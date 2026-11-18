Sandvișurile au depășit de mult statutul de simplă gustare de urgență, devenind una dintre cele mai apreciate soluții pentru o cină rapidă sau pentru prânzul luat la pachet la birou, inclusiv în rândul bucătarilor profesioniști și al creatorilor de conținut culinar. În timp ce majoritatea rețetelor bogate în proteine se bazează pe ouă, Victoria Levik, asistentă medicală și creatoare de conținut culinar urmărită de 40.000 de persoane pe Instagram, atrage atenția asupra unei alternative la fel de sățioase și rapide, care renunță complet la ou în favoarea unei combinații echilibrate de ton și avocado, notează 20 minutos.
Potrivit autoarei, asocierea a două felii de pâine integrală prăjită cu 60 de grame de avocado, 70 de grame de ton din conservă, 25 de grame de cremă de brânză și o linguriță de semințe de susan (asezonate cu puțină sare și piper negru) oferă un profil nutrițional complet: aproximativ 28 de grame de proteine și 423-428 de kilocalorii. Avantajul practic al acestei combinații constă în simplitate, ingredientele fiind amestecate într-o singură pastă cremoasă și întinse direct pe pâine, fără a necesita preparare termică suplimentară.
Dincolo de aportul proteic asigurat de ton și de crema de brânză, nutriționiștii evidențiază valoarea adăugată a avocado-ului în astfel de preparate cotidiene. Reprezentanții Organizației Mondiale a Avocado-ului (WAO) subliniază că acest fruct ocupă un loc aparte într-o alimentație echilibrată datorită unei asocieri rar întâlnite în același aliment: fibre alimentare și grăsimi predominant mononesaturate.
Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.
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