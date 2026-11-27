Pe 8 decembrie, Food Content Creators Conference revine la Hotel JW Marriott București cu o noua ediție dedicată oamenilor care setează standardele universului culinar din online, de la chefi și creatori de conținut culinar, la profesioniști din industrie și reprezentanți ai brandurilor. Conferința propune o zi de conversații despre experiențe reale, alegeri importante, parteneriate construite în timp și idei care au trecut dincolo de mediul digital și au devenit proiecte cu impact.

Programul ediției de iarnă urmărește trei direcții care reflectă evoluția actuală a comunității food: performanța și excelența în gastronomie, relația dintre creatori și branduri și dezvoltarea unor business-uri pornite din pasiunea pentru conținut culinar.

Prima sesiune, At the Chef’s Table: From Passion to Culinary Mastery, deschide conversația către culisele bucătăriei la cel mai înalt nivel. În două interviuri one-to-one moderate de Adriana Sohodoleanu, cercetator Food Studies, Richard Abou Zaki, Chef & Owner al restaurantului cu o stea Michelin Retroscena și jurat Chefi la Cuțite, și Sorin Stoica, Chef & Co-Founder ÉTO – Cuisine of Now, vor vorbi despre momentele care le-au definit parcursul, provocări, inspirație, disciplină și căutarea permanentă a excelenței în gastronomie.

Cea de-a doua sesiune, Built to Last: All About Long-Term Relevance and Strong Partnerships, mută focusul în zona colaborărilor de lungă durată dintre creatori și branduri. Într-un panel care aduce la aceeași masă ambele perspective, participanții vor descoperi ce se află în spatele parteneriatelor care reușesc să rămână relevante, cum se construiește încrederea și cum poate fi păstrat echilibrul dintre identitatea creatorului și obiectivele unei campanii. La discuție vor participa Andreea Grecu (Content Creator, TasteBazaar), Valentina Vesler (Director de Comunicare & PR, AQUA Carpatica), Leoo Dumitru (Content Creator), Alexandra Roșca (Director Marketing și Comunicare, Ion Moș), Alexandru Ion (Digital Manager, Bonduelle Central Europe) și Simona Trușcă (Content Creator). Conversația va fi moderată de Diana Coman, Profa de Social Media.

De la conținut la propriul business, sesiunea Made with Passion: From Food Ideas to Growing Businesses urmărește pasul făcut de creatori apreciați dincolo de online-ul culinar. Discuția pornește de la idee și merge până la proiectul ajuns în piață, cu tot ceea ce presupune acest drum: curaj, decizii, provocări, comunitate și rolul pe care prezența digitală continuă să îl joace în dezvoltarea și promovarea unui business. Pe scenă vor urca Geanina Staicu-Avram (Content Creator & Owner Jamila Cuisine Shop), Gina Bradea (Content Creator & Owner Bunătăți de la Gina Bradea), Deea Balgaradean (Owner, YUSO YUM), Daniel Ciripan (Content Creator, Dan Has The Munchies & Founder, Munchies and Cream) și Olivia Niță (Content Creator, Olivia.Nutritie). Panelul va fi moderat de Mia Munteanu, Founder Fennec Creative Studio.

Food Content Creators Conference continuă și dincolo de scenă. Pauzele conferinței creează spațiu pentru networking, interacțiune cu brandurile prezente, demo-uri live, activări speciale și surprize delicioase pregătite pentru participanți, oferind astfel o experiență completă de eveniment.

Cei prezenți au ocazia de a-și extinde rețeaua de contacte, de a schimba idei și descoperi branduri relevante pentru zona food, iar interacțiunile directe completează conținutul conferinței și aduc comunitatea mai aproape.

Evenimentul se încheie cu Food Content Creators Awards 2026, gala de premiere care aduce în prim-plan creatorii și profesioniștii care s-au remarcat în ultimul an în online-ul culinar. Competiția reunește anul acesta 15 categorii, iar nominalizările au fost analizate de un juriu format din peste 100 de specialiști.

Mai multe detalii despre program și participare sunt disponibile pe www.foodcontentcreators.ro.

Food Content Creators Conference & Awards 2026 | Winter Edition este un eveniment organizat de Evensys, împreuna cu Lidl România și cu sprijinul Lucas Bites, Bonduelle, Shan’Shi, Fairy, LaDORNA, AQUA Carpatica și Toneli.

EVENSYS este o companie de planificare de evenimente cu peste 20 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.