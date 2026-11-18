De ce pregătim mai multă mâncare decât putem consuma de sărbători și de unde vine teama că nu va fi suficient? Chef Vlad Pădurescu, Head Chef la Kané – New Romanian Cuisine, vorbește, într-un interviu acordat G4Food, despre ecoul lipsurilor din comunism, despre micii pe care românii îi consumă, dar nu îi promovează suficient și despre felul în care s-a rupt legătura cu o parte din istoria gastronomiei românești.

De ce ne umplem mesele de sărbători

„Eu observ o schimbare și este de menționat că românii nu cred că își mai umplu atât de tare mesele. Adică, cel puțin printre cunoștințele mele, nu am mai văzut atât de multă risipă alimentară. De obicei, toată nebunia asta de sărbători, în mod special, apare cu acest exces de alimente care nu cred că are legătură neapărat cu noi ca nație, ci are mai multă legătură cu originile noastre comuniste, să zic așa. Deci avem încă acest ADN și această teamă că nu avem și că nu avem destul. Și atunci probabil că este o teamă care încă a rămas. E ca un ecou.”

Micii, un preparat pe care îl consumăm, dar nu îl promovăm suficient

Chef Vlad Pădurescu crede că preparatele românești ar putea fi promovate și într-o altă formă, nu doar prin mesele tradiționale foarte bogate. Un exemplu este cel al micilor.

„Cât despre ideea de a promova mâncarea sub forma aceasta, da, mi s-ar părea foarte interesant să găsim preparate românești, dar procesate la fața locului. Adică, dacă vorbim de mici, cred că suntem mari consumatori, dar nu suntem producători. Dacă, de exemplu, o țară din vestul Europei ar avea această tradiție a micilor, cu siguranță, de la nord la sud și de la est la vest, ar exista 30 de case de mici care s-ar lăuda cu rețeta proprie, secretul bunicii și nu știu ce. Noi, în schimb, avem doi-trei mari producători, iar restul sunt probabil mult prea mici și nu există o voce atât de puternică.”

„Comunismul a ras tot ce era frumos și tot ce era artistic”

Întrebat de unde ar putea fi recuperate rețetele vechi și cât de bine este documentată gastronomia românească, chef-ul amintește cărțile lui Radu Anton Roman și Sanda Marin, dar spune că istoria culinară scrisă a fost afectată de perioada comunistă.

„Cred că există rețete în cartea lui Radu Anton Roman, există în Sanda Marin. Iarăși, noi nu avem o gastronomie atât de puternic înrădăcinată în scris, pentru că în România s-a întâmplat ce s-a întâmplat în toate țările din blocul estic și anume comunismul a venit și a ras tot ce era frumos și tot ce era artistic. Și atunci îmi este greu să cred că putem să căutăm în istoria recentă. Probabil că, dacă ar fi să ne uităm undeva la rețete, ar trebui să ajungem la străbunici, cei care au prins perioada de dinaintea comunismului. Și atunci ar trebui să ajungem în interbelic, cred, ca să vedem un pic de bogăție și să vedem cum s-a manifestat pe teritoriul României această providență.”

Vlad Pădurescu revine la perioada comunistă și la felul în care lipsurile au influențat inclusiv amintirile despre mâncare: