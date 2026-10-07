VIDEO | Carbohidrații sunt necesari. George Stanciu (antrenor fitness, Barcelona): Dieta e pentru două săptămâni, trei luni, după care omul revine la aceleași obiceiuri. Trebuie creat un stil de viață de care să se bucure

07 oct. 2026, Nutriție
Foto: G4Food
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L-am întrebat pe George Stanciu, antrenor personal în Barcelona, despre medicamentele de slăbit, care, cel puțin teoretic, reduc semnificativ pofta de mâncare. Ce înseamnă asta pentru un om care a decis să facă sport și trebuie să își asigure necesarul de proteine și nutrienți? Ce ar trebui totuși să mănânce obligatoriu?

„Eu cred că în funcție de obiectivul său, va trebui să mănânce totuși proteină și grăsimi într-o cantitate de 0.8 grame de proteină pe kilogram, dacă vrea să slăbească, să mențină această cantitate.

Și carbohidrați, depinzând de antrenamentul pe care îl face. Există tipuri de antrenament care folosesc mai mulți carbohidrați sau necesită mai puțin. Dar nu exclud așa ceva din dietă.

Dieta e pentru două săptămâni, trei luni, după care clientul revine la aceleași obiceiuri. Mă refer la a-și crea un stil de viață, pe care să-l mențină toată viața și să se bucure de el, să se bucure de proces”, ne-a explicat antrenorul.

Citește interviul complet pe G4Food.

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