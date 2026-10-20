Cerasela Pașa a sosit în Spania la vârsta de 19 ani, inițial într-o vacanță. A luat apoi decizia de a rămâne aici în ciuda opoziției ferme a familiei sale din România. Fostă atletă de performanță și fostă studentă la Educație Fizică și Sport în țară, ea renunțat la studiile din țară, a absolvit o facultate de profil în Spania și și-a construit o carieră de succes ca antrenoare personală de fitness. În prezent, a susținut probele pentru a intra în Brigada de Pompieri din Catalonia și așteaptă eliberarea unui post.

Într-un interviu pentru G4Food, Cerasela a împărtășit experiențe din activitatea sa cu clienții (inclusiv cazuri de slăbire spectaculoasă) și și-a exprimat opinia despre noile metode și medicamente pentru scăderea în greutate.

Eu am avut un client care s-a injectat (cu medicamente pentru slăbit-n.r.), și îmi povestește și iubitul meu, că are clienți care s-au injectat cu chestia asta, și am aflat și de clientul meu. Există persoane care slăbesc natural și persoane care slăbesc cu ozempic sau cu medicamentele astea. În cazul lui a fost cu wegovy. Pur și simplu, îi văd forță scăzută.

Oricât aș face antrenament cu ei, le e greu să progreseze, deci au o lipsă de forță în organism. Îmi dau seama imediat”.

Întrebată dacî această lipsă de forță este de la slăbirea prea rapidă, Cerasela a răspuns: „Nu știu ce să zic, din ce-am investigat, din ce-am citit, știu că medicamentele stea îți iau și din masă musculară, nu slăbești numai masă de grăsime, ci și masă musculară”.

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