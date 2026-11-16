VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 103): Târg de vinuri artizanale și ediții ultralimitate, cu intrare gratuită în București. Când are loc evenimentul

16 nov. 2026, Connoisseur fără ifose
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Bucureștenii vor putea descoperi vinuri artizanale și ediții ultralimitate la un târg organizat în premieră pe 12 decembrie, la BRERA Kitchen & Bar. Evenimentul va avea intrare gratuită și le va oferi vizitatorilor ocazia să deguste vinuri, să discute direct cu micii producători și să cumpere produse pentru Sărbătorile de iarnă.

Târgul va avea loc între orele 12:00 și 17:00 și își propune să aducă în fața publicului vinuri realizate în cantități mici, inclusiv ediții speciale, greu de găsit în oferta comercială obișnuită.

Participanții vor putea degusta produsele și vor putea afla poveștile din spatele lor chiar de la producători. Este și o ocazie de a descoperi vinuri pentru mesele festive sau de a alege cadouri diferite pentru perioada Crăciunului.

Organizatorii anunță și reduceri specifice târgurilor de acest tip. În plus, va exista un stand cu produse din alte categorii, iar încasările obținute din vânzarea acestora vor fi direcționate către cauze caritabile.

Evenimentul se adresează atât pasionaților de vin, cât și celor care vor să descopere producători independenți și să aleagă produse cu o poveste în spate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
16 nov.
FOTO-VIDEO | De 200 de ani în lumea ciocolatei. Lluc Crusellas (Cel mai bun ciocolatier din lume în 2022): Vrem să fim un simbol al orașului
FOTO-VIDEO | De 200 de ani în lumea ciocolatei. Lluc Crusellas (Cel mai bun ciocolatier din lume în 2022): Vrem să fim un simbol al orașului
HoReCa
16 nov.
VIDEO | Răzvan Harabagiu, antreprenor din Iași: Puterea de cumpărare a scăzut, iar consumatorii din clasa medie sunt cei mai afectați / Business-urile trebuie să își caute o nișă
VIDEO | Răzvan Harabagiu, antreprenor din Iași: Puterea de cumpărare a scăzut, iar consumatorii din clasa medie sunt cei mai afectați / Business-urile trebuie să își caute o nișă
Gusturi locale
16 nov.
INTERVIU VIDEO | Ardei de doi metri, crescuți pe peretele casei, cu o investiție de sub 2.000 de lei / Planul IT-istului din Cugir care a creat grădina de pe acoperiș: „Vreau să cultiv cartofi și fasole”
INTERVIU VIDEO | Ardei de doi metri, crescuți pe peretele casei, cu o investiție de sub 2.000 de lei / Planul IT-istului din Cugir care a creat grădina de pe acoperiș: „Vreau să cultiv cartofi și fasole”
Călătorii Culinare
15 nov.
FOTO – VIDEO | Cum se transformă o gară de capitală europeană într-un loc de degustare gourmet. Expoziție de prezentare de brânzeturi în cea mai mare stație feroviară din Barcelona
FOTO – VIDEO | Cum se transformă o gară de capitală europeană într-un loc de degustare gourmet. Expoziție de prezentare de brânzeturi în cea mai mare stație feroviară din Barcelona
Video
15 nov.
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Putem trăi mai bine cu mai puțin” / De ce mai mulți bani și mai mult consum nu ne fac neapărat mai fericiți
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Putem trăi mai bine cu mai puțin” / De ce mai mulți bani și mai mult consum nu ne fac neapărat mai fericiți