale au crescut în această perioadă, o mare parte din precipitațiile suplimentare s-au înregistrat deasupra oceanelor, în timp ce multe regiuni terestre au înregistrat deficite semnificative”, a declarat dr. Sulagna Mishra, unul dintre autorii cercetării.

America de Sud, printre regiunile cu cele mai mari scăderi ale rezervelor de apă

Efectele au fost deosebit de puternice în America de Sud, unde debitul râurilor a scăzut cu 17,8%, iar volumul de apă din lacuri și rezervoare a fost mai mic cu 16,5%.

Scăderile au fost înregistrate chiar dacă unele zone ale continentului s-au confruntat cu precipitații extreme și inundații. Datele arată astfel că existența unor episoade de ploi abundente nu garantează refacerea rezervelor de apă dulce.

Resursele de apă dulce, tot mai vulnerabile la schimbările climatice

Rezervele globale de apă sunt supuse mai multor presiuni, între care secetele asociate schimbărilor climatice, fenomenele climatice extreme, poluarea și supraexploatarea resurselor.

Cercetătorii avertizează că modificările ciclului hidrologic reprezintă una dintre principalele modalități prin care încălzirea globală afectează populația, ecosistemele și disponibilitatea resurselor naturale.

Pe măsură ce temperaturile continuă să crească, estimarea cantității de apă dulce disponibile devine tot mai dificilă. Studiul subliniază necesitatea monitorizării continue a resurselor hidrologice și a unei gestionări mai eficiente a apei, într-un context în care secetele și inundațiile pot apărea în perioade apropiate, inclusiv în aceleași regiuni.