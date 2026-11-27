Carnea grasă, vinul consumat fără măsură și dulciurile aduse din Levant făceau parte din alimentația elitelor medievale. Un astfel de regim putea favoriza apariția gutei, o afecțiune cunoscută și sub numele de „boala regilor”. Printre cei care au suferit de această boală s-a numărat și Ștefan cel Mare, potrivit unui raport întocmit în 1502 de medicul venețian Matteo Muriano.

În episodul dedicat alimentației din Evul Mediu, publicat pe canalul CORPUS DRACULIANUM, istoricul Adrian Gheorghe face o comparație între problemele de sănătate ale celor înstăriți și cele întâlnite în lumea satului. Dacă domnitorii și boierii aveau acces la carne, vin și produse scumpe, oamenii de rând se confruntau cu lipsuri alimentare, anemie și carențe de minerale.

„Dacă săracul suferea de prea puțin, boierul suferea de prea mult. Carne grasă și în exces, vin fără măsură, dulciuri levantine – rețeta clasică a podagrei, guta, boala regilor, cum se mai numește, în care acidul uric cristalizează în încheieturi și face fiecare pas un chin”, explică istoricul Adrian Gheorghe.

Ștefan cel Mare, afectat de gută

Istoricul amintește și documentul care indică faptul că Ștefan cel Mare suferea de această afecțiune. Este vorba despre raportul medicului venețian Matteo Muriano, datat 1502, care oferă informații despre starea de sănătate a domnitorului.

„Raportul medicului venețian Matteo Muriano de la 1502 ni-l arată chiar pe bătrânul Ștefan cel Mare, măcinat de podagră. Prețul unei jumătăți de veac de ospețe domnești”, spune istoricul.

Guta apare atunci când nivelul acidului uric din sânge crește, iar cristalele acestuia se depun în articulații, provocând inflamație și durere. În trecut, boala era asociată cu mesele bogate și consumul excesiv de carne și alcool, motiv pentru care a rămas cunoscută drept „boala regilor”.

Ce probleme de sănătate aveau oamenii de rând

La sate, problemele erau cu totul altele. Alimentația bazată în mare parte pe cereale, în special pe mei, și perioadele lungi de post contribuiau la apariția unor carențe nutriționale. Turtele nedospite din făină de mei conțineau fitați, compuși care îngreunează absorbția fierului, zincului și calciului.

„Anemia era normalitatea. Turta nedospită din făină de mei este plină de fitați, compuși care blochează absorbția fierului, a zincului și a calciului. Carența de zinc conduce la statură mică, dar și la pubertate întârziată cu ani buni. Iar carența de fier în primii ani de viață afectează dezvoltarea creierului, deficitul cognitiv și motor rămânând vizibil și la maturitate”, explică Adrian Gheorghe.

O altă problemă era gușa endemică, întâlnită în satele de sub munte. Solurile sărace în iod, sarea care nu asigura necesarul acestui mineral și alimentația bazată pe mei contribuiau la apariția afecțiunii. Istoricul arată că gușa a continuat să fie întâlnită în aceste zone până în secolul al XX-lea, când folosirea sării iodate a contribuit la combaterea ei.

Contrastul dintre cele două categorii sociale este rezumat chiar de istoricul Adrian Gheorghe: „Obezitatea și guta bântuiau curțile elitelor, în vreme ce anemia și gușa bântuiau satele”.