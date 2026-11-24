Crescătorii de ovine și caprine, alături de reprezentanții centrelor de colectare și ai abatoarelor din țară, s-au întâlnit marți cu delegația Regatului Hașemit al Iordaniei, la sediul Consiliului Județean Constanța. Gazda întâlnirii a fost președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi. Discuțiile au avut loc în cadrul vizitei oficiale pe care reprezentanții iordanieni o desfășoară în România în perioada 22-27 noiembrie 2026, la invitația Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Delegația iordaniană este condusă de Mosbah Al-Tarawneh, secretar general adjunct pentru zootehnie în Ministerul Agriculturii de la Amman. La discuții au participat și Excelența Sa Mu’tazz Abed Al-Rahman Taha Khasawneh, ambasadorul Regatului Hașemit al Iordaniei în România, precum și președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu. Au fost prezenți, de asemenea, specialiști ai ANSVSA și ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța.

România pregătește reluarea exporturilor de ovine către Iordania

Obiectivul vizitei este pregătirea exporturilor de ovine către Iordania, astfel încât livrările să poată fi reluate imediat după ridicarea restricțiilor impuse la nivel european. Partenerii iordanieni sunt interesați atât de animale vii, cât și de carcase, iar întâlnirea directă cu operatorii economici a urmărit identificarea unor oportunități comerciale concrete.

Pe parcursul vizitei, oficialii iordanieni evaluează:

modul în care funcționează planul de vaccinare aprobat de Comisia Europeană;

condițiile de biosecuritate și procesare din ferme, centre de colectare și abatoare;

măsurile prin care România gestionează situația epidemiologică generată de pesta micilor rumegătoare și de variola ovină și caprină.

Ambele vaccinuri utilizate în prezent în România, Jovivac, împotriva variolei ovine și caprine, și Pestevac, împotriva pestei micilor rumegătoare, sunt produse în Iordania de compania JOVAC. Partea iordaniană și-a oferit sprijinul și experiența pentru întregul proces de vaccinare, de la producție până la administrarea vaccinurilor în teren.

Alexandru Bociu: „Ovinele românești pe care le veți importa sunt protejate de un vaccin iordanian”

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a subliniat rolul colaborării dintre cele două părți și a vorbit despre pregătirea documentelor necesare reluării exporturilor.

„Primele doze donate de Comisia Europeană provin din țara dumneavoastră. Cine poate avea mai multă încredere într-un vaccin decât cel care îl produce? Ovinele românești pe care le veți importa sunt protejate de un vaccin iordanian. Echipele noastre tehnice lucrează împreună la certificatele sanitar-veterinare, astfel încât să le putem semna chiar mâine. Vă garantăm că toate animalele și tot ceea ce pleacă din România sunt produse bune și sigure pentru consum”, a declarat președintele ANSVSA.

România este principalul exportator de ovine vii din Uniunea Europeană, iar Iordania reprezintă una dintre cele mai importante piețe din afara UE pentru fermierii români.

„ANSVSA continuă dialogul cu autoritățile de la Amman, astfel încât crescătorii de ovine din Dobrogea și din întreaga țară să își poată relua livrările imediat ce piața se redeschide. ”, transmite instituția.