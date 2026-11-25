După ce a importat echipamente de fitness din China și le-a vândut pe piața americană, Ciprian Scutar a decis în 2022 să o ia de la zero în Suceava, într-un domeniu complet diferit: cultivarea microplantelor. Fondatorul Fermei cu Verdeață explică pentru G4Food ce conțin în realitate aceste plante recoltate la doar câteva zile după germinare, cum pot fi crescute pe pervazul bucătăriei și care este capcana financiară în care cad mulți dintre cei care cred că pot face bani ușor dintr-un astfel de business.

Pentru mulți clienți de restaurant, microplantele sunt doar un detaliu estetic pus peste un preparat pentru culoare. În realitate, studiile citate de specialiști arată că unele soiuri, precum varza roșie sau ridichea, pot concentra de până la cinci-șase ori mai multe vitamine decât plantele ajunse la maturitate.

Dincolo de beneficiile din farfurie și de glumele pe care le aude frecvent despre ceea ce crește pe rafturile cu lumină LED, Ciprian Scutar spune că trecerea de la comerț la producție agricolă presupune o disciplină strictă: semințe certificate ecologic, turbă adusă din Germania, control la milimetru al umidității și o luptă zilnică pentru distribuție într-o piață în care bariera de intrare pare mică doar la prima vedere.

De la echipamente de fitness la o fermă de microplante

G4Food: Aș vrea să începem cu povestea dumneavoastră. În 2021 ați făcut o schimbare radicală: ați vândut afacerea cu echipamente de fitness și ați intrat în producția agricolă. Ce s-a întâmplat în perioada aceea? Ce v-a făcut să schimbați complet domeniul?

Ciprian Scutar: Nu chiar în 2021. Cu microplantele am început în 2022. Înainte aveam o afacere cu echipamente de fitness: le luam din China, le aduceam plus valoare și le vindeam în America. Mergea, dar nu mă împlinea din punct de vedere profesional. Îmi doream să produc ceva.

În perioada aia am avut timp să explorez, să mă cunosc mai bine și am intrat mai mult în legătură cu partea mea spirituală. Așa am decis să fac ceva pe producție, aliniat cu valorile mele legate de sănătate. Înainte de microplante am încercat și un business cu unt de arahide.

De fapt, nu am schimbat domeniul. Și fitnessul ține de sănătate. Am schimbat modul în care lucrez: de la revânzare la producție.

De ce folosesc restaurantele microplante

G4Food: În ultimii ani, microplantele au devenit aproape nelipsite din farfuriile restaurantelor. De ce credeți că au prins atât de bine în HoReCa? Este vorba despre gust, aspect, valoare nutritivă sau mai ales despre tendințele din gastronomia modernă?

Ciprian Scutar: Cred că restaurantele le folosesc în primul rând pentru aspect. Abia de curând au început să conteze și gustul, și valoarea nutritivă. Sunt restaurante și hoteluri care oferă microplante la micul dejun, chiar în ghiveci.

Eu, la Piața Volantă, fac salate cu microplante și le arăt oamenilor cum să le folosească în farfurie, cum să-și facă din ele o salată și să se bucure de valoarea lor nutritivă.

G4Food: Dar consumatorul obișnuit? Dacă ne uităm la 2024 și la ceea ce vedeți astăzi, s-a schimbat ceva în modul în care românii privesc și cumpără microplantele?

Ciprian Scutar: Da. Tot mai mulți oameni caută să mănânce sănătos. Pentru mine, Piața Volantă a fost o oportunitate să le arăt oamenilor ce înseamnă o salată cu microplante și să-i las s-o guste. După aceea și le iau acasă, experimentează și simt pe corpul lor beneficiile acestor mici bombe de nutrienți.

Mai e mult de lucru la partea de educație și, pe măsură ce o facem, consumul o să crească. Tendința e clar în creștere, iar oamenii sunt tot mai deschiși la variante sănătoase.

Ce microplante cumpără românii și care sunt cele mai căutate soiuri

G4Food: Care sunt cele mai căutate microplante de către restaurante și care sunt cele preferate de consumatorii casnici? Există diferențe între cele două categorii?

Ciprian Scutar: La restaurante, cele mai căutate sunt microplantele de mazăre și de ridiche. Din zona de frunze se caută năsturelul, măcrișul și florile comestibile.

Acasă, oamenii cumpără mai ales mixurile de salată, cu ridiche, mazăre și floarea-soarelui. Broccoli rămâne cea mai căutată microplantă, iar kale și varza roșie sunt și ele foarte cerute.

Microplante sau germeni? Care este diferența și în cât timp cresc plantele

G4Food: Pentru cine nu a cumpărat niciodată microplante: ce primește, concret, în acea caserolă? Ce diferență există între o microplantă și planta matură din care provine?

Ciprian Scutar: Primește un mix de microplante din care își poate face direct o salată.

Microplantele sunt varianta tânără a plantelor mature. O ridiche are nevoie de aproximativ o lună ca să crească, pe când microplantele de ridiche le putem recolta după vreo 10 zile. Dacă le lăsăm în pământ încă câteva săptămâni, devin ridichi.

Principiul e asemănător cu cel al germenilor, doar că germenii sunt sămânța încolțită 2–3 zile. Pe microplante le mai lăsăm să crească încă 5–10 zile, în funcție de soi, până fac primele frunze.

G4Food: Se vorbește foarte mult despre microplante ca despre niște alimente „super-nutritive”. Ce beneficii putem afirma cu adevărat despre ele?

Ciprian Scutar: Circulă pe internet ideea că microplantele au de 5 ori mai mulți nutrienți decât plantele mature. Cifra vine chiar de la Departamentul Agriculturii din SUA: au analizat 25 de soiuri și au găsit în medie de aproximativ 5 ori mai multe vitamine decât în plantele mature. Dar diferă mult de la soi la soi.

Câteva exemple concrete din studiul Xiao, din 2012. O ridiche matură are în jur de 15 mg de vitamina C la 100 de grame, iar microplantele de ridiche pot ajunge la aproximativ 96 mg, adică de peste 6 ori mai mult. Microplantele de varză roșie au avut cea mai multă vitamina C dintre toate cele 25 de soiuri: 147 mg la 100 de grame. Ca referință, lămâia și portocala au în jur de 53 mg. Deci microplantele de ridiche au aproape de două ori mai multă vitamina C decât lămâia, iar cele de varză roșie aproape de trei ori mai multă.

Alt caz cunoscut e broccoli. În 1992, cercetătorii de la Johns Hopkins au identificat în broccoli sulforafanul, o substanță care ajută organismul să-și protejeze celulele. Câțiva ani mai târziu, aceeași echipă a descoperit că germenii de broccoli de 3 zile au de 20 până la 50 de ori mai mult din precursorul sulforafanului decât broccoli matur. Ca să se transforme în sulforafan, trebuie mestecați bine.

G4Food: Care este cea mai mare concepție greșită pe care o întâlniți atunci când vorbiți cu oamenii despre microplante?

Ciprian Scutar: Prima întrebare pe care o aud, sincer, e dacă am droguri. Cred că oamenii aud „micro” și își imaginează cine știe ce cresc eu în subsol. Nu, sunt doar ridichi și mazăre.

Dacă vorbim serios, cea mai des întâlnită confuzie e că microplantele ar fi germeni. Germenii sunt sămânța încolțită 2–3 zile, se mănâncă cu tot cu sămânță. Microplantele cresc în pământ, la lumină, până fac primele frunze, și se taie deasupra rădăcinii.

Cum se cultivă microplantele într-o fermă. Semințele, lumina și umiditatea fac diferența

G4Food: Haideți să intrăm puțin în fermă: cum arată, de fapt, drumul unei microplante de la sămânță până în caserola pe care o cumpără clientul? Cât durează și care sunt cele mai sensibile etape?

Ciprian Scutar: În primul rând, semințele trebuie să fie de foarte bună calitate. Peste 95% din semințele pe care le folosim sunt certificate ecologic. Calitatea contează enorm: dacă rata de germinare scade sub 85–90%, semințele care nu încolțesc putrezesc, le contaminează pe cele de lângă și practic compromit toată tava.

Unele semințe trebuie înmuiate înainte, altele le semănăm direct pe pământ. Ca substrat folosim o turbă ecologică profesională din Germania. Microplantele pot fi crescute și pe fibră de cocos sau de cânepă, dar acestea nu le dau nutrienți. Noi am descoperit că pe turbă, care are nutrienți, ies mult mai sățioase și mai gustoase.

Le creștem pe rafturi verticale, cu lumină LED. Au nevoie de ventilație foarte bună și de umiditate mică.

Fiecare microplantă are particularitățile ei. Broccoli mi-a fost cel mai greu să-l învăț. Dacă îl uzi prea mult, apa rămâne printre fire și putrezește. Dacă îl uzi prea puțin, se usucă și se ofilește. Are o fereastră foarte mică și are nevoie de ventilație bună și umiditate mică.

De la semănat la recoltă trec între 10 și 20 de zile, în funcție de soi și de anotimp. Vara cresc mai repede, pentru că e cald. Iarna durează mai mult.

G4Food: Vorbim despre plante care cresc în câteva zile. Ce poate merge prost într-un ciclu atât de scurt? Care sunt cele mai mari provocări pentru un producător: semințele, umiditatea, lumina, contaminarea, temperatura, distribuția?

Ciprian Scutar: Destul de multe. Să le uzi prea mult și să putrezească semințele. Să ai semințe slabe, care iar putrezesc. Să ai umiditate mare și ventilație proastă, iar atunci apare mucegaiul. Sau să ai semințe cu boli, care le contaminează și pe celelalte.

Un alt lucru care care creeaza probleme e dezordinea si curatenia. Se lucreaza cu pamant si apa si se poate face minzerie usor. Noi facem curat în fiecare zi, măturăm și spălăm pe jos, iar tăvile le spălăm după fiecare folosire, ca să reducem riscul de contaminare.

Cea mai mare provocare pentru un producător e că trebuie să se ocupe de toate etapele: producție, preluarea comenzilor, distribuție. E un business complex, cu totul altceva decât să crești acasă una-două caserole pe săptămână pentru tine.

Cât de greu este să faci bani dintr-o fermă de microplante

G4Food: Cât de sustenabilă este producția de microplante în realitate? Se vorbește despre consum redus de apă și spațiu, dar există și costuri sau probleme mai puțin vizibile, cum ar fi energia pentru iluminare și ambalajele?

Ciprian Scutar: Nu pot să vă dau cifre exacte. Dar microplantele au nevoie de foarte puțin spațiu, pot fi crescute tot anul și sunt foarte dense în nutrienți. Iarna, când lipsesc legumele și fructele proaspete, vin perfect să completeze dieta.

Sunt și costuri mai puțin vizibile: energia pentru lumină, pentru dezumidificare și pentru ventilație, plus ambalajele. Toate se pot eficientiza, de exemplu cu ambalaje reciclabile și oferindu-le clienților posibilitatea să aducă ambalajele înapoi.

G4Food: Din punct de vedere economic, cât de dificil este să faci o fermă de microplante profitabilă? Ce costuri sunt subestimate de cei care cred că este suficient să cumperi niște semințe, tăvi și o lampă?

Ciprian Scutar: Afacerile cu microplante pot părea atrăgătoare, pentru că dau impresia, și e adevărat, că microplantele se cresc ușor. Dar unde bariera de intrare e joasă, competiția e mare. Asta a fost capcana și lecția pe care a trebuit s-o învăț eu.

E un business complet. Trebuie să crești microplantele, apoi să faci vânzări și distribuție. La început le faci pe toate singur, deci trebuie să fii bun la toate. Iar dacă intri pe o piață deja matură, unde există doi-trei producători, e destul de greu să-ți faci loc.

Cei care au început acum 10–15 ani au avut-o mult mai ușor, pentru că nu existau jucători pe piață. Acum trebuie să fii acolo pe termen lung, să-ți faci loc cu coatele și, cel mai probabil, să ai un venit în plus, cel puțin în primii ani.

Cum se păstrează corect microplantele și cum pot fi cultivate acasă

G4Food: Și o întrebare foarte practică pentru cititorii G4Food: cum ar trebui păstrate corect microplantele după ce le cumpărăm și cât timp își păstrează calitățile? Există greșeli frecvente care le scurtează foarte mult durata de viață?

Ciprian Scutar: Microplantele recoltate rezistă foarte bine în caserole etanșate, ținute la frigider. Dacă le cumpărați nerecoltate, în ghiveci, e suficient să le dați puțină apă zilnic și le tăiați pe măsură ce le folosiți.

Greșeala care le scurtează cel mai mult viața se face la recoltare: să le tai când sunt încă ude, cu umiditate mare. Microplantele trebuie recoltate uscate. Umezeala rămasă în caserolă le strică cel mai repede.

G4Food: Pot fi cultivate cu succes microplante acasă? Dacă cineva vrea să înceapă pe pervazul bucătăriei, ce trei lucruri trebuie să știe înainte să se apuce?

Ciprian Scutar: Da, ăsta e farmecul lor: pot fi crescute foarte ușor. Important e să aveți semințe bune, ecologice, și un sol bun. În afară de asta, au nevoie de lumină și de un spațiu relativ bine ventilat. Dacă nu aveți un spațiu ventilat, semănați-le mai rar, ca să circule aerul printre ele.

Un recipient, iubire și oricine se poate bucura de microplante.