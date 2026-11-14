Fructele sălbatice de toamnă pe care merită să le redescoperi / Ce conțin porumbelele și ce poți prepara din ele

14 nov. 2026, Articole / Reportaje
Fructele sălbatice de toamnă pe care merită să le redescoperi / Ce conțin porumbelele și ce poți prepara din ele
Foto Dreamstime
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Porumbelele trec ușor neobservate. Sunt mici, cresc printre spini, iar la prima mușcătură îți strâng gura. Tocmai gustul lor acrișor și astringent le face însă interesante în bucătărie. Din fructele porumbarului se pot prepara jeleuri, siropuri sau sosuri, iar analizele de laborator au identificat în ele vitamina C și polifenoli, inclusiv pigmenții care le dau culoarea închisă, potrivit Alba 24

Porumbelele sunt fructele porumbarului (Prunus spinosa), un arbust spinos din aceeași familie cu prunul.

Acesta crește la marginea pădurilor, în desișuri și în garduri vii. Fructele sunt rotunde, de culoare albastru-negricioasă, au la suprafață un strat fin de brumă și un sâmbure tare în interior. Primăvara, porumbarul face flori albe, care apar înaintea frunzelor.

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Foto Dreamstime

Porumbelele se coc toamna și se culeg în mod tradițional după primul îngheț, când gustul lor poate deveni mai puțin aspru.

Ce beneficii au porumbelele

Un studiu realizat pe porumbele sălbatice a măsurat între aproximativ 5 și 15 mg de vitamina C la 100 g de fruct proaspăt, în probele analizate.

Intervalul arată că valoarea poate varia de la o recoltă la alta. Vitamina C contribuie la formarea colagenului, susține funcționarea normală a sistemului imunitar și ajută la absorbția fierului din alimentele vegetale.

Conțin antocianine și alți polifenoli

Antocianinele sunt pigmenți vegetali din familia polifenolilor și contribuie la culoarea albastru-violet a porumbelelor.

În România, o echipă de cercetători a analizat un extract obținut din pulpa uscată a unor fructe și a identificat, printre altele, acid galic, acid clorogenic și acid cafeic.

Studiul a identificat și taninuri, compuși care contribuie la senzația de astringență. Mai multe cercetări au evidențiat și potențialul antioxidant al extractelor din porumbele. Aceste rezultate se referă la compușii analizați în laborator și nu demonstrează, în sine, efecte terapeutice la oameni.

Cum poți folosi porumbelele în bucătărie

Dacă le găsești prea astringente atunci când le consumi crude, încearcă să le combini cu fructe mai dulci. Mărul le poate domoli gustul într-un compot, iar para se potrivește într-un sos acrișor.

Pentru un preparat cu textură fină, poți strecura pulpa în loc să pasezi fructele întregi. Marmelada și siropul se numără printre utilizările consemnate în sursele românești.

Iată câteva idei de preparate:

  • Jeleu de porumbele și mere, pentru pâine prăjită sau alături de o brânză maturată.
  • Compot de porumbele și pere, servit rece sau aromatizat cu puțină scorțișoară.
  • Sos de porumbele, pentru legume coapte sau friptură.
  • Sirop de porumbele, care poate fi diluat cu apă minerală.

Este important să îndepărtezi sâmburii înainte de a pune fructele în blender. Dacă pulpa se desprinde greu, poți înmuia porumbelele la foc mic, apoi poți trece pulpa printr-o sită, păstrând sâmburii întregi.

Porumbelele își găsesc cel mai ușor locul în rețetele cărora le lipsește o notă acrișoară. Într-un compot de pere sau într-un jeleu de mere, câteva fructe pot schimba atât gustul, cât și culoarea preparatului.

E un motiv bun să redescoperi acest fruct sălbatic, chiar dacă, mâncat direct din tufă, nu te-a cucerit.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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