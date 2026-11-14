Porumbelele trec ușor neobservate. Sunt mici, cresc printre spini, iar la prima mușcătură îți strâng gura. Tocmai gustul lor acrișor și astringent le face însă interesante în bucătărie. Din fructele porumbarului se pot prepara jeleuri, siropuri sau sosuri, iar analizele de laborator au identificat în ele vitamina C și polifenoli, inclusiv pigmenții care le dau culoarea închisă, potrivit Alba 24
Porumbelele sunt fructele porumbarului (Prunus spinosa), un arbust spinos din aceeași familie cu prunul.
Acesta crește la marginea pădurilor, în desișuri și în garduri vii. Fructele sunt rotunde, de culoare albastru-negricioasă, au la suprafață un strat fin de brumă și un sâmbure tare în interior. Primăvara, porumbarul face flori albe, care apar înaintea frunzelor.
Porumbelele se coc toamna și se culeg în mod tradițional după primul îngheț, când gustul lor poate deveni mai puțin aspru.
Un studiu realizat pe porumbele sălbatice a măsurat între aproximativ 5 și 15 mg de vitamina C la 100 g de fruct proaspăt, în probele analizate.
Intervalul arată că valoarea poate varia de la o recoltă la alta. Vitamina C contribuie la formarea colagenului, susține funcționarea normală a sistemului imunitar și ajută la absorbția fierului din alimentele vegetale.
Antocianinele sunt pigmenți vegetali din familia polifenolilor și contribuie la culoarea albastru-violet a porumbelelor.
În România, o echipă de cercetători a analizat un extract obținut din pulpa uscată a unor fructe și a identificat, printre altele, acid galic, acid clorogenic și acid cafeic.
Studiul a identificat și taninuri, compuși care contribuie la senzația de astringență. Mai multe cercetări au evidențiat și potențialul antioxidant al extractelor din porumbele. Aceste rezultate se referă la compușii analizați în laborator și nu demonstrează, în sine, efecte terapeutice la oameni.
Dacă le găsești prea astringente atunci când le consumi crude, încearcă să le combini cu fructe mai dulci. Mărul le poate domoli gustul într-un compot, iar para se potrivește într-un sos acrișor.
Pentru un preparat cu textură fină, poți strecura pulpa în loc să pasezi fructele întregi. Marmelada și siropul se numără printre utilizările consemnate în sursele românești.
Iată câteva idei de preparate:
Este important să îndepărtezi sâmburii înainte de a pune fructele în blender. Dacă pulpa se desprinde greu, poți înmuia porumbelele la foc mic, apoi poți trece pulpa printr-o sită, păstrând sâmburii întregi.
Porumbelele își găsesc cel mai ușor locul în rețetele cărora le lipsește o notă acrișoară. Într-un compot de pere sau într-un jeleu de mere, câteva fructe pot schimba atât gustul, cât și culoarea preparatului.
E un motiv bun să redescoperi acest fruct sălbatic, chiar dacă, mâncat direct din tufă, nu te-a cucerit.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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