Casa Frieda a fost, în 2025, restaurantul individual cu cele mai mari vânzări din municipiul Sibiu, cu o cifră de afaceri de 15,9 milioane de lei, echivalentul a peste trei milioane de euro. La nivel de companii din alimentația publică, însă, lider este Bliss SRL, firma care administrează rețeaua Super Mama, cu încasări de 91,1 milioane de lei. Datele provin dintr-o analiză realizată de ZED-ZEN pe baza informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor, citate de Turnul Sfatului.

Restaurantul Casa Frieda este administrat prin Juventus SRL. Compania a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 15,9 milioane de lei, în creștere cu 10,7% față de anul precedent. Profitul raportat a fost de 3,7 milioane de lei. Prin aceste rezultate, Casa Frieda ocupă primul loc între restaurantele individuale din Sibiu după valoarea vânzărilor.

Super Mama domină însă piața la nivel de companie

Cea mai mare cifră de afaceri din sectorul alimentației publice din municipiu aparține Bliss SRL. Firma administrează rețeaua Super Mama și a raportat în 2025 încasări de 91,1 milioane de lei. Creșterea față de anul anterior a fost de 9,4%, iar profitul a ajuns la 9,4 milioane de lei. Diferența mare față de Casa Frieda este explicată și prin modelul de business: Bliss operează o rețea de localuri, nu un singur restaurant.

În clasamentul firmelor realizat de ZED-ZEN, după Bliss SRL și Juventus SRL urmează Hug The Mug SRL. Compania administrează localurile Hug The Plate și Hug The Mug. În 2025, firma a raportat vânzări de 14,9 milioane de lei și un profit de aproximativ un milion de lei.

386 de firme din alimentația publică au fost analizate

Studiul a luat în calcul rezultatele financiare a 386 de firme din municipiul Sibiu, toate active în domeniul alimentației publice. Împreună, acestea au realizat o cifră de afaceri de 425 de milioane de lei. Profitul net cumulat a fost de 30,7 milioane de lei. Aproximativ 60% dintre firmele analizate au încheiat anul pe profit.

Vânzările au crescut, dar inflația a șters aproape tot avansul. La nivel agregat, vânzările firmelor din alimentația publică din Sibiu au crescut cu 7,2% față de 2024. Totuși, inflația luată în calcul în analiză a fost de 7,3%. Prin urmare, în termeni reali, piața a înregistrat o scădere de aproximativ 0,1%. Cifrele arată astfel că sectorul a continuat să crească nominal, dar puterea reală a încasărilor nu a avansat.

Cele 386 de firme analizate aveau împreună 3.113 angajați. Datele arată dimensiunea semnificativă a industriei locale de restaurante, cafenele și alte unități de alimentație publică. Sibiul rămâne una dintre piețele gastronomice importante din România, susținută atât de consumul local, cât și de fluxul turistic.