Mai sunt aproximativ 6 săptămâni până la Crăciun. Suficient timp cât să faci câteva schimbări care să se vadă pe cântar, dar nu atât de mult încât să îți propui să schimbi totul peste noapte. Dacă ai 2–3 kg în plus și îți dorești să îi dai jos până la sărbători, nu ai nevoie de o dietă drastică, de înfometare sau de un meniu cu alimente pe care nu le vei mai mânca niciodată. Ai nevoie, în primul rând, să te uiți cu atenție la lucrurile mici pe care le faci în fiecare zi și care, adunate, pot însemna câteva sute de calorii în plus.

De multe ori, când cineva îmi spune că mănâncă puțin și totuși nu slăbește, începem să discutăm despre ce se întâmplă între mesele principale. Nu neapărat despre prânz sau cină, ci despre toate acele mici momente în care mai luăm ceva: o mână de nuci, doi biscuiți lângă cafea, o bucățică de brânză în timp ce pregătim cina, câteva alune în fața televizorului. Fiecare pare neimportant în parte, dar, puse cap la cap, pot schimba balanța calorică a zilei.

1. Lasă o pauză reală între mese. Renunță la gustări și ronțăieli

Dacă ai mâncat micul dejun, lasă organismul să ajungă la următoarea masă fără să îi oferi permanent câte ceva. Nu este nevoie să mănânci din două în două ore doar pentru că așa ai auzit că este sănătos. Pentru mulți adulți, trei mese principale, suficient de consistente și bine construite, sunt o variantă foarte bună.

Asta înseamnă să nu mai ciugulești câte ceva în timp ce gătești, să nu mai iei câte un biscuit de fiecare dată când treci prin bucătărie și să nu mai transformi pauzele de lucru în pauze de ronțăit. Dacă îți este foame cu adevărat între mese, merită să verifici dacă mesele principale au suficientă proteină, fibre și volum. Nu trebuie să ignori foamea, ci să nu confunzi foamea cu obișnuința de a mânca permanent.

2. Renunță la sucuri, freshuri și cafelele care au ajuns să fie aproape o masă în sine

Sucurile, chiar și cele naturale, aduc calorii și zaharuri, dar nu oferă aceeași sațietate ca fructul întreg. Un fresh de portocale poate părea o alegere sănătoasă, însă este foarte ușor să consumi sucul obținut din 2–3 portocale fără să simți că ai mâncat ceva.

La fel se întâmplă cu unele cafele. Cafeaua cu mult lapte, siropuri, frișcă sau toppinguri poate ajunge să aibă un aport caloric considerabil. Nu spun să renunți la cafeaua care îți place, ci să fii atent la ce adaugi în ea. O cafea simplă, cu puțin lapte, este cu totul altceva decât o băutură mare, cu frișcă și sirop aromat.

În aceste șase săptămâni, alege mai des apa, ceaiul neîndulcit și cafeaua simplă sau cu o cantitate mică de lapte. Sunt schimbări ușor de făcut, dar care pot conta.

3. Renunță la gustarea de după cină, cea pe care o păstrezi pentru înainte de somn

Este una dintre cele mai frecvente situații pe care le întâlnesc: cina este gata, ai mâncat, te-ai așezat pe canapea și, la un moment dat, apare dorința de ceva dulce. Poate fi un iaurt, câteva pătrățele de ciocolată, niște biscuiți sau o felie de pâine cu ceva bun. Și, pentru că este seară, ai impresia că nu contează prea mult.

Problema nu este ora la care mănânci, ci faptul că adaugi o masă sau o gustare peste ceea ce ai avut deja nevoie în ziua respectivă. Dacă nu îți este foame, încearcă să închei ziua după cină. Dacă îți este foame în mod repetat seara, uită-te la ce ai mâncat în timpul zilei. Poate ai avut un prânz prea mic, poate ai sărit peste o masă sau poate cina nu a fost suficient de consistentă.

Nu trebuie să te culci flămând, dar nici să transformi fiecare seară într-o ocazie de a mai mânca ceva.

4. Uită-te la lactatele pe care le consumi zilnic

Brânza topită, smântâna, iaurtul cu 10% grăsime, telemeaua grasă și cașcavalul sunt alimente care pot aduce multe calorii într-o cantitate relativ mică. Nu trebuie eliminate complet, dar nici nu este nevoie să fie baza alimentației tale în fiecare zi.

Poți face schimbări simple: înlocuiește uneori iaurtul gras cu unul cu 2% grăsime, alege o brânză proaspătă mai slabă, folosește mai puțină smântână sau alege variante de telemea cu un conținut mai redus de grăsime. În loc să pui mult cașcaval într-un sandviș sau într-o omletă, poți folosi o cantitate mai mică și să completezi masa cu legume și o sursă bună de proteine.

Nu grăsimea din lactate este un dușman, ci cantitatea și frecvența cu care consumăm alimente foarte dense caloric. Uneori, o simplă înlocuire făcută constant poate avea mai mult efect decât o dietă complicată.

5. Fii atentă la frecvența cu care mănânci orez și cartofi

Orezul și cartofii nu sunt alimente rele și nu trebuie scoase din alimentație pentru a slăbi. Sunt surse de carbohidrați, pot face parte dintr-o masă echilibrată și nu îngrașă prin simpla lor prezență în farfurie.

Totuși, dacă în fiecare zi ai la prânz și uneori și la cină cartofi, orez, paste sau pâine, merită să te uiți la cantități și la frecvență. Poți organiza mesele astfel încât orezul și cartofii să apară în 2–3 zile pe săptămână, de preferat la prânz, iar în celelalte zile să variezi garniturile cu legume, salate, leguminoase sau alte surse de carbohidrați, în funcție de necesarul tău.

Important este să nu transformi această regulă într-o interdicție. Ai nevoie de carbohidrați și de energie, mai ales dacă ești activă fizic. Contează porția, combinația din farfurie și aportul total din zi.

6. Nu uita de proteine și de mișcare

Dacă vrei să slăbești fără să pierzi și masă musculară, nu te concentra doar pe reducerea caloriilor. Include o sursă de proteine la fiecare masă principală: ouă, pește, carne slabă, iaurt, brânză proaspătă, fasole, linte sau năut. Completează cu legume și cu o cantitate potrivită de carbohidrați.

În plus, încearcă să mergi zilnic pe jos și să incluzi, dacă poți, două-trei sesiuni de exerciții de forță pe săptămână. Mișcarea nu trebuie să fie o pedeapsă pentru ce ai mâncat, ci o parte firească a unei rutine care îți susține sănătatea și masa musculară.

Ce aș face concret în următoarele 6 săptămâni?

Nu aș începe cu o dietă de 1.000 de calorii și nici nu aș elimina pâinea, fructele sau toate alimentele preferate. Aș începe cu aceste șase schimbări și le-aș aplica consecvent. Aș avea trei mese principale, fără ronțăieli între ele dacă nu există foame reală, aș renunța la sucuri și freshuri, aș simplifica băuturile cu cafea, aș elimina gustarea automată de dinainte de culcare, aș alege mai des lactate cu mai puțină grăsime și aș fi atentă la porțiile și frecvența garniturilor de orez și cartofi.

O scădere de 2-3 kg în șase săptămâni poate fi realistă pentru unele persoane, dar nu este garantată și depinde de greutatea de la care pleci, de istoricul alimentar, de activitate, de somn și de starea de sănătate. Uneori, cântarul scade mai repede la început din cauza modificărilor de apă și glicogen, nu doar a grăsimii.

Și încă ceva: nu aștepta să slăbești cele 2–3 kg ca să te bucuri de Crăciun. Nu trebuie să ajungi la masa de sărbători cu sentimentul că ai câștigat dreptul de a mânca. Scopul este să ajungi acolo cu câteva obiceiuri mai bune, cu mai multă atenție la ce și cât mănânci și cu sentimentul că ai grijă de tine.

Șase săptămâni nu sunt suficiente pentru transformări spectaculoase, dar sunt suficiente pentru a începe să faci lucrurile diferit. Iar dacă le faci bine, nu trebuie să te oprești pe 25 decembrie.