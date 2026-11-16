Bucureștenii vor putea descoperi vinuri artizanale și ediții ultralimitate la un târg organizat în premieră pe 12 decembrie, la BRERA Kitchen & Bar. Evenimentul va avea intrare gratuită și le va oferi vizitatorilor ocazia să deguste vinuri, să discute direct cu micii producători și să cumpere produse pentru Sărbătorile de iarnă.

Târgul va avea loc între orele 12:00 și 17:00 și își propune să aducă în fața publicului vinuri realizate în cantități mici, inclusiv ediții speciale, greu de găsit în oferta comercială obișnuită.

Participanții vor putea degusta produsele și vor putea afla poveștile din spatele lor chiar de la producători. Este și o ocazie de a descoperi vinuri pentru mesele festive sau de a alege cadouri diferite pentru perioada Crăciunului.

Organizatorii anunță și reduceri specifice târgurilor de acest tip. În plus, va exista un stand cu produse din alte categorii, iar încasările obținute din vânzarea acestora vor fi direcționate către cauze caritabile.

Evenimentul se adresează atât pasionaților de vin, cât și celor care vor să descopere producători independenți și să aleagă produse cu o poveste în spate.