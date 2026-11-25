România dispune de o rețea de laboratoare sanitar-veterinare capabile să verifice siguranța alimentelor și să identifice inclusiv prezența proteinei vegetale în brânzeturi, acolo unde aceasta nu ar trebui să existe, a declarat Dr. Ramona Nicoleta Clep, director general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA.

Oficialul a explicat că fiecare Direcție Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) are în structură un laborator în care pot fi analizate probe pentru verificarea siguranței alimentare.

„Fiecare Direcție Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are un laborator în care se pot analiza probe de siguranță, inclusiv există laboratoare care identifică proteina vegetală acolo unde ea nu ar trebui să fie în brânză”, a afirmat Ramona Nicoleta Clep, în cadrul G4Media Debate.

Aceasta a evidențiat și rolul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (ISPV), pe care l-a descris drept un laborator performant atât prin dotările tehnice, cât și prin pregătirea specialiștilor care lucrează aici.

Potrivit reprezentantei ANSVSA, capacitatea laboratoarelor din România este verificată și prin participarea la teste interlaboratoare organizate împreună cu laboratoare europene de referință.

„Aceste laboratoare sunt obligate să realizeze teste interlaborator cu laboratoarele europene de referință. Ori să știți că la toate testele interlaborator rezultatele sunt foarte bune”, a precizat dr. Ramona Nicoleta Clep.

Ea a subliniat că rezultatele analizelor depind atât de performanța echipamentelor utilizate, cât și de competența personalului care interpretează probele și stabilește verdictul final.

„Pe lângă valoarea aparatelor și tot ce există în aceste laboratoare intervine și valoarea umană care dă verdictul asupra acelei analize”, a explicat reprezentanta ANSVSA.

Declarațiile au fost făcute de Dr. Ramona Nicoleta Clep, director general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA, în cadrul G4Media Debate „Antirisipa – soluții pentru economisire”.