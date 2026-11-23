Murăturile sunt o prezență obișnuită în bucătăria românească, însă pentru vedetele internaționale au devenit un adevărat fenomen culinar. Selena Gomez consumă zilnic câte un borcan de murături, iar pasiunea ei a ajuns atât de cunoscută încât prietenii i-au pregătit chiar și un tort cu murături de ziua ei, în timp ce soțul său, producătorul Benny Blanco, i-a dăruit un borcan de murături de Ziua Îndrăgostiților, potrivit Mediafax.
Conservarea legumelor în apă sărată este o practică veche de milenii, atestată încă din Mesopotamia, în jurul anului 4000 î.Hr., de unde s-a răspândit prin Anatolia în întreaga lume. Astăzi, acest preparat tradițional a ajuns în centrul atenției și în rândul celebrităților de la Hollywood.
Dacă artista Dua Lipa a atras atenția pe rețelele sociale după ce a creat o băutură pe bază de zeamă de murături, o altă vedetă care și-a declarat deschis pasiunea pentru acest produs este Selena Gomez.
Artista a descoperit murăturile încă din copilărie, prin mâncarea stradală din Texas, și a continuat să le consume constant. Obiceiul ei a devenit o temă recurentă inclusiv în cercul apropiaților: prietenii i-au oferit de ziua ei o prăjitură cu murături, iar soțul său, Benny Blanco, i-a făcut cadou un borcan de murături de Ziua Îndrăgostiților.
Într-o discuție recentă cu Jennifer Lopez, Benny Blanco a vorbit despre acest obicei alimentar al soției sale, stârnind surprinderea artistei:
„Soția mea mănâncă un borcan de murături în fiecare zi. Nu are cum să renunțe la ele”, a declarat Benny Blanco.
Preferința Selenei Gomez pentru gustul acru și sărat al murăturilor a dus și la apariția unei combinații neobișnuite, care a devenit rapid virală pe rețelele sociale.
Artista a turnat mai întâi sos picant peste popcorn, apoi l-a înmuiat în zeamă de murături înainte de a-l mânca. Rețeta a fost testată ulterior de numeroși utilizatori online, transformându-se într-un trend viral similar băuturii preparate de Dua Lipa.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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