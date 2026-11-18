Moartea lui Dan Carney, cofondatorul Pizza Hut, la vârsta de 95 de ani, marchează sfârșitul unei ere pentru unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din America, un brand care, la aproape șapte decenii de la înființare, se întoarce la propriile rădăcini pentru a atrage o nouă generație de clienți.

Ceea ce a început în 1958 ca o mică pizzerie în Wichita, Kansas, s-a transformat într-un imperiu global, celebru pentru acoperișurile sale roșii inconfundabile și atmosfera primitoare pentru familii. Potrivit Societății Istorice din Kansas, Dan Carney și fratele său mai mic, Frank, au împrumutat atunci 600 de dolari de la mama lor, Mary, pentru a cumpăra echipamente la mâna a doua și a deschide primul restaurant Pizza Hut.

De la o mică afacere de familie la o tranzacție de 300 de milioane de dolari

Succesul localului a fost imediat, astfel încât încă din anul următor cei doi frați au deschis prima unitate în sistem de franciză, în Topeka, Kansas. Până în 1971, Pizza Hut devenise deja cel mai mare lanț de pizzerii din lume, atât ca volum al vânzărilor, cât și ca număr de restaurante. Șase ani mai târziu, frații Carney au vândut compania către gigantul PepsiCo pentru aproximativ 300 de milioane de dolari.

Pe măsură ce s-a extins, lanțul și-a construit o identitate vizuală puternică, devenind un reper al ieșirilor în familie din SUA:

Restaurantele cu acoperiș roșu, banchetele din vinil, lămpile în stil vitraliu și celebrele pahare roșii din plastic au transformat localurile în destinații favorite pentru aniversări și cine în familie.

Creat de Ed Pointer, un ilustrator și coleg de fraternitate al lui Dan Carney, mascota Pizza Pete, un personaj cu mustață, șorț, pălărie și eșarfă în carouri a apărut pe reclame, pahare și firme luminoase, devenind unul dintre primele simboluri ale brandului.

Întoarcerea la restaurantele retro, cu clienți fără telefoane

Odată cu schimbarea obiceiurilor de consum din ultimele decenii, compania s-a orientat tot mai mult către livrări la domiciliu și comenzi la pachet, renunțând la multe dintre restaurantele tradiționale cu servire la masă.

Astăzi însă, mai multe franchize pariază pe trecutul brandului pentru a-i modela viitorul. Conceptul Pizza Hut Classic, lansat în jurul anului 2017, recreează atmosfera anilor ’80 și ’90, readucând în localuri fețele de masă în carouri, lămpile în stil Tiffany și detaliile vintage.

Potrivit lui Tim Sparks, președintele companiei Daland Corp. (care operează zeci de restaurante Pizza Hut), aceste localuri retro se bucură de un succes neașteptat

În Homosassa Springs, Florida, vânzările pentru servirea în restaurant s-au dublat după convertirea unității la formatul clasic, unii clienți călătorind ore întregi pentru a retrăi amintirile din copilărie.

Reprezentanții francizei remarcă faptul că atmosfera nostalgică încurajează un obicei tot mai rar în restaurantele moderne, clienții lasă telefoanele mobile deoparte și revin la conversațiile față în față.

Clădirea originală a primului restaurant Pizza Hut din 1958 a fost mutată în 1986 în campusul Universității de Stat din Wichita, unde funcționează și astăzi ca muzeu dedicat istoriei companiei, păstrând obiecte de colecție din primii ani și imaginea mascotei Pizza Pete, scrie FoxNews.