Murăturile sunt o prezență obișnuită în bucătăria românească, însă pentru vedetele internaționale au devenit un adevărat fenomen culinar. Selena Gomez consumă zilnic câte un borcan de murături, iar pasiunea ei a ajuns atât de cunoscută încât prietenii i-au pregătit chiar și un tort cu murături de ziua ei, în timp ce soțul său, producătorul Benny Blanco, i-a dăruit un borcan de murături de Ziua Îndrăgostiților, potrivit Mediafax.

Conservarea legumelor în apă sărată este o practică veche de milenii, atestată încă din Mesopotamia, în jurul anului 4000 î.Hr., de unde s-a răspândit prin Anatolia în întreaga lume. Astăzi, acest preparat tradițional a ajuns în centrul atenției și în rândul celebrităților de la Hollywood.

Dacă artista Dua Lipa a atras atenția pe rețelele sociale după ce a creat o băutură pe bază de zeamă de murături, o altă vedetă care și-a declarat deschis pasiunea pentru acest produs este Selena Gomez.

Cum a început pasiunea Selenei Gomez pentru murături

Artista a descoperit murăturile încă din copilărie, prin mâncarea stradală din Texas, și a continuat să le consume constant. Obiceiul ei a devenit o temă recurentă inclusiv în cercul apropiaților: prietenii i-au oferit de ziua ei o prăjitură cu murături, iar soțul său, Benny Blanco, i-a făcut cadou un borcan de murături de Ziua Îndrăgostiților.

Într-o discuție recentă cu Jennifer Lopez, Benny Blanco a vorbit despre acest obicei alimentar al soției sale, stârnind surprinderea artistei:

„Soția mea mănâncă un borcan de murături în fiecare zi. Nu are cum să renunțe la ele”, a declarat Benny Blanco.

Combinația virală cu popcorn și zeamă de murături

Preferința Selenei Gomez pentru gustul acru și sărat al murăturilor a dus și la apariția unei combinații neobișnuite, care a devenit rapid virală pe rețelele sociale.

Artista a turnat mai întâi sos picant peste popcorn, apoi l-a înmuiat în zeamă de murături înainte de a-l mânca. Rețeta a fost testată ulterior de numeroși utilizatori online, transformându-se într-un trend viral similar băuturii preparate de Dua Lipa.