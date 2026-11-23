O casieriță din Italia a fost concediată după ce a încercat să scoată din magazin, fără să le înregistreze la casa de marcat, o oală wok și o strecurătoare în valoare totală de 30,52 euro. Femeia lucra de aproximativ 20 de ani într-un supermarket dintr-un centru comercial din Modena, însă Curtea de Apel din Bologna a confirmat decizia de concediere, respingând integral contestația acesteia. Instanța a considerat că intenția gestului este mai importantă decât valoarea produselor, relatează Fanpage.it, citând Corriere della Sera.

Angajata solicitase anularea concedierii, reintegrarea la locul de muncă și acordarea unor despăgubiri, însă cererile i-au fost respinse și în apel. În plus, femeia a fost obligată să plătească aproximativ 5.000 de euro cheltuieli de judecată, sumă care se adaugă celor 1.500 de euro stabilite deja în prima instanță.

Cum a încercat casierița să evite scanarea produselor

La originea sancțiunii disciplinare s-a aflat neînregistrarea la casa de marcat a două produse, în valoare totală de 30,52 euro: o tigaie wok care costa 23,62 euro și o strecurătoare în valoare de 6,90 euro.

Potrivit reconstituirii realizate de compania care administrează magazinul și verificate ulterior de judecători prin imaginile camerelor de supraveghere, casierița ar fi luat cele două produse de pe banda transportoare și le-ar fi tras spre propriul corp, de două ori consecutiv. Prin această mișcare, ar fi împiedicat codurile de bare să ajungă în raza de acțiune a cititorului optic integrat în blatul casei de marcat.

Faptul că produsele nu fuseseră scanate a fost descoperit abia după închiderea bonului fiscal, în urma intervenției unui angajat al serviciului de pază.

Curtea de Apel a confirmat concedierea

Femeia a contestat decizia angajatorului și a cerut anularea concedierii, reintegrarea pe postul ocupat și acordarea unor despăgubiri. Instanța de apel a respins însă integral recursul acesteia.

În hotărârea pronunțată în al doilea grad de jurisdicție, judecătorii Angelini, Martinelli și Pascarelli au arătat că înregistrările video sunt suficient de clare pentru a nu lăsa loc unor interpretări diferite. Imaginile surprind, potrivit instanței, o acțiune executată cu fluență și fără ezitări, prin care angajata a urmărit să evite în mod intenționat înregistrarea vânzării celor două produse.

Pentru completul de judecată din Bologna, comportamentul dovedit a fost suficient de grav pentru a rupe definitiv relația de încredere dintre angajată și angajator.

Magistrații au precizat că, în cazul concedierii pentru o cauză gravă, absența unui prejudiciu important sau valoarea redusă a produselor nu sunt relevante atunci când comportamentul ilicit al angajatului duce la pierderea încrederii necesare continuării raportului de muncă.

Astfel, casierița a pierdut și în apel, urmând să achite aproximativ 5.000 de euro cheltuieli de judecată, pe lângă cei 1.500 de euro stabiliți în prima instanță.