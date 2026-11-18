Un cutremur puternic poate afecta în câteva secunde locuințe, drumuri, rețele de electricitate, apă și comunicații. În primele trei zile după un seism major, intervenția autorităților ar putea fi îngreunată, iar familiile ar putea fi nevoite să se descurce singure până la restabilirea serviciilor sau sosirea ajutoarelor. Un plan de urgență, un rucsac cu provizii pentru 72 de ore și câteva reguli de comportament pot face diferența în astfel de situații, transmite Mediafax.

Un ghid realizat de Fundația Comunitară București, în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prezintă măsurile recomandate înaintea unui cutremur, în timpul mișcării seismice și în primele 72 de ore după producerea acesteia.

Cum te pregătești înainte de un cutremur. Planul de urgență pe care trebuie să îl aibă fiecare familie

Pregătirea începe înainte de producerea unui seism. Fiecare familie ar trebui să stabilească un plan de urgență, cunoscut de toți membrii gospodăriei, care să includă un loc de întâlnire în cazul în care membrii familiei sunt separați, numere de telefon importante și o modalitate alternativă de comunicare.

Este recomandată desemnarea unei persoane de contact care locuiește în altă localitate sau regiune. În cazul unui cutremur major, rețelele de telefonie pot deveni indisponibile, iar apelurile locale pot fi dificil de realizat.

Copiii trebuie învățați cum să se protejeze, cum să sune la 112 și cum să ceară ajutorul echipelor de intervenție. Părinții ar trebui să cunoască și procedurile de urgență aplicate în școlile în care învață copiii.

Specialiștii recomandă organizarea unor exerciții de simulare cel puțin de două ori pe an, inclusiv pentru situațiile în care cutremurul surprinde familia noaptea, în mașină sau într-un spațiu public.

În locuință, este important să fie fixate de pereți obiectele grele care s-ar putea răsturna, precum bibliotecile, dulapurile, televizoarele și oglinzile. Fiecare membru al familiei ar trebui să știe unde se află robinetele și întrerupătoarele principale pentru gaz, apă și electricitate.

Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență pentru 72 de ore

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți pregăti este rucsacul de urgență. Acesta trebuie păstrat într-un loc accesibil, de preferat aproape de ieșirea din locuință, și adaptat numărului de persoane din familie.

Potrivit ghidului, rucsacul trebuie să conțină următoarele categorii de produse și echipamente:

1. Apă și alimente neperisabile

Alimentele trebuie să poată fi consumate fără preparare termică sau cu un minimum de pregătire. Sunt recomandate:

– Conserve de carne, pește, legume sau pateuri;

– Biscuiți simpli și crackers;

– Batoane proteice și batoane cu cereale;

– Fructe uscate și nuci;

– Alimente ambalate individual, cu termen lung de valabilitate;

– Alimente speciale pentru copii, dacă este cazul;

– Hrană pentru animalele de companie;

– Un deschizător manual de conserve.

Apa este la fel de importantă. Ghidul recomandă o rezervă de minimum trei litri de apă pentru fiecare persoană, în rucsacul de urgență. Pentru autonomie timp de 72 de ore, familia trebuie să pregătească și rezerve suplimentare, în funcție de numărul membrilor și de nevoile acestora.

2. Iluminat și surse de energie

– Lanternă;

– Baterii de rezervă;

– Baterie externă pentru telefon;

– Radio portabil cu baterii, pentru recepționarea informațiilor oficiale.

3. Haine și echipamente de protecție

– Haine călduroase și de schimb;

– Pelerină de ploaie;

– Pătură sau sac de dormit;

– Mănuși rezistente;

– Mască de protecție împotriva prafului.

4. Trusă medicală și medicamente

– Trusă de prim ajutor;

– Medicamentele administrate în mod curent;

– Materiale pentru pansamente;

– Echipamente medicale necesare persoanelor cu dizabilități sau afecțiuni cronice.

5. Produse de igienă

– Șervețele umede și uscate;

– Săpun;

– Prosop;

– Dezinfectant;

– Saci menajeri.

6. Documente și bani

– Copii ale actelor de identitate și ale documentelor importante;

– Bani în numerar, de preferat în bancnote de valoare mică;

– Chei de rezervă;

– Lista numerelor de telefon importante;

– Informații medicale relevante pentru membrii familiei.

7. Obiecte pentru comunicare și semnalizare

– Fluier pentru semnalarea prezenței în cazul în care rămâi blocat sub dărâmături;

– Pix și carnețel;

– Telefon mobil și baterie externă.

Conținutul rucsacului trebuie verificat periodic, iar alimentele și medicamentele expirate trebuie înlocuite.

Ce faci în timpul cutremurului. Regula care te poate proteja de răni grave

Una dintre cele mai importante recomandări ale specialiștilor este să nu încerci să ieși din clădire în timpul mișcării seismice. Scările, fațadele și obiectele care se pot desprinde reprezintă riscuri suplimentare.

Regula de protecție este cunoscută sub formula „Așază-te, acoperă-te și ține-te”.

Primul pas este să cobori pe mâini și genunchi, pentru a evita pierderea echilibrului. Protejează-ți capul și gâtul cu brațele și, dacă ai în apropiere o masă sau un birou solid, adăpostește-te sub acesta. Ține-te de mobilier până când mișcarea seismică se oprește.

Dacă nu ai la dispoziție o masă rezistentă, ghemuiește-te lângă un perete interior, departe de ferestre, oglinzi și obiecte care ar putea cădea.

Persoanele care folosesc scaune cu rotile trebuie să blocheze roțile și să își protejeze capul și gâtul, fără să încerce să se ridice.

Ce faci dacă te surprinde cutremurul în pat, în mașină sau pe stradă

Comportamentul recomandat depinde de locul în care te afli în momentul producerii seismului.

– Dacă ești în locuință: rămâi în interior, nu alerga spre ieșire, nu coborî pe scări și nu folosi liftul.

– Dacă ești în pat: rămâi pe saltea și protejează-ți capul și ceafa cu o pernă.

– Dacă ești pe stradă: îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi și rețele electrice. Evită cablurile căzute.

– Dacă ești la volan: oprește într-un loc sigur, fără să blochezi circulația, și rămâi în mașină până la oprirea mișcării seismice.

– Dacă ești într-un magazin: îndepărtează-te de vitrine, ferestre și rafturile înalte cu obiecte grele.

– Dacă ești în lift: folosește butonul de urgență și solicită ajutor. Nu încerca să forțezi ușile liftului.

În zonele montane trebuie evitate pantele instabile, unde cutremurul poate provoca alunecări de teren sau căderi de pietre.

Ce trebuie să faci în primele ore după cutremur

După oprirea mișcării seismice, verifică dacă tu și persoanele din apropiere sunteți în siguranță. Acordă primul ajutor dacă este necesar și pregătește-te pentru eventuale replici, care pot provoca noi avarii.

Evacuarea nu este întotdeauna cea mai sigură soluție imediat după cutremur. Dacă imobilul nu prezintă semne de pericol iminent, poate fi mai sigur să rămâi într-un spațiu protejat decât să cobori pe scări avariate sau să ieși în apropierea unor fațade de pe care pot cădea materiale de construcție.

Dacă observi fisuri importante, deformări ale structurii sau alte semne de instabilitate, caută o cale sigură de evacuare, fără să folosești liftul, și respectă indicațiile autorităților.

Un pericol important îl reprezintă scurgerile de gaze. Dacă simți miros de gaz, nu aprinde lumina, nu acționa întrerupătoarele electrice și nu folosi flăcări. Închide alimentarea cu gaz numai dacă poți face acest lucru fără risc, îndepărtează-te și anunță serviciile de urgență.

Dacă rămâi blocat sub dărâmături, încearcă să îți conservi energia. Folosește un fluier pentru a atrage atenția salvatorilor, în loc să strigi continuu. Protejează-ți gura și nasul cu o bucată de material textil pentru a evita inhalarea prafului. Dacă telefonul funcționează, trimite un mesaj prin care să anunți unde te afli și că ai nevoie de ajutor.

Cum gestionezi apa și alimentele în cele 72 de ore după cutremur

În cazul unui seism major, alimentarea cu apă și electricitate ar putea fi întreruptă, iar magazinele și serviciile de aprovizionare ar putea deveni temporar inaccesibile.

În primele trei zile, proviziile trebuie gestionate astfel încât să ajungă tuturor membrilor familiei. Prioritatea este asigurarea apei potabile și a alimentelor pentru copii, persoanele vulnerabile și animalele de companie.

Alimentele trebuie păstrate în ambalajele originale, iar produsele care au intrat în contact cu apa contaminată sau au fost expuse unor condiții nesigure trebuie eliminate.

Dacă locuința nu mai poate fi folosită în siguranță, poate fi necesară mutarea temporară într-un adăpost în aer liber sau într-un spațiu pus la dispoziție de autorități. În această situație, rucsacul de urgență trebuie să conțină documentele, medicamentele, apa și alimentele necesare.

Pentru informare, sunt recomandate posturile de radio și canalele oficiale ale Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și autorităților locale. Telefonul trebuie folosit cu economie, iar mesajele text pot fi o alternativă atunci când apelurile nu funcționează.

Deplasările cu mașina ar trebui limitate la situațiile strict necesare, pentru a nu bloca drumurile de care au nevoie ambulanțele, pompierii și echipele de salvare.

De ce este important să verifici riscul seismic al blocului în care locuiești

Pregătirea pentru un cutremur înseamnă și să știi cât de vulnerabilă este clădirea în care locuiești.

Riscul seismic poate fi stabilit printr-o expertiză tehnică realizată de specialiști autorizați. În România, clădirile expertizate sunt încadrate în patru clase de risc seismic:

– RsI: clădiri susceptibile de prăbușire totală sau parțială la cutremurul de proiectare.

– RsII: clădiri care pot suferi avarii structurale majore, cu pericol pentru ocupanți, deși prăbușirea este considerată puțin probabilă.

– RsIII: clădiri la care sunt anticipate deteriorări moderate.

– RsIV: clădiri cu un comportament seismic așteptat apropiat de cel al construcțiilor proiectate potrivit cerințelor actuale.

O diferență importantă este cea dintre reabilitarea termică și consolidarea seismică. Faptul că un bloc are fațada renovată, ferestre noi sau izolație termică nu înseamnă că structura sa de rezistență a fost consolidată.

Consolidarea presupune intervenții structurale realizate de specialiști, care pot include introducerea unor pereți, grinzi sau stâlpi noi.

Proprietarii trebuie să verifice și existența poliței obligatorii de asigurare PAD, pentru locuințele care intră sub incidența legislației. Pentru protejarea bunurilor și acoperirea unor riscuri suplimentare poate fi necesară și o asigurare facultativă.