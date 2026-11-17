Alex Flutur, antreprenor din Iași și proprietarul lanțului de cofetării La Folie și al restaurantului Muse, spune că presiunea costurilor și dificultatea de a găsi angajați pregătiți sunt principalele provocări ale industriei HoReCa. Antreprenorul afirmă că investițiile făcute în organizarea afacerilor în ultimii trei ani l-au ajutat să mențină rezultatele, în ciuda scăderilor resimțite de piață.

Food cost-ul și lipsa personalului calificat sunt, în prezent, cele mai mari probleme pentru antreprenorii din industria ospitalității, consideră Alex Flutur. Proprietarul La Folie și Muse spune că recrutarea este dificilă nu doar din cauza numărului redus de candidați pregătiți, ci și pentru că mulți dintre cei care aleg inițial acest domeniu descoperă rapid că munca în HoReCa nu li se potrivește.

„Cele mai mari provocări din HoReCa sunt food cost-ul și lipsa oamenilor instruiți, lipsa oamenilor care își doresc să facă HoReCa, să rămână în HoReCa, să lucreze și să evolueze în acest domeniu”, explică antreprenorul.

Potrivit acestuia, există candidați interesați să lucreze în restaurante și cofetării, însă motivația și disponibilitatea de a construi o carieră în domeniu lipsesc adesea.

„Ei cred că își doresc să lucreze în HoReCa, dar, în momentul în care vin, își dau seama în mai puțin de o săptămână că nu sunt potriviți pentru așa ceva și caută altceva. Sau nu sunt motivați. Este foarte greu să îi motivezi și să îi păstrezi dacă nu sunt din domeniu”, spune Alex Flutur.

Organizarea afacerii, investiția care a dat rezultate

În ciuda dificultăților din industrie, antreprenorul spune că afacerile sale nu au resimțit scăderile înregistrate de alți operatori din piață. El pune acest rezultat pe seama muncii depuse în ultimii ani pentru organizarea și eficientizarea activității.

„Din fericire, văd rezultatele muncii mele din anii trecuți. Scăderea pe care o are toată lumea nu s-a manifestat în business-ul meu, pentru că am tras foarte tare la organizare în ultimii trei ani și acum culeg roadele a ceea ce am făcut”, afirmă antreprenorul.

Alex Flutur a făcut aceste declarații în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.