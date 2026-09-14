În seria G4Food despre utilizarea medicamentelor pentru slăbit – argumente pro și contra am discutat cu Vali (George Stanciu), antrenor personal de firness în Barcelona. Concluzia sa? Utilizarea medicamentelor pentru slăbit ar trebui să fie luată în considerare doar după epuizarea metodelor naturale, prioritizând rezolvarea cauzelor profunde ale stilului de viață.

Scăderea bruscă în greutate fără antrenamente de forță și fără o alimentație adecvată (bogată în proteine) duce la pierderea masei musculare, nu doar a grăsimii, susține Vali. Medicamentele pot oferi un rezultat rapid pe termen scurt, însă fără disciplină, nutriție corectă și schimbarea obiceiurilor zilnice, greutatea se va reacumula odată cu întreruperea tratamentului.

Iar schimbarea ar trebui făcută prin pași mici. Rezultatele durabile se obțin prin organizarea cumpărăturilor, reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale, mișcare constantă și reglementarea dopaminei.

Citește interviul complet cu George Stanciu

Reporter: Ești antrenor de fitness în Barcelona din 2022. Ce ai observat din perspectiva unui antrenor zilele astea când e foarte la modă să iei medicamente pentru slăbit? Cum reacționează o persoană care începe să slăbească folosind Ozempic sau Mounjaro?

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Vali George Stanciu: Majoritatea care vin încearcă să își facă un stil de viață, să nu aibă nevoie de nimic altceva din exterior.

Reporter: Dar ție ca antrenor de fitness, care știe cum reacționează corpul uman în momentul în care începe un astfel de program, cum ți se pare slăbitul cu ajutorul acestor medicamente?

Vali George Stanciu: Mie mi se pare a fi cam printre ultimele soluții pe care ar trebui să le alegem. Pentru că sunt atâtea metode în care putem să încercăm să facem chestia asta și să și menținem. Pentru că ar trebui să rezolvăm cauza în principiu, să știm ce a produs chestia asta și cum putem să ducem o viață cât mai liniștită, fără a apela la alte treburi din exterior. Așa va ține mai mult, nu doar o perioadă să slăbim și după să ne întoarcem la vechile obiceiuri.

Totul trebuie combinat și echilibrat

Reporter: Tu crezi că cei care decid să slăbească cu Mounjaro sau cu Ozempic practic folosesc doar medicamentul și nu fac absolut nimic pe lângă?

Vali George Stanciu: Nu mă gândesc că folosesc doar medicamentul, însă am observat că efectele cele mai bune sunt când combină nutriția, recuperarea și antrenamentul. Și nu o fac doar pentru o anumită perioadă de timp să scape de niște kilograme, ci să își schimbe total stilul de viață și să rămână cu el ca un bagaj.

Reporter: Atunci când decizi să faci o astfel de medicație, care de obicei se termină cu pierderea unor kilograme pe termen destul de scurt, odată cu grăsimea oamenii pierd și masă musculară?

Vali George Stanciu: Da, pot pierde și masă musculară, e foarte diferit în funcție de ce alimentație au. Dacă e bazată mai mult pe proteine și grăsimi sau pe carbohidrați. Avem nevoie, bineînțeles, de vitamine și minerale și fibre ca să susținem toată treaba asta. Iar e normal să scadă și din mușchi o parte.

Rolul antrenamentului în menținerea masei musculare

Reporter: Ce rol ar avea atunci antrenamentul de forță în timp ce faci astfel de tratamente?

Vali George Stanciu: Antrenamentul de forță menține masa musculară sau poate chiar să o crească. Dacă luăm două persoane, ambele slăbesc, dar una dintre ele poate să aibă o compoziție musculară diferită. La aceleași kilograme, una poate să aibă mai mulți mușchi și mai puțină grăsime, iar cealaltă mai multă grăsime și mai puțini mușchi. Slăbind, având exact aceeași greutate.

Reporter: Dacă eu vin mâine la tine și îți spun că am început să iau astfel de medicamente, dar aș vrea să fac totuși ceva și pentru masa musculară, antrenamentul pe care mi-l vei recomanda va fi diferit de cel pe care îl recomanzi unui client care doar ține dietă sau are un stil de viață și o alimentație sănătoasă? Sau pur și simplu va fi același tip de procedură?

Vali George Stanciu: În principiu trebuie văzute și niște analize. Eu nu sunt un medic ca să vorbesc despre aceste medicamente, să știu exact cum reacționează pe individ. Pentru că de la individ la individ și antrenamentele pot da rezultate diferite, așadar și medicamentele pot da rezultate diferite. Practic trebuie să analizăm compoziția corpului și felul în care corpul reacționează la medicație și alimentație, chiar dacă slăbim cu medicamente.

Cum asigurăm echilibrul nutritiv și al corpului

Reporter: Aceste medicamente, cel puțin teoretic, reduc semnificativ pofta de mâncare. Ce înseamnă asta pentru un om care a decis să facă sport și trebuie să își asigure necesarul de proteine și nutrienți? Ce ar trebui totuși să mănânce să ziecem, obligatoriu?

Vali George Stanciu: Eu cred că în funcție de obiectivul său, va trebui să mănânce totuși proteină și grăsimi într-o cantitate de 0,8 grame de proteină pe kilogram dacă vrea să slăbească, să mențină această cantitate. Și carbohidrați… depinde de antrenamentul pe care îl face. Există tipuri de antrenament care folosesc mai mulți carbohidrați sau necesită mai puțin. Dar nu exclud așa ceva din dietă. Dieta e pentru două săptămâni, trei luni și după care clientul revine la aceleași obiceiuri. Mă refer la a-și crea un stil de viață pe care să-l mențină toată viața și să se bucure de el, să se bucure de proces.

Reporter: Ce se întâmplă când cineva decide să ia astfel de medicamente sau ține o dietă și slăbește brusc pe o perioadă scurtă multe kilograme și în același timp nu face sport?

Vali George Stanciu: Sincer, ce am observat… corpului uman nu-i plac scăderile și creșterile masive, rapide. Și cred că ar trebui să fie un proces treptat, din care să eliminăm sau să adăugăm chestii și să vedem cum se comportă. Pentru că dacă o persoană va slăbi repede, va avea tot felul de semne, vergeturi sau alte semne pe corp, și asta-i doar în exterior. Dar în același timp, dacă va crește foarte repede, la fel va exploda, se vor vedea urme pe el. Exact cum e și despre temperatură, corpului nu-i plac scăderile astea bruște.

Revine pofta de mâncare după tratament?

Reporter: Cineva a slăbit cu aceste medicamente în trei luni sau mai puțin și în momentul în care renunță la medicament îi revine pofta de mâncare. Poate sportul să ajute la contrabalansarea acestei situații și menținerea greutății pe care au obținut-o?

Vali George Stanciu: Sportul poate să ajute în acest proces pentru că va consuma din acele alimente, va consuma energia din ele, nu o va stoca. Depinde bineînțeles și cât mâncăm și cât sport facem. Pentru că o oră de antrenament poate să însemne 450 de calorii, dar dacă noi mâncăm 1000, se va stoca orice ar fi. Ideea e că dacă nu facem sport deloc, se vor stoca 1000 în loc de 550.

Lumea alege calea ușoară și rapidă

Reporter: Cum ți se pare? Pentru că dincolo de antrenor de fitness, tu ești un influencer. Pe rețelele sociale sunt foarte multe discuții despre aceste medicamente de slăbit. Ți se pare că Ozempic și Mounjaro au ajuns să fie percepute ca o scurtătură către corpul ideal?

Vali George Stanciu: În ziua de azi toată lumea vrea o scurtătură la orice, dar după părerea mea această scurtătură poate produce și niște efecte adverse. În procesul ăsta e important nu rezultatul, ci disciplina pe care o obții în acest proces. Pentru că dacă luăm o persoană care nu a făcut sport și nu știe să se alimenteze bine, nu știe cum să doarmă bine, nu știe cum să se recupereze bine, poate printr-un masaj, poate printr-o saună, poate printr-un duș rece, poate nu știe să se antreneze, în tot procesul ăsta va avea de învățat foarte multe lucruri despre el.

Iar asta îl va ajuta să mențină mai mult și să se bucure mai mult de proces, pentru că orice vine ușor, pleacă ușor. Am cunoscut în viața asta persoane care au apelat la tot felul de chestii externe și nu au rămas cu ele sau au rămas cu foarte puțin. Nu mă refer neapărat la aceste medicamente, mă refer în general la tot felul de substanțe.

Cer clienții medicamente?

Reporter: Ai clienți care au venit și te-au întrebat: „Aș putea pe lângă ce fac aici antrenamente să iau și medicamente de slăbit?”

Vali George Stanciu: M-au întrebat mai mult despre substanțe interzise, cum ar fi steroizii, și eu nu recomand așa ceva. Pentru că în ziua de azi lumea vede o persoană pe social media și ar vrea să fie așa în cel mai scurt timp. Dar nu va merge. Înțeleg dacă persoana e un bodybuilder, se duce la o competiție, spre exemplu Mr. Olympia. Asta e total altceva. E un profesionist, știe ce face, e altceva. Și bineînțeles își riscă viața, nu contează că e profesionist. Sunt atâția care au murit după 50 de ani sau mai puțin din cauza substanțelor. Și sincer nu le recomand. E problema fiecăruia, e viața fiecăruia, dar eu cred că partea naturală nu va avea la fel rezultatele, va avea un rezultat într-un timp mult mai îndelungat, dar va rămâne cu forma respectivă, cu sănătatea respectivă pe toată viața.

Cât se poate slăbi fără medicamente

Reporter: Dar, de exemplu, cineva care are foarte multe kilograme în plus, trebuie să slăbească 30-40-60 de kilograme, ți se pare util întâi să dea jos, printr-o astfel de medicație, niște kilograme ca să se simtă cumva mai comod, mai ușor? Și abia după aia să treacă la un stil natural, sănătos de viață, cu sport și alimentație corectă?

Vali George Stanciu: Ultimul client obez pe care îl am avea 169 kg și a slăbit 33 kg în 4 luni, dar fără nicio altă medicație. Primul pas e cel mai ușor. Când omul renunță la chestiile rele din viața lui – și fiecare le știe pe ale lui, nu e nimeni înger, nu e nimeni pur, fiecare are câte ceva în frigider sau în casă de care trebuie să scape, când face chestia asta, atunci se văd cele mai multe rezultate. Problema e când ajungi la un platou, când corpul nu mai reacționează, atunci ce o să faci?

După părerea mea, există și atunci niște chichițe pe care poți să le faci din antrenament, pentru că antrenamentul nu va fi la fel pentru toată viața. Fiecare are un alt obiectiv, după 2-3 luni corpul nu mai reacționează și trebuie iar schimbat antrenamentul, personalizat în funcție de nevoile fiecăruia, și alimentația, pentru că orice obiectiv va avea un drum diferit.

Soluția fiecărei probleme, un flacon de medicamente

Reporter: Ce îi spui unei persoane care a lucrat cu tine până la un moment dat și vine și spune: „De mâine nu mai vin la antrenament pentru că am decis să iau Mounjaro”?

Vali George Stanciu: Aș vrea să știu întâi ce nu i-a convenit din antrenamentul și planul de nutriție pe care i l-am dat și care ar fi motivele să ia niște pastile în loc să recurgă la calea naturală. Pentru că prima chestie este timpul, toți vrem repede, dar să zicem că acest repede vine și cu niște repercusiuni. Poate nu azi, poate în ani. Unele sunt studiate, unele nu. Eu nu vreau să iau locul unui medic, dar dacă se poate pe calea naturală, după cum vedeți, de ce nu?

Reporter: Este corect, dar în ziua de astăzi oamenii s-au obișnuit ca fiecare problemă să aibă o soluție într-un flacon. Și al doilea argument este programul de zi cu zi, din ce în ce mai încărcat. Oamenii zic că nu au timp să ajungă la sală, nu au timp să aibă grijă de ei, nu au timp să gătească, e mai simplu să încerce pe calea mai scurtă. Cum crezi că ar trebui să-ți organizezi ziua ca să poți să faci toate lucrurile importante pentru tine?

Tu trebuie să fii prioritatea

Vali George Stanciu: În primul rând să te prioritizezi, pentru că au fost momente în viața mea când a trebuit să lucrez 14 ore pe zi, dar tot am avut timp pentru mine o oră în care să-mi fac ce am de făcut. În primul și în primul rând totul pleacă de la cumpărături. Asta e startul. Dacă ai în casă chestii pe care n-ai vrea să le ai, sigur le accesezi. Dacă îți faci o listă de cumpărături, te duci mâncat la cumpărături și după îți organizezi ziua.

Masa respectivă pe care o comanzi prin nu știu ce firmă e mai scumpă, deci muncești pentru ora aia ca să plătești mâncarea respectivă în plus. În timpul ăsta poți să gătești și să te bucuri mai mult de mâncarea pe care o faci tu.

Apoi, sportul. Sigur, fiecare pierde pe rețele sociale ceva timp și dacă ne uităm acolo la timpul respectiv, ăla e timpul pe care putem să-l transformăm în timp de sport. Și în același timp oferim și un exemplu celorlalți membri ai familiei. Pentru că asta e un domino, este un joc. Așa cum părintele face ceva și copilul absorbe absolut tot din ceea ce face, așa noi putem să dăm un exemplu celorlalți.

Fă schimbări mici treptat

Și dacă facem o mică schimbare azi, totul începe cu pași mici, nu trebuie să schimbăm lumea într-o zi. Sunt clienți pe care i-am adus la sală doar să vadă sala în ziua respectivă. Atât, doar să vadă sala, un minut. A plecat, în a doua zi a venit până în recepție. În a treia zi și-a făcut curaj, pentru că avea un complex văzându-se în oglindă. Dar toți suntem oameni, nimănui nu-i pasă de ce facem noi în sală, fiecare e în lumea lui, fiecare e în capul lui. Astea sunt niște imagini pe care le creăm noi, dar nu sunt adevărate. Și drumul ăsta în care înveți să mănânci, înveți să îți gestionezi timpul, să te trezești poate cu jumătate de oră mai devreme, asta poate schimba viața.

Gândiți-vă la o oră pe care o avem pe zi, timp de 365 de zile. Înseamnă enorm. În orice domeniu, nu mă refer doar la sport, nu mă refer doar la alimentație. În loc să pierdem jumătatea aia, ora aia, cum am putea să facem să o câștigăm? Și după, exact cum v-am spus că e un domino, va veni. Te antrenezi, va veni o încredere mai bună.

Dopamina – hormonul fericirii

După aia te gândești: „Am făcut antrenamentul ăsta, parcă n-aș vrea să-l pierd acum pe o prăjitură.” E ok să mănânci prăjitura din când în când. Sincer, am constatat că după ce am făcut o prostie, respectiv 40 de zile am mâncat înainte să mă culc, cu jumătate de oră sau o oră înainte să mă culc, 40 de zile la rând, după a 15-a, a 20-a zi nu mai eram fericit. Pentru că nivelul de dopamină scăzuse. Eu am tăiat dopamina în fiecare zi. Când am mâncat acel dulce sau acea chestie după 5 zile în care am fost curat, nivelul de fericire pe care l-am simțit nu pot să vă descriu! Să nu mai zicem după ce am făcut un fasting de 4 zile. Nu pot să vă descriu gustul pe care l-am simțit în momentul ăla.

Și dopamina asta pe care o căutăm zi de zi, printr-un reel pe telefon, prin mâncat nu știu ce prăjitură, dacă este zi de zi tăiată, ea nu are timp să crească, să fie o mai mare cantitate, să fie eliberată. Și pentru asta nu mai suntem fericiți. Așa, dacă stau 3 zile fără să mănânc zahăr, îmi dă o mai mare încredere și pot să stau mai mult. Dacă mănânc 3 zile zahăr, în a 4-a zi creierul îmi va spune: „Unde este? Dă-mi zahărul!”

Stați naturali

Reporter: Deci, practic, aceste mici bucurii trebuie să ni le facem doar din când în când și punctual?

Vali George Stanciu: Cred că orice. Și dacă avem o mâncare preferată și mâncăm mereu, la un moment dat nu o să mai fie așa de preferată.

Reporter: Aici te contrazic. Eu aș putea mânca înghețată în fiecare zi tot restul vieții mele. Glumesc. Mulțumesc foarte mult și mult succes în acest oraș minunat în care nici nu ai cum să nu trăiești sănătos. Sau, ar fi păcat.

Antrenor: Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. O zi frumoasă și stați naturali!