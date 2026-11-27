Artesana, producătorul român de lactate fondat de Alina și Daniel Donici, pregătește construirea unei noi fabrici de brânzeturi la Tecuci, județul Galați. Investiția va fi finanțată printr-un credit bancar de 15 milioane de euro, a anunțat Alina Donici, cofondatoarea companiei, la Maratonul Profit la feminin, organizat de Profit.ro.

Potrivit acesteia, proiectul reprezintă o direcție complementară dezvoltării actuale a brandului, care produce deja lapte, iaurt și smântână.

„Astăzi suntem în momentul în care ne pregătim de semnarea unui nou credit bancar de 15 milioane de euro. Pregătim o investiție nou-nouță, tot la Tecuci, o fabrică nouă de brânzeturi, pentru că simțim că este o direcție complementară, dar atât de aproape brandului, să dezvoltăm mai mult și partea de brânzeturi. Avem rețete extraordinare și credem foarte mult în acest proiect”, a declarat Alina Donici, citată de Profit.ro.

Nu au fost anunțate, deocamdată, calendarul lucrărilor, capacitatea de producție sau momentul în care noua fabrică ar urma să devină operațională.

Artesana își extinde activitatea în industria brânzeturilor

Noua investiție marchează o etapă de diversificare a portofoliului Artesana, companie care și-a construit brandul în jurul lactatelor procesate cât mai puțin agresiv și al utilizării ambalajelor din sticlă.

Fondată în 2012 de Alina și Daniel Donici, la Tecuci, compania a pornit de la producția de brânză maturată și iaurt de capră. Ideea afacerii a apărut după ce Daniel Donici a descoperit în Spania o brânză maturată din lapte de capră, produsă într-o fabrică artizanală din Catalonia.

Cei doi antreprenori au decis să aducă acest model în România, deși nu aveau experiență anterioară în industria lactatelor. Ulterior, portofoliul a fost extins cu lapte, iaurt și smântână.

Potrivit prezentării companiei, Artesana utilizează lapte 100% românesc, integral, nestandardizat și neomogenizat, iar procesarea se bazează pe pasteurizare blândă. Produsele sunt comercializate în ambalaje de sticlă.

De la dificultățile financiare din 2013 la o nouă investiție de milioane de euro

Dezvoltarea Artesana nu a fost lipsită de dificultăți. Alina Donici a povestit, în cadrul evenimentului, că anul 2013 a fost cel mai dificil pentru afacere. Compania nu reușea să acopere costurile de funcționare ale fabricii și nici să achite integral ratele bancare.

Situația a dus la executarea garanțiilor creditului, printre care se aflau fabrica, locuințele părinților fondatorilor și apartamentul în care locuia familia. Antreprenorii au reușit să salveze fabrica și casele părinților, însă au pierdut apartamentul.

Prima companie a ajuns ulterior în faliment, după ce planul de reorganizare nu a fost aprobat. Fondatorii au înființat o altă societate și au continuat producția în aceeași fabrică, închiriată de la bancă, până când au reușit să o recupereze.

După depășirea acestei perioade, afacerea a intrat pe o traiectorie de creștere. În 2017, când capacitatea de producție a fost atinsă, compania a realizat prima extindere.

În 2019, Artesana a decis construirea unei noi fabrici, în care produce în prezent lapte, iaurt și smântână. Investiția s-a ridicat la aproape 7 milioane de euro, dintre care aproximativ 2 milioane de euro au provenit din ajutor de stat.

Produsele Artesana sunt prezente în peste 2.500 de magazine

Dezvoltarea capacităților de producție a fost însoțită de extinderea distribuției. În prezent, produsele Artesana sunt disponibile în peste 2.500 de magazine din România, potrivit informațiilor prezentate de companie.

Brandul a investit și în proiecte de educație alimentară, printre care programul „Exploratorii Etichetelor”, prin care copiii sunt încurajați să citească etichetele produselor, să înțeleagă ingredientele și să afle mai multe despre proveniența alimentelor.

Noua fabrică de brânzeturi de la Tecuci ar urma să consolideze poziția companiei pe piața lactatelor și să îi permită dezvoltarea unei categorii de produse pe care fondatorii o consideră apropiată de identitatea brandului.