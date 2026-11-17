Ovidiu Cojocaru produce de aproape 20 de ani lactate artizanale din lapte de capră. După ce un incendiu i-a distrus ferma din Balta Doamnei și a pierdut aproximativ 600 de animale, producătorul a reluat activitatea într-o mică fabrică din Berca, județul Buzău. Acum pregătește dezvoltarea afacerii și introducerea unei rase de capre mai puțin întâlnite în România.

Telemea și caș sunt primele produse la care se gândesc cei mai mulți consumatori atunci când vine vorba despre brânzeturi din lapte de capră. Ovidiu Cojocaru și-a propus, însă, să depășească această zonă și să demonstreze că din laptele acestui animal se pot obține și sortimente inspirate din gastronomia europeană: cheddar, caciotta sau brânzeturi cu specific franțuzesc.

Producătorul are o experiență de aproximativ 18-19 ani în prelucrarea laptelui de capră. A început cu o fermă proprie în Balta Doamnei, județul Prahova, construită după un concept austriac, iar în prezent își continuă activitatea la Berca, în județul Buzău.

„Mi-am dorit din tot sufletul să ies din tipicul pe care noi românii îl avem. Telemea, caș și atât. Eu am vrut să demonstrez că sunt în stare să fac altceva”, a povestit Ovidiu Cojocaru, într-un interviu acordat G4Food.

Un incendiu i-a distrus ferma și a pierdut aproximativ 600 de capre

Povestea afacerii a început cu o fermă de capre construită în Balta Doamnei, la aproximativ 30 de kilometri de București. Pentru a dezvolta proiectul, familia a făcut investiții importante, inclusiv prin vânzarea unor bunuri personale.

Grajdul a fost construit după un concept austriac, iar experiența acumulată în urma colaborărilor și vizitelor în Austria l-a ajutat să înțeleagă mai bine cum trebuie organizată creșterea animalelor.

Planurile au fost însă date peste cap de un incendiu izbucnit în fermă, în urmă cu aproximativ un an și ceva. Producătorul a pierdut atunci aproximativ 600 de capre, toate din rasa Saanen, potrivit declarațiilor sale.

„Dar asta nu ne-a descurajat și am zis să o luăm de la zero”, spune acesta.

Oportunitatea de a continua activitatea a venit prin preluarea unei mici fabrici din Berca, județul Buzău, care funcționase cu aproximativ 20 de ani în urmă. Cu experiența acumulată în aproape două decenii, Ovidiu Cojocaru a reluat producția.

Pentru anul următor, producătorul are în plan să aducă din nou capre și să introducă în fermă rasa Toggenburg, mai puțin răspândită în România, potrivit acestuia. Este o rasă crescută atât pentru lapte, cât și pentru carne.

Cheddar, caciotta și brânzeturi franțuzești din lapte de capră

Unul dintre obiectivele producătorului a fost diversificarea sortimentelor și adaptarea unor rețete internaționale la laptele de capră.

Împreună cu soția sa, a studiat și a tradus rețete din mai multe țări, pe care ulterior le-a adaptat în propria producție.

Astfel, în portofoliu au ajuns cheddar, inspirat din rețetele englezești, caciotta, după rețete italienești, și sortimente de brânzeturi inspirate din gastronomia franceză.

A creat și o rețetă proprie, denumită Berenza Naturalis, după numele sub care a început inițial activitatea. Producătorul spune că aceasta este o brânză cu o identitate aparte, construită pornind de la experiența sa și de la caracteristicile pe care a vrut să le transmită prin produs.

În prezent, activitatea se desfășoară sub brandul Luana, însă numele Berenza Naturalis a fost păstrat pentru sortimentul creat de el.

Cum a încercat să elimine mirosul specific laptelui de capră

Una dintre reticențele consumatorilor față de produsele din lapte de capră este mirosul specific, pe care mulți îl asociază cu experiențele din copilărie.

Ovidiu Cojocaru spune că această caracteristică este influențată inclusiv de igiena mulsului și de modul în care este manipulat laptele. Laptele de capră este sensibil și poate prelua ușor mirosurile din mediul înconjurător, motiv pentru care condițiile de igienă și procesare sunt importante.

Producătorul susține că brânzeturile pe care le realizează în prezent nu au mirosul și gustul intens de capră cu care sunt obișnuiți unii consumatori.

A întâlnit inclusiv clienți care au refuzat inițial să guste produsele, dar care și-au schimbat părerea după ce le-au încercat.

„Am avut ocazia să întâlnesc oameni care au fost foarte categorici că nu vor să guste pentru că miroase. După ce au gustat, au început să consume brânzeturi de capră și lapte de capră”, povestește producătorul.

Hrana animalelor, una dintre cele mai mari provocări pentru producătorii de lactate

Dincolo de rețete și procesarea laptelui, Ovidiu Cojocaru spune că una dintre cele mai mari provocări ale unui producător de lactate este creșterea animalelor.

În opinia sa, obținerea unui lapte de calitate începe cu îngrijirea corespunzătoare a caprelor, cu hrana și cu echilibrul nutrițional al rației.

Pășunatul este important, însă nu este suficient pentru a asigura toate nevoile animalelor. Hrana trebuie completată cu alte produse, astfel încât caprele să se dezvolte corespunzător și să aibă o producție bună de lapte.

Costurile acestor inputuri reprezintă o presiune importantă pentru crescători.

Producătorul consideră că statul ar trebui să găsească soluții prin care o parte din producția internă de cereale să fie disponibilă crescătorilor de animale la prețuri accesibile.

El atrage atenția că zootehnia are un rol important în securitatea alimentară și că reducerea capacității de creștere a animalelor afectează întregul lanț de aprovizionare cu alimente.

„Dacă ai mâncare, poți să mergi la război. Dacă n-ai mâncare, stai liniștit în baltă, că n-ai ce să faci”, spune Ovidiu Cojocaru, subliniind că producția de carne, lapte, ouă și brânzeturi depinde de existența unui sector zootehnic funcțional.

„Nu facem produsele pentru noi, le facem pentru oameni”

Ovidiu Cojocaru spune că filosofia după care își organizează activitatea este aceea de a produce alimente pe care ar fi dispus să le consume și el și familia sa.

În același timp, susține că încearcă să mențină prețurile la un nivel accesibil, în condițiile unor costuri de producție ridicate.

„Ținem niște prețuri mai de limită, ca oamenii să poată să consume și cel bogat, și cel sărac. Să se bucure de ele, pentru că pentru asta le facem, nu le facem pentru noi”, explică producătorul.