O postare publicată pe 25 noiembrie de echipa națională de rugby a Angliei (England Rugby) a strâns sute de mii de vizualizări după ce a dezvăluit ce mănâncă jucătorii în ziua meciului și care este combinația neobișnuită preferată de unul dintre internaționali, Joe Heyes: orez, smântână și sare.

În videoclipul publicat pe paginile oficiale ale naționalei Angliei, un membru al echipei de nutriție a lotului explică felul în care își pregătesc sportivii organismul înainte de fluierul de start, dar și de ce alimentația din ziua meciului arată diferit aproape de la un jucător la altul.

Carbohidrații, regula comună cu 3-4 ore înainte de start

Potrivit specialistului, cea mai frecventă întrebare pe care o primește în ziua meciului este ce mănâncă, de fapt, jucătorii. Deși fiecare sportiv are propriile preferințe, elementul comun este aportul de carbohidrați, esențial pentru refacerea rezervelor de glicogen din mușchi și ficat.

„Pentru majoritatea jucătorilor, asta înseamnă o masă luată cu aproximativ trei-patru ore înainte de lovitura de începere, bazată pe alimente precum orezul, pastele sau cartofii”, explică acesta în materialul video.

Clătite, pâine cu gem sau carbohidrați lichizi

Dincolo de formula clasică cu paste sau orez, toleranța digestivă este decisivă. O masă considerată ideală din punct de vedere teoretic devine inutilă dacă provoacă disconfort în timpul efortului.

Din acest motiv, unii jucători aleg variante mai ușoare înainte de meci, precum clătitele, pâinea prăjită cu gem, checul cu banane (banana bread) sau covrigii (bagel). Alții preferă să își ia o parte din carbohidrați din lichide: „Este adesea mai ușor să bei 50 de grame de carbohidrați decât să îi mănânci, iar lichidele tind să părăsească stomacul mai repede, ajutând jucătorii să se simtă mai ușori înainte de joc”.

Există și un grup restrâns de internaționali cu experiență care mănâncă foarte puțin în ultimele ore dinaintea meciului, bazându-se pe faptul că s-au alimentat corect în precedentele 24 de ore și își cunosc foarte bine reacțiile organismului.

Cazul aparte: orez, smântână și sare

Cea mai surprinzătoare alegere din vestiarul Angliei îi aparține însă lui Joe Heyes, a cărui masă preferată înainte de meci este alcătuită din orez, smântână și sare — o combinație care a stârnit reacții amuzate inclusiv în mesajul oficial al echipei („Orez, smântână și sare?!”).

„Nu o vei găsi în niciun manual de nutriție, dar o folosește de ani de zile și funcționează. Acesta este mesajul esențial: cea mai bună masă dinaintea unui meci nu este un anumit aliment. Este cea care oferă energia necesară, pică bine la stomac și îi dă jucătorului încredere atunci când intră pe teren”, conchide specialistul naționalei Angliei.

Cum arată, de fapt, dieta jucătorilor din naționala Angliei pe parcursul unei săptămâni

Dincolo de preferințele individuale din ziua meciului, alimentația lotului național al Angliei este coordonată de dr. James Morehen, nutriționistul principal de performanță al echipei, alături de bucătarul lotului, Tom Kirby. Sistemul aplicat se bazează pe principiul „mâncarea pe primul loc” (food first), prin care sportivii își iau necesarul de nutrienți din alimente integrale, completate doar de câteva suplimente de bază, precum creatina, proteina din zer, acizii grași Omega-3 și turmericul concentrat pentru reducerea inflamației după meciuri.

Potrivit ghidurilor oficiale Food for Rugby ale Federației Engleze de Rugby (RFU), cantitatea de carbohidrați variază de la o zi la alta în funcție de intensitatea efortului, în timp ce aportul de proteine rămâne constant, la aproximativ 2 grame per kilogram corp pe zi (ajungând la 2,5–3 g/kg corp în zilele de refacere).

Pregătirea propriu-zisă pentru meci începe cu 24 de ore înainte, când jucătorii intră în etapa de încărcare cu glicogen și consumă peste 6 grame de carbohidrați per kilogram corp — adică cel puțin 600 de grame de carbohidrați într-o singură zi pentru un jucător de 100 de kilograme. În schimb, în ultimele ore dinaintea fluierului de start sunt evitate alimentele bogate în fibre sau prăjelile, care pot provoca disconfort digestiv în timpul contactului fizic, iar după meci refacerea urmărește regula celor trei pași: reîncărcare cu carbohidrați, reparare musculară cu proteine și rehidratare.