„Ospătar, ospătar, am un fir de păr în supă!”. „Desigur, domnule, este tocană de iepure…”. Dincolo de această gluma clasică, situația în care descoperi un fir de păr în farfurie, la restaurantul preferat, este una neplăcută, dar frecventă. De obicei, ai la îndemână trei variante: să trimiți farfuria înapoi la bucătărie, să scoți firul de păr și să continui să mănânci sau să nu îl observi și să îl înghiți odată cu mâncarea. Ce se întâmplă, însă, în corpul tău dacă ajungi să înghiți un fir de păr?

De ce nu poate fi digerat părul de către organismul uman

Un singur fir de păr înghițit accidental nu provoacă, cel mai probabil, niciun rău. Singurul scenariu în care părul devine un pericol real pentru sănătate este ingerarea unei cantități mari, care se poate acumula și poate forma un ghem voluminos în stomac.

Părul este alcătuit dintr-o proteină extrem de densă și rezistentă numită cheratină. Organismul uman nu poate descompune cheratina, deoarece acest proces ar necesita condiții chimice extreme, un mediu foarte acid sau alcalin, la temperaturi de peste 100 °C, menținute o perioadă îndelungată. Întrucât sistemul digestiv uman nu poate crea astfel de condiții, cantitățile mici de păr traversează pur și simplu tractul digestiv și sunt eliminate odată cu celelalte reziduuri nedigerabile.

Nici pisicile nu își pot digera propriul păr pe care îl înghit constant atunci când se spală. La ele, firele care nu trec prin sistemul digestiv se adună în stomac sub forma unor ghemotoace compacte și dense, pe care majoritatea pisicilor reușesc să le elimine prin vomă înainte să le afecteze grav sănătatea, notează hairmax.

Când devine periculoasă ingerarea părului

Părul nu este biodegradabil, dovadă faptul că, la descoperirea mumiilor egiptene, podoaba capilară este adesea intactă. Ingerarea unui volum mare de păr pe o perioadă lungă poate duce la formarea unei mase dense și solide în stomac, numită tricobezoar, care poate declanșa dureri abdominale severe și alte complicații.

Literatura medicală consemnează, de pildă, cazul unei tinere de 18 ani care a suferit de dureri de stomac, vărsături și a pierdut cel puțin 18 kilograme într-un interval de cinci luni. O endoscopie gastrointestinală a scos la iveală un ghem uriaș de păr care îi bloca stomacul; ulterior, pacienta a recunoscut că avea obiceiul de a-și mânca părul de mulți ani, o tulburare compulsivă cunoscută sub numele de tricofagie.

Este periculos din punct de vedere alimentar să găsești un fir de păr în mâncare?

Deși este neigienic și respingător, un fir de păr găsit în mâncare nu reprezintă, în general, o amenințare pentru sănătate. Riscul este atât de redus încât Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) nu stabilește în ghidurile sale privind siguranța alimentară o limită numerică de fire de păr admise per porție și nu a înregistrat raportări privind îmbolnăviri cauzate de ingerarea accidentală a părului din alimente.

Ciclul natural al părului. De ce cad zilnic zeci de fire

Faptul că firele de păr ajung uneori în locuri nedorite ține de biologia normală a scalpului. Foliculii piloși funcționează în trei etape succesive:

Faza anagenă (de creștere): durează între 2 și 8 ani, perioadă în care firul de păr crește activ. Faza catagenă (de tranziție): o etapă scurtă, de 2 până la 4 săptămâni, în care creșterea se oprește și foliculul începe să se retragă. Faza telogenă (de repaus și cădere): durează între 2 și 4 luni, interval în care firul vechi cade, iar foliculul se pregătește să reia ciclul și să producă un fir nou.

Pe un scalp sănătos, care are peste 100.000 de fire de păr, această regenerare trece aproape neobservată: zilnic cad între 50 și 100 de fire, iar cel mult 10% dintre foliculi se află simultan în faza de repaus. Specialiștii subliniază că această regenerare sezonieră sau zilnică nu echivalează cu pierderea definitivă a părului, foliculii nu mor, ci intră temporar într-o stare de repaus înainte de a produce un fir nou câteva luni mai târziu.