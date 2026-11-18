John Deere a lansat asistentul de inteligență artificială JD, un chatbot gratuit care le permite fermierilor să analizeze datele despre utilaje, lucrările agricole, consumul de motorină și producțiile obținute. Instrumentul este integrat în platforma John Deere Operations Center și poate compara informații din mai mulți ani pentru a-i ajuta pe agricultori să ia decizii privind exploatarea terenurilor. Deocamdată, asistentul poate fi accesat de pe computer și telefon, dar nu direct de pe terminalul tractorului, scrie publicația Agrarheute.

Noul instrument a fost lansat pe 16 noiembrie 2026, după o perioadă de testare cu fermieri din Statele Unite. John Deere îl pune gratuit la dispoziția utilizatorilor platformei Operations Center, aplicației Operations Center Mobile și aplicației Equipment Mobile.

Ce poate face asistentul AI JD de la John Deere

Chatbotul le permite fermierilor să adreseze întrebări în limbaj obișnuit despre activitatea din fermă și să obțină răspunsuri pe baza datelor pe care le-au înregistrat în sistemele John Deere.

De exemplu, un agricultor poate afla câtă motorină a consumat pentru lucrările de pregătire a solului în ultimii ani sau poate compara performanța utilajelor în diferite sezoane agricole.

Asistentul poate analiza și legătura dintre anumite practici agricole și rezultatele obținute la recoltare. Printre informațiile pe care le poate compara se numără cantitățile de îngrășăminte utilizate, lucrările solului, semănatul și aplicarea inputurilor diferențiat, în funcție de caracteristicile fiecărei zone din parcelă.

Astfel, fermierii pot investiga dacă anumite intervenții au fost asociate cu producții mai mari sau dacă există diferențe de performanță între parcele și sezoane.

JD poate răspunde și la întrebări despre utilizarea tractoarelor și a altor echipamente John Deere. Pentru aceste răspunsuri, chatbotul consultă manualele și documentația tehnică a producătorului.

Inteligența artificială nu poate controla tractorul

Deși este prezentat ca un asistent digital pentru fermieri, JD nu poate, în această etapă, să controleze utilajele sau să modifice setările acestora.

O altă limitare este legată de modul de accesare. Chatbotul funcționează momentan pe computer și smartphone, nu direct pe terminalul din cabina tractorului.

John Deere intenționează să integreze asistentul și pe terminalele G5 instalate în cabinele utilajelor, însă compania nu a anunțat o dată pentru această extindere.

Nici precizia analizelor privind legătura dintre fertilizare, lucrările agricole și producțiile obținute nu a fost demonstrată public prin indicatori sau rezultate cuantificate de producător.

Ce se întâmplă cu datele fermierilor

Asistentul JD utilizează mai multe modele lingvistice de inteligență artificială, cunoscute sub denumirea de LLM (Large Language Models). Acestea interpretează întrebările utilizatorilor și formulează răspunsurile pe baza informațiilor disponibile.

John Deere precizează că asistentul folosește numai datele pentru care fermierul și-a dat acordul. Potrivit companiei, datele clienților rămân în platforma Operations Center.

Totuși, producătorul nu a oferit explicații detaliate despre eventualul acces al furnizorilor externi de modele AI la datele sau solicitările transmise de utilizatori.

AGCO are deja un asistent AI pentru agricultură

John Deere nu este singurul producător de utilaje agricole care investește în inteligența artificială pentru analiza datelor din ferme.

AGCO, grupul din care face parte și marca Fendt, utilizează deja asistentul Aurora, integrat în platforma agricolă Panorama, dezvoltată de Precision Planting.

Potrivit producătorului, aproximativ 570 de fermieri și dealeri folosesc acest instrument. Aurora permite adresarea întrebărilor atât în scris, cât și vocal și poate analiza date despre semănat, aplicarea produselor pentru protecția plantelor și diferențele de productivitate dintre zonele unei parcele.

Pe baza acestor informații, asistentul poate identifica diferențe între sezoanele agricole și poate sugera modificări ale practicilor de lucru.

Deocamdată, AGCO nu a precizat dacă sau când Aurora va putea fi utilizat și de fermierii care folosesc platforma FendtONE.

Lansarea JD marchează un nou pas în integrarea inteligenței artificiale în agricultura de precizie, unde utilajele și platformele digitale colectează tot mai multe informații despre consumuri, lucrări și producții. Provocarea pentru producători va fi să transforme aceste volume de date în recomandări utile și verificabile pentru fermieri.