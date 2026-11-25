România are nevoie de reguli clare și unitare pentru gestionarea produselor alimentare care au depășit data înscrisă pe ambalaj, avertizează Ionuț Porcaru, director de dezvoltare al Băncii Locale de Alimente Sector 6. În lipsa unor criterii oficiale privind evaluarea siguranței alimentelor, organizațiile care încearcă să reducă risipa se confruntă cu incertitudini și riscuri de interpretare.

Autoritățile și actorii din industria alimentară trebuie să lucreze împreună la o strategie națională pentru reducerea risipei alimentare, însă reglementările aplicate de instituțiile statului ar trebui să fie coerente, susține Ionuț Porcaru, director de dezvoltare al Băncii Locale de Alimente Sector 6.

Acesta a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate în interpretarea termenelor de valabilitate și a regulilor privind utilizarea produselor alimentare după data înscrisă pe ambalaj.

Potrivit lui Porcaru, există situații în care autoritățile pot interpreta diferit aceleași prevederi, ceea ce creează incertitudine pentru organizațiile implicate în recuperarea și redistribuirea alimentelor.

„Sunt situații în care autoritățile reglementează separat pe același subiect”, a explicat acesta, subliniind nevoia unor grupuri de lucru în care să fie implicați toți actorii relevanți.

Lipsa unui ghid clar pentru produsele după data înscrisă pe ambalaj

Una dintre problemele semnalate de reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6 este lipsa unui ghid suficient de clar care să stabilească în ce condiții și pentru cât timp anumite produse mai pot fi considerate sigure după data înscrisă pe ambalaj.

Porcaru a dat ca exemplu produsele pentru care producătorul poate declara, pe baza unor determinări specifice, că acestea își păstrează caracteristicile și după data indicată. În practică, însă, organizațiile care gestionează astfel de produse se pot confrunta cu o altă interpretare din partea autorităților de control.

Acesta a menționat în mod explicit Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care poate verifica respectarea regulilor privind comercializarea produselor alimentare.

„Din punctul de vedere al ANPC-ului, produsul este expirat. Spune foarte clar: best before-ul respectiv nu e că îl mai interpretezi tu”, a afirmat Ionuț Porcaru.

El a explicat că, în absența unor criterii tehnice unitare, organizațiile nu au suficiente repere pentru a stabili cât timp după data indicată pe ambalaj mai poate fi utilizat un produs, chiar dacă există o declarație de conformitate din partea producătorului.

Este nevoie de analize care să stabilească siguranța alimentelor

Reprezentantul Băncii Locale de Alimente Sector 6 consideră că este necesară o metodologie oficială care să precizeze cum poate fi evaluată siguranța produselor alimentare după data înscrisă pe ambalaj.

În opinia sa, nu este suficientă o interpretare individuală a termenului de valabilitate. Este nevoie de criterii clare și de determinări tehnice sau analize de laborator care să susțină decizia privind utilizarea produselor.

„Nu există un ghid foarte clar să ni se spună cât mai pot să folosesc conserva respectivă, pentru că cineva trebuie să își asume printr-o analiză de laborator sau printr-o determinare foarte clară”, a declarat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul G4Media Debate „Antirisipa – soluții pentru economisire”. Dezbaterea poate fi accesată în link-ul de mai jos: