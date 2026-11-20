Persoanele diagnosticate cu neutropenie trebuie să acorde o atenție sporită alimentației, deoarece scăderea numărului de neutrofile reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, pentru G4Food, că dieta neutropenică urmărește reducerea riscului de contaminare alimentară prin alegerea unor produse sigure, prepararea termică adecvată și respectarea regulilor de igienă. Dar a precizat că aceasta nu presupune, însă, eliminarea tuturor alimentelor crude și nici restricții identice pentru toți pacienții. Recomandările trebuie adaptate stării de sănătate și indicațiilor medicului.

Ce este neutropenia și de ce crește riscul de infecții?

“Neutropenia reprezintă scăderea numărului de neutrofile, celule albe care protejează organismul împotriva infecțiilor bacteriene și fungice.

În funcție de numărul absolut de neutrofile (ANC), neutropenia poate fi:

Ușoară: 1.000-1.500 neutrofile/µL;

Moderată: 500-999 neutrofile/µL;

Severă: sub 500 neutrofile/µL.

Printre cauzele frecvente se numără chimioterapia, anumite infecții, unele medicamente, bolile autoimune, deficitele de vitamina B12 și acid folic, precum și afecțiunile măduvei osoase”, a explicat dr. Irina Mateieș.

Ce este dieta neutropenică și cui îi este recomandată?

Dieta neutropenică este un regim alimentar care pune accent pe siguranța alimentelor și prevenirea infecțiilor transmise prin consumul acestora.

Potrivit dr. Mateieș, “ea poate fi recomandată în special pacienților care au trecut printr-un transplant de celule stem hematopoietice sau care urmează tratamente oncologice ce afectează sistemul imunitar.

Totuși, nu toate persoanele cu neutropenie au nevoie de o dietă restrictivă. Dovezile privind beneficiile eliminării generale a alimentelor crude sunt limitate. De aceea, planul alimentar trebuie stabilit împreună cu medicul oncolog, hematolog sau dieteticianul”.

Ce alimente trebuie evitate în dieta neutropenică?

Principala regulă este evitarea produselor crude, insuficient preparate termic sau manipulate și depozitate necorespunzător.

Printre alimentele care pot prezenta riscuri se numără:

Carnea crudă sau insuficient gătită;

Peștele și fructele de mare crude, inclusiv sushi și sashimi;

Ouăle crude sau cu gălbenuș insuficient preparat;

Laptele și brânzeturile din lapte nepasteurizat;

Germenii cruzi de plante;

Mezelurile care nu sunt încălzite corespunzător, dacă protocolul medical impune această precauție;

Sucurile nepasteurizate;

Preparatele păstrate prea mult timp la temperatura camerei.

În cazul fructelor și legumelor crude, restricțiile depind de recomandările echipei medicale. Nu este necesară eliminarea lor în toate situațiile.

Ce alimente sunt permise în dieta neutropenică?

O alimentație sigură poate fi și variată. Important este ca produsele să provină din surse de încredere și să fie spălate, preparate și depozitate corect.

Cereale și produse de panificație

Pot fi consumate pâinea, pastele, orezul, cușcușul, cerealele preparate termic, covrigii și produsele de panificație ambalate.

Lapte și produse lactate

Sunt potrivite produsele obținute din lapte pasteurizat, precum:

Laptele pasteurizat;

Iaurtul;

Brânzeturile din lapte pasteurizat;

Budincile;

Înghețata preparată din ingrediente pasteurizate.

Verifică întotdeauna eticheta produselor.

Ouă, carne și pește

Acestea sunt surse importante de proteine și pot face parte din alimentație dacă sunt preparate complet.

Sunt opțiuni potrivite:

Carnea de pui, curcan, porc și vită bine gătită;

Peștele și fructele de mare preparate termic;

Ouăle fierte tari sau bine preparate;

Conservele din carne și pește, dacă sunt sigure și depozitate corect.

Fructe și legume

Fructele și legumele contribuie la aportul de vitamine, minerale și fibre.

În funcție de indicațiile medicului, pot fi consumate:

Fructe și legume bine spălate;

Legume preparate termic;

Fructe și legume congelate, gătite corespunzător;

Produse conservate;

Fructe cu coajă îndepărtată, precum bananele, mango și avocado;

Sucuri pasteurizate.

Nuci și semințe

Pot fi incluse variantele ambalate industrial, provenite din surse sigure. Este de preferat evitarea produselor vrac, atunci când nu există garanții privind manipularea și depozitarea.

Băuturi

Pentru o hidratare corespunzătoare, pot fi consumate:

Apă potabilă din surse sigure;

Apă minerală îmbuteliată;

Ceai și cafea;

Sucuri pasteurizate;

Băuturi vegetale pasteurizate;

În ceea ce privește suplimentele nutriționale orale, obligatoriu acestea nu se administrează la întâmplate, ci trebuie să fie recomandate de medic.

De asemenea, dacă există îndoieli privind calitatea apei, urmează recomandările medicului privind tratarea acesteia.

Condimente și sosuri

Sarea, piperul, ierburile aromatice, uleiul, oțetul și sosurile ambalate pot fi folosite, dacă sunt sigure și păstrate conform instrucțiunilor producătorului.

Maioneza din comerț este o opțiune, dacă este preparată cu ingrediente pasteurizate.

Cum prepari și depozitezi corect alimentele?

“Igiena alimentară este esențială pentru reducerea riscului de infecții. Chiar și produsele sigure pot deveni periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător”, a precizat specialista în nutriție oncologică.

Respectă câteva reguli importante:

Spală-te pe mâini cu apă și săpun înainte de prepararea mâncării și înainte de masă.

Spală bine fructele și legumele sub jet de apă potabilă.

Folosește tocătoare separate pentru carne crudă și alte alimente.

Curăță ustensilele și suprafețele de lucru.

Prepară complet termic carnea, peștele și ouăle.

Evită contaminarea încrucișată între alimentele crude și cele gătite.

Păstrează frigiderul la aproximativ 4°C sau mai puțin.

Introdu rapid alimentele perisabile la frigider.

Depozitează resturile în recipiente curate, închise.

Respectă termenele de valabilitate și evită reîncălzirea repetată a preparatelor.

Pentru alimentele gătite, respectă perioada de păstrare indicată de protocolul medical și regulile de siguranță alimentară.

Sunt recomandate suplimentele alimentare?

“Persoanele cu neutropenie nu ar trebui să ia vitamine, minerale, remedii naturiste sau alte suplimente fără acordul medicului.

Unele produse pot interacționa cu tratamentele oncologice sau cu alte medicamente. Dacă analizele indică un deficit nutrițional, medicul poate recomanda suplimentarea potrivită”, a declarat dr. Irina Mateieș.

Când devine neutropenia o urgență medicală?

Febra poate fi primul și, uneori, singurul semn al unei infecții grave la persoanele cu neutropenie.

“O temperatură orală de 38,3°C sau mai mare ori de cel puțin 38°C menținută timp de o oră poate indica febră neutropenică.

În această situație, pacientul trebuie să contacteze imediat echipa medicală sau să se prezinte la camera de gardă. Nu trebuie să aștepte apariția altor simptome și nici să încerce să trateze febra exclusiv acasă”, recomandă dr. Mateieș.