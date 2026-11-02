Vinetele coapte au un gust deosebit, o aromă bogată, ușor afumată, și o textură cremoasă care le face extrem de versatile în bucătărie. Deși sunt considerate adesea legume de toamnă, din punct de vedere botanic ele sunt fructe, aparținând familiei solanaceelor, deoarece cresc dintr-o plantă cu flori și conțin semințe. Coacerea le scoate în evidență dulceața naturală și aroma specifică, o transformare imposibil de obținut prin alte metode de preparare, potrivit Știrile ProTV.

Pentru a te bucura la maximum de proprietățile lor, este esențial ca vinetele să fie pregătite și coapte corect, fie că urmează să fie folosite pe loc în salate, fie conservate pentru iarnă sub formă de zacuscă, la borcan sau la congelator.

Pregătirea vinetelor și cele 6 metode de coacere

Primul pas constă în spălarea temeinică a vinetelor și ștergerea lor completă. Ele se lasă întregi, fără să fie curățate de coajă, pentru a-și păstra aroma intensă. Timpul și pregătirea diferă în funcție de metoda aleasă:

Pe aragaz (flacără deschisă): Vinetele se așază direct pe flacără sau pe o tablă specială pentru aragaz, la foc mediu. Se întorc periodic cu un clește timp de 10-15 minute, până când coaja se înnegrește și devine crocantă. Este metoda care le oferă cea mai autentică aromă afumată. Pentru a preveni murdărirea aragazului, se poate folosi o tavă metalică sau folie de aluminiu sub ele.

La foc de lemne sau pe jar: Considerată de mulți cea mai gustoasă metodă tradițională, coacerea pe jar sau lemne uscate conferă vinetelor o savoare afumată profundă. Jarul carbonizează ușor coaja, păstrând interiorul moale, cremos și suculent.

Pe grătar: Se încinge grătarul la foc mediu spre mare. Vinetele se pot pune întregi (înțepate ușor cu o furculiță pentru a permite aburului să iasă) sau tăiate în două pe lungime. Procesul durează între 15 și 20 de minute, fiind întoarse periodic cu un clește până când coaja se caramelizează.

La cuptor (clasic sau electric): Cuptorul se preîncălzește la 200°C. Vinetele se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie de aluminiu și se coc timp de 30-40 de minute, fiind întoarse la jumătatea timpului. La cuptorul electric, dacă sunt lăsate întregi, este obligatoriu să fie înțepate cu o furculiță în câteva locuri pentru a evita acumularea de presiune.

La cuptorul cu microunde: Reprezintă opțiunea cea mai rapidă când nu există timp pentru metodele clasice. Vinetele se taie pe jumătate pe lungime, se înțeapă coaja cu o furculiță și se pun într-un vas adânc, potrivit pentru microunde, cu partea tăiată în jos. Se acoperă cu un capac special sau hârtie de copt și se coacă la putere maximă timp de 7-10 minute (se verifică după primele 5 minute).

Coacerea în staniol (avantaje și dezavantaje): Învelirea în folie de aluminiu ajută la menținerea sucurilor, rezultând vinete mai moi și mai zemoase, protejând totodată tava de murdărie. Dezavantajul este că folia blochează contactul direct cu flacăra sau jarul, astfel că vinetele nu vor mai căpăta aroma afumată caracteristică și nici coaja crocantă.

Curățarea corectă și regula de aur împotriva oxidării

După coacere, vinetele fierbinți se lasă la răcit într-un vas acoperit sau învelite într-un prosop curat, deoarece aburul formed ajută la înmuierea și desprinderea ușoară a cojii.

Curățarea se face cu mâna sau cu ajutorul unui cuțit din lemn ori plastic, îndepărtând toate porțiunile arse. Pentru eliminarea ultimelor resturi de coajă, se poate folosi un șervețel sau se pot clăti foarte scurt sub un fir de apă rece. O altă tehnică constă în înfășurarea vinetelor coapte în folie alimentară de plastic; după ce se răcesc, vânăta se strânge ușor în mână, iar miezul alunecă în castron, coaja rămânând lipită de folie.

Pentru eliminarea lichidului amar, miezul se pune la scurs timp de 20-30 de minute pe un tocător de lemn ușor înclinat sau într-o strecurătoare.

„Puneți miezul într-o strecurătoare pentru a elimina excesul de lichid. Atenție! Nu folosiți strecurătoare sau alte ustensile de metal, pentru că vinetele vor oxida”, avertizează specialiștii consultați de sursa citată. De asemenea, dacă vinetele își păstrează un gust ușor amar, pot fi condimentate cu sare neiodată pentru a ajuta la extragerea lichidului.

Beneficii nutriționale și aport caloric

Vinetele coapte sunt bogate în vitamine și minerale esențiale – precum vitamina C, K, B6, acid folic, potasiu și mangan –, având totodată o cantitate mare de fibre dietetice care susțin digestia și previn constipația. Coaja conține antioxidanți puternici, cum este nasuninul, care protejează celulele de stresul oxidativ.

Sunt ideale în curele de slăbire datorită conținutului scăzut de calorii și grăsimi. La 100 de grame de vinete coapte și tocate se înregistrează doar 45 kCal (aprox. 2% din necesarul zilnic al unui adult):

Energie: 188 kJ / 45 kCal

Grăsimi: 0.2 g

Carbohidrați: 8.7 g

Fibre: 2.5 g

Proteine: 0.8 g

Rețete și metode de conservare pentru iarnă

Odată coapte și bine scurse, vinetele pot fi conservate prin trei metode principale:

1. Zacuscă tradițională de vinete

Pentru aproximativ 10 borcane de 400 g sunt necesare 3-4 kg de vinete, 1-2 kg de ceapă, 1-2 kg de ardei (kapia/gogoșari), 1-2 kg de roșii (sau suc de roșii), un morcov mare, 3-4 căței de usturoi, 250 ml ulei, 2-3 frunze de dafin, sare neiodată, piper, boia și ardei iute.

Vinetele se coc și se scurg (ideal peste noapte).

Ceapa și ardeii se coc sau se călesc (cantitatea lor trebuie să fie la jumătate față de cea de vinete pentru a nu acoperi gustul principal).

După ce legumele s-au gătit și apa a scăzut, se adaugă sucul de roșii, iar la final vinetele tocate, dafinul și condimentele.

Zacusca fierbinte se pune în borcane sterilizate și se dă la cuptor sau la bain-marie pentru sterilizare finală.

2. Vinete coapte la borcan

Miezul copt și scurs se așază în borcane sterilizate, presărând sare neiodată între straturi și adăugând opțional ierburi aromatice (cimbru, rozmarin) sau puțin ulei. Borcanele se sigilează și se fierb la bain-marie timp de 15-20 de minute, după care se lasă la răcit lent.

3. Congelarea vinetelor

Vinetele coapte și scurse se taie în bucăți uniforme. Pentru a evita lipirea lor într-un bloc compact de gheață, bucățile se așază mai întâi pe o tavă într-un singur strat și se precongelează timp de 1-2 ore. Ulterior, se transferă în pungi de congelator din care se scoate tot aerul. Se păstrează excelent între 6 și 12 luni.

4. Mâncare de vinete și ardei copți la borcan

Se folosesc cantități egale de vinete și ardei copți (câte 1 kg), o ceapă fin tocată, 3-4 căței de usturoi, 1/2 cană ulei de măsline, 1/4 cană oțet, sare, piper, puțin zahăr și boia. Legumele coapte și curățate se taie fâșii, se amestecă cu sosul formed din ulei, oțet și condimente, apoi se pun în borcane sterilizate și se fierb la bain-marie timp de 15-20 de minute.

Cum se coc ardeii pentru preparatele de iarnă

Ardeii (kapia, gogoșari sau grași) se spală, se șterg și se așază pe grătarul încins, pe plită sau la cuptor (la 220°C, timp de 20-25 de minute). Spațiul dintre ei permite distribuirea uniformă a căldurii, iar întoarcerea se face cu un clește, fără a-i înțepa, pentru a-și păstra sucurile naturale.