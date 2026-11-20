Persoanele diagnosticate cu neutropenie trebuie să acorde o atenție sporită alimentației, deoarece scăderea numărului de neutrofile reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.
Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, pentru G4Food, că dieta neutropenică urmărește reducerea riscului de contaminare alimentară prin alegerea unor produse sigure, prepararea termică adecvată și respectarea regulilor de igienă. Dar a precizat că aceasta nu presupune, însă, eliminarea tuturor alimentelor crude și nici restricții identice pentru toți pacienții. Recomandările trebuie adaptate stării de sănătate și indicațiilor medicului.
“Neutropenia reprezintă scăderea numărului de neutrofile, celule albe care protejează organismul împotriva infecțiilor bacteriene și fungice.
În funcție de numărul absolut de neutrofile (ANC), neutropenia poate fi:
Printre cauzele frecvente se numără chimioterapia, anumite infecții, unele medicamente, bolile autoimune, deficitele de vitamina B12 și acid folic, precum și afecțiunile măduvei osoase”, a explicat dr. Irina Mateieș.
Dieta neutropenică este un regim alimentar care pune accent pe siguranța alimentelor și prevenirea infecțiilor transmise prin consumul acestora.
Potrivit dr. Mateieș, “ea poate fi recomandată în special pacienților care au trecut printr-un transplant de celule stem hematopoietice sau care urmează tratamente oncologice ce afectează sistemul imunitar.
Totuși, nu toate persoanele cu neutropenie au nevoie de o dietă restrictivă. Dovezile privind beneficiile eliminării generale a alimentelor crude sunt limitate. De aceea, planul alimentar trebuie stabilit împreună cu medicul oncolog, hematolog sau dieteticianul”.
Principala regulă este evitarea produselor crude, insuficient preparate termic sau manipulate și depozitate necorespunzător.
Printre alimentele care pot prezenta riscuri se numără:
O alimentație sigură poate fi și variată. Important este ca produsele să provină din surse de încredere și să fie spălate, preparate și depozitate corect.
Pot fi consumate pâinea, pastele, orezul, cușcușul, cerealele preparate termic, covrigii și produsele de panificație ambalate.
Sunt potrivite produsele obținute din lapte pasteurizat, precum:
Verifică întotdeauna eticheta produselor.
Acestea sunt surse importante de proteine și pot face parte din alimentație dacă sunt preparate complet.
Sunt opțiuni potrivite:
Pot fi incluse variantele ambalate industrial, provenite din surse sigure. Este de preferat evitarea produselor vrac, atunci când nu există garanții privind manipularea și depozitarea.
Pentru o hidratare corespunzătoare, pot fi consumate:
În ceea ce privește suplimentele nutriționale orale, obligatoriu acestea nu se administrează la întâmplate, ci trebuie să fie recomandate de medic.
De asemenea, dacă există îndoieli privind calitatea apei, urmează recomandările medicului privind tratarea acesteia.
Sarea, piperul, ierburile aromatice, uleiul, oțetul și sosurile ambalate pot fi folosite, dacă sunt sigure și păstrate conform instrucțiunilor producătorului.
Maioneza din comerț este o opțiune, dacă este preparată cu ingrediente pasteurizate.
“Igiena alimentară este esențială pentru reducerea riscului de infecții. Chiar și produsele sigure pot deveni periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător”, a precizat specialista în nutriție oncologică.
Respectă câteva reguli importante:
“Persoanele cu neutropenie nu ar trebui să ia vitamine, minerale, remedii naturiste sau alte suplimente fără acordul medicului.
Unele produse pot interacționa cu tratamentele oncologice sau cu alte medicamente. Dacă analizele indică un deficit nutrițional, medicul poate recomanda suplimentarea potrivită”, a declarat dr. Irina Mateieș.
Febra poate fi primul și, uneori, singurul semn al unei infecții grave la persoanele cu neutropenie.
“O temperatură orală de 38,3°C sau mai mare ori de cel puțin 38°C menținută timp de o oră poate indica febră neutropenică.
În această situație, pacientul trebuie să contacteze imediat echipa medicală sau să se prezinte la camera de gardă. Nu trebuie să aștepte apariția altor simptome și nici să încerce să trateze febra exclusiv acasă”, recomandă dr. Mateieș.
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