Uneori, schimbările mici din alimentație sunt mai ușor de păstrat decât respectarea unor reguli complicate. Verywell Health a prezentat cinci recomandări simple, de la alegerea unor surse bune de potasiu până la combinarea fructelor cu proteine pentru un răspuns glicemic mai echilibrat.

Nu sunt reguli complicate, sunt doar câteva ajustări în alimentație, combinații de alimente care le fac chiar mai savuroase i mai apetisante, ajutând, în același timp, la menținerea sănătății și reducerea unor riscuri pentru sănătate.

Iată ce modificări propun specialiștii:

Merele cu unt de arahide sau iaurt pot menține glicemia stabilă

Merele conțin fibre, mai ales atunci când sunt consumate cu coajă, iar acestea pot încetini absorbția carbohidraților. Adăugarea scorțișoarei nu împiedică însă, de una singură, creșterea glicemiei după masă. Nu există cercetări care să demonstreze în mod specific că asocierea dintre mere și scorțișoară previne vârfurile glicemice. Mai utilă poate fi combinarea feliilor de măr cu o sursă de proteine sau grăsimi, precum untul de arahide sau iaurtul grecesc. Acest lucru poate încetini digestia și poate contribui la menținerea unui nivel mai stabil al glucozei în sânge.

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Bananele și avocado, surse bune de potasiu

Potasiul este un mineral important în reglarea tensiunii arteriale, iar bananele și avocado sunt două surse alimentare bune. La aceeași cantitate, avocado conține mai mult potasiu decât banana. O porție de 140 de grame de avocado furnizează aproximativ 806 mg de potasiu, în timp ce aceeași cantitate de banană oferă circa 456 mg. În practică, însă, porțiile sunt diferite. O porție obișnuită de aproximativ 50 de grame de avocado conține circa 288 mg de potasiu.

Ambele alimente aduc și fibre, iar avocado furnizează grăsimi mononesaturate și steroli vegetali, nutrienți asociați cu sănătatea cardiovasculară.

Un ou poate crește ușor aportul de proteine

Ouăle nu trebuie păstrate doar pentru micul dejun. Un ou fiert mare furnizează aproape 6,5 grame de proteine și poate fi adăugat în salate, supe sau chiar în unele preparate pe bază de ovăz. Modul de preparare nu modifică în mod relevant cantitatea de proteine din ou. Mai important este aportul total de proteine din alimentația zilnică și felul în care ouăle sunt integrate într-o masă echilibrată.

Suplimentele pentru inimă trebuie alese în funcție de nevoi

Mai multe suplimente cercetate pentru efectele lor asupra sănătății cardiovasculare, printre care fibrele, usturoiul, magneziul, vitamina K și produsele pe bază de orez roșu fermentat. Efectele diferă însă în funcție de persoană și de problema urmărită. Unele pot interacționa cu medicamentele sau pot avea contraindicații. De aceea, recomandarea publicației este ca suplimentele să fie discutate cu medicul înainte de a fi introduse în rutina zilnică.

Magneziul și somnul: ora contează mai puțin decât consecvența

Magneziul este frecvent promovat pentru somn, însă nu există recomandări clare care să arate că trebuie administrat neapărat dimineața sau seara. Un studiu clinic recent a arătat că administrarea de bisglicinat de magneziu cu 30-60 de minute înainte de culcare a produs o îmbunătățire modestă a somnului. Totuși, răspunsul individual și utilizarea constantă par să conteze mai mult decât ora exactă. Persoanele cu un aport scăzut de magneziu sau cu dificultăți de somn ar putea observa mai ușor un efect.

Ideea comună celor cinci recomandări este că alimentația nu trebuie modificată prin gesturi spectaculoase. Uneori, diferența poate veni dintr-o combinație mai bună a alimentelor, din alegerea unei gustări mai sățioase sau din folosirea suplimentelor doar atunci când există un motiv clar.