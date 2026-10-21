VIDEO | Cerasela Pașa (antrenor personal fitness), despre clientul care a slăbit 30 de kg: A durat un an jumătate, schimbările au fost treptate, una câte una

21 oct. 2026, Nutriție
Foto: G4Food
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Cerasela Pașa a ajuns în Spania la vârsta de 19 ani, inițial într-o vacanță. A luat apoi decizia de a rămâne aici în ciuda opoziției ferme a familiei sale din România. Fostă atletă de performanță și fostă studentă la Educație Fizică și Sport în țară, ea renunțat la studiile din țară, a absolvit o facultate de profil în Spania și și-a construit o carieră de succes ca antrenoare personală de fitness.

Într-un interviu pentru G4Food, Cerasela a relatat despre un client care a slăbit 30 de kg.

Reporter: Nu rămâne cu pielea lăsată?

Cerasela Pașa: Nu, pentru că dacă faci sport… nu este exagerat de mult ca să-ți atârne pielea pe tine. Și n-a fost bruscă scăderea, foarte important. Omul ăsta a slăbit într-un an jumate, două ani. Am dat kilogramele jos în două ani, cam așa.

N-a fost bruscă schimbarea, a fost ușor, ușor. I-am făcut schimbări treptate.

Prima oară am atins dieta. Două elemente. După aia încă, următorul, următorul pas. Apoi facem fastingul. Cel intermitent. După aceea cu cel de 24 de ore o dată pe lună. După câteva luni. Hai să lucrăm la 36. Hai la 48. Hai la 3 zile pe lună.

Și uite așa. Și a fost foarte progresiv. Când s-a adaptat la o schimbare, gata. Băgăm următoarea”.

Citește interviul complet pe G4Food.ro sau vizionează-l pe YouTube.

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