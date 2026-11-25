Făina de pârgă este unul dintre acele produse tradiționale care aproape au dispărut din bucătăriile moderne. Angela Mureșan, fermier din Ocoliș, Maramureș, arată într-un videoclip publicat pe rețelele sociale cum se obținea această făină din porumb și de ce avea un gust aparte.

Procesul începea înainte ca porumbul să ajungă la maturitate deplină. Știuleții erau culeși când boabele înainte de a fi copți pe deplin. Apoi erau uscați și copți la căldură, pentru ca porumbul să poată fi ulterior măcinat.

În filmarea sa, Angela Mureșan prezintă atât porumbul din câmp, cât și etapa în care știuleții sunt aduși în gospodărie și uscați prin coacere. „E mălaiu oarză, din ăla bătrânesc, cu bobul rotund și nu are tărâță. Când îl macini, îl faci fărină, nu are tărâță. Are numai miezul ăla bun și îi dulce”, explică ea.

Porumbul, copt în cuptor înainte de măcinare

Metoda nu este specifică doar unei gospodării. Ea apare documentată în tradiția gastronomică din Maramureș și Sălaj. O lucrare dedicată patrimoniului gastronomic din Maramureș descrie procedeul astfel: porumbul proaspăt cules era desfăcut de pe cocean și uscat prin prăjire pe sobă sau în cuptor.

După prăjire era măcinat, obținându-se „o făină cu miros și gust deosebit”. Din aceasta se prepara tocana, denumirea locală pentru mămăligă. „Mălai din ăsta bătrânesc, cu bob rotund, bun, dulce, care nu este foarte copt, deci încă nu-i de tătului de copt, se pune la uscat și se lasă așa două sau trei zile, dar se tot întoarce.

Ar fi bine într-un cuptor afară, din ăla cu lemne, dar noi nu avem din ăla, așa că ne-am adaptat și punem aici pe șemineu și punem și în cuptor și nu lăsăm să se ardă, de să fie numai ca și cum ar fi copt. Un pic prăjit și uscat bine, să se uscă mai bine și pe urmă se macină, se face făină și păsat. Făina se face mămăligă iar din păsat de pârgă, aici la noi, în Maramureș, se fac sarmale. În loc de orez, să pune păsat”, mai spune ea.

Și dicționarele de regionalisme din Maramureș păstrează expresia „făină de pârgă”, explicată drept făină de mălai obținută din porumb aflat în faza de coacere și uscat la căldură.

Mircea Groza: porumbul necopt trebuia uscat

Despre făina de pârgă vorbește și Mircea Groza, cunoscut pentru cercetarea și recuperarea rețetelor tradiționale din satele Sălajului. El povestește că porumbul era cules toamna înainte de coacerea completă, într-o perioadă în care vechea rezervă de mălai se terminase. Știuleții erau lăsați o vreme la uscat, apoi puși în cuptor. Motivul era foarte practic: boabele încă moi nu puteau fi măcinate. „Îl punea în cuptorul cocător și-l cocea bine, bine, încă se roșea cât de bine. De ce crezi tu că-l cocea în cuptor? Să-l poată măcina, că altminterea, necopt, moale cum era, nu-l putea zdrobi”, explică Mircea Groza în relatările sale publicate în GastroArt.

După măcinare se obținea o făină mai roșiatică, cu aromă diferită de mălaiul obișnuit.

Mămăligă, păsat și alte preparate

Făina de pârgă era folosită în primul rând pentru mămăligă. Asta, mai ales într-o perioadă în care oferta gastronimic pentru țăranul de rând era destul de redusă. Mircea Groza amintește însă și păsatul de pârgă și preparate în care acesta era asociat cu lapte, brânză sau smântână. „Doamne, fain mai amirosea! Ș-apoi făceam mămăligă de pârgă cu făina asta”, își amintește el.

În Maramureș este documentată și „tocana de pârgă”, care putea fi consumată atât în zilele de post, cât și alături de produse „de dulce”. Există chiar mențiuni despre folosirea făinii de pârgă pentru azimă, alături doar de apă și sare, fără agent de dospire.

Astăzi, făina de pârgă este mai degrabă o raritate. Procesul presupune însă o tehnică simplă, prin care gospodăriile de altădată valorificau porumbul înainte de maturitatea deplină și obțineau, în același timp, o făină cu aromă distinctă.