Comisia Europeană a deschis o investigație antitrust formală asupra Coca-Cola Europacific Partners – CCEP, pentru a verifica dacă grupul a încălcat regulile europene de concurență prin restricționarea comerțului transfrontalier cu băuturi răcoritoare carbogazoase și băuturi pentru sportivi. Ancheta va analiza și dacă anumitor clienți angro le-a fost refuzată posibilitatea de a negocia achiziții pentru mai multe țări în același timp. Comisia precizează că deschiderea investigației nu prejudecă rezultatul acesteia.

Coca-Cola Europacific Partners, cu sediul în Marea Britanie, este unul dintre cei mai mari doi îmbuteliatori europeni care furnizează băuturi sub mărcile The Coca-Cola Company. Compania comercializează produse în Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Suedia.

Potrivit Comisiei, CCEP este cel mai mare furnizor de băuturi răcoritoare carbogazoase din aceste state membre. Instituția europeană verifică dacă societatea ar fi putut abuza de poziția dominantă pe piața furnizării angro a băuturilor carbogazoase și cele pentru sportivi către clienții care vând produsele pentru consum în afara locației. În această categorie intră în special supermarketurile și alte magazine de retail, spre deosebire de restaurante, hoteluri și cafenele.

Una dintre practicile investigate privește reducerile acordate la nivel angro. Comisia verifică dacă acestea ar fi fost condiționate de obligația ca băuturile respective să nu fie exportate în alte state membre. O asemenea practică ar putea limita posibilitatea comercianților de a cumpăra produse dintr-o țară unde prețurile sunt mai mici și de a le revinde ulterior pe alte piețe din Uniunea Europeană.

Ambalaje diferite de la o țară la alta

Ancheta va analiza și dacă au existat diferențieri deliberate ale produselor între statele membre. Comisia menționează, printre exemple, folosirea unor volume diferite de ambalaj pentru băuturile carbogazoase. Instituția verifică dacă astfel de diferențe ar fi avut ca scop restricționarea comerțului transfrontalier și menținerea separată a piețelor naționale.

Un alt punct al anchetei îl reprezintă posibile stimulente acordate clienților din sectorul de retail pentru a limita importurile de băuturi carbogazoase în Spania. Comisia Europeană va verifica dacă asemenea practici au existat și dacă ele au afectat concurența pe piața unică.

Comisia investighează și posibilitatea ca unor clienți angro să le fi fost refuzată negocierea achizițiilor pentru mai multe state membre în același timp. În schimb, compania ar fi menținut negocieri separate pentru fiecare piață națională. Dacă aceste practici vor fi demonstrate, ele ar putea reprezenta o încălcare a articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care interzice abuzul de poziție dominantă.

Comisia verifică dacă piața unică a fost fragmentată

Miza investigației este modul în care astfel de practici ar putea împărți piața unică de-a lungul frontierelor naționale. Comisia Europeană urmărește de mai mult timp eliminarea restricțiilor teritoriale nejustificate care împiedică libera circulație a mărfurilor și serviciilor între statele membre. Instituția desfășoară în paralel și o consultare publică privind restricțiile teritoriale de aprovizionare, pentru a identifica instrumente suplimentare în situațiile care nu sunt acoperite direct de legislația în domeniul concurenței.

Investigația actuală vine după ce, în martie 2025, Comisia Europeană a efectuat inspecții inopinate la sediile Coca-Cola Europacific Partners din mai multe state membre. Ancheta este înregistrată sub numărul AT.40860 și va fi tratată cu prioritate.

Comisia precizează însă că legislația europeană nu stabilește un termen-limită pentru finalizarea unei investigații antitrust. Durata depinde de complexitatea cazului, de cooperarea companiilor implicate și de exercitarea dreptului la apărare. Comisia subliniază explicit că lansarea procedurii formale nu înseamnă că societatea a încălcat deja legislația europeană. Investigația are rolul de a stabili dacă practicile suspectate au existat și dacă ele reprezintă un abuz de poziție dominantă.

Până la încheierea procedurii, acuzațiile rămân ipoteze investigate de autoritatea europeană de concurență.