Este trecut de miezul nopții. Te-ai culcat la o oră rezonabilă, ai avut o zi în care ai mâncat cât de cât organizat, dar te trezești și primul gând este că ai vrea să mănânci ceva. Poate o felie de pâine cu brânză, câteva linguri de iaurt, ceva dulce sau chiar mâncarea rămasă de la cină. Nu pare să fie neapărat o foame puternică, dar simți că nu te poți întoarce la somn până nu mănânci ceva.

Dacă ți se întâmplă ocazional, nu este un motiv de îngrijorare. Dacă însă devine un obicei, dacă te trezești de mai multe ori pe săptămână cu gândul la mâncare sau dacă simți că nu poți adormi fără să mănânci, merită să înțelegi ce se întâmplă. Pentru că, de multe ori, nu este vorba doar despre foame.

Poate nu mănânci suficient în timpul zilei.

Este una dintre primele lucruri la care m-aș uita. Dacă dimineața bei doar o cafea, la prânz mănânci o salată sau ceva foarte puțin, iar seara încerci să compensezi printr-o cină mai consistentă, organismul poate să îți semnaleze că nu a primit suficientă energie pe parcursul zilei.

Se întâmplă frecvent la persoanele care încearcă să slăbească și reduc prea mult cantitatea de mâncare. Sar peste mese, evită carbohidrații, mănâncă foarte puțin seara de teamă să nu se îngrașe și ajung să se trezească noaptea cu o foame pe care nu o mai pot ignora.

Corpul nu funcționează după programul nostru de slăbit. Dacă aportul alimentar este insuficient, este firesc să apară senzația de foame și în timpul nopții. Înainte să cauți soluții complicate, verifică dacă ai trei mese suficiente, dacă ai proteine la fiecare masă și dacă nu cumva ai transformat ziua într-o succesiune de restricții.

Cina este prea săracă în proteine și fibre.

O cină formată dintr-o supă simplă, câteva legume sau o salată foarte mică poate părea o alegere excelentă pentru slăbit. Dar dacă nu conține suficiente proteine și fibre, este posibil să nu îți ofere sațietatea de care ai nevoie.

O cină echilibrată ar trebui să conțină o sursă de proteine, legume și, în funcție de necesarul tău, o porție potrivită de carbohidrați. De exemplu, pește cu legume și cartof copt, o omletă cu salată și o felie de pâine integrală sau brânză proaspătă cu legume și pâine integrală.

Nu trebuie să mănânci foarte mult seara, dar nici să te culci cu o cină care nu îți oferă suficientă energie. Uneori, o cină mai bine construită poate reduce nevoia de a căuta mâncare în timpul nopții.

Stresul și oboseala îți pot schimba relația cu mâncarea.

Ai avut o zi aglomerată, ai rezolvat probleme la serviciu, ai avut grijă de copii, ai alergat între responsabilități și, abia seara, când se face liniște, ai câteva minute doar pentru tine. În timpul zilei nu ai avut timp să te gândești la mâncare, dar noaptea apare nevoia de ceva bun.

Mâncarea poate deveni o formă de confort, de liniștire sau chiar singurul moment de răsfăț al zilei. Nu este neapărat foame fiziologică. Uneori este nevoia de relaxare, de recompensă sau de a compensa o zi în care ai avut prea puțin timp pentru tine.

Stresul cronic poate influența apetitul și comportamentele alimentare, iar somnul insuficient poate modifica mecanismele care reglează foamea și sațietatea. De aceea, nu aș privi trezitul noaptea pentru mâncare doar ca pe o problemă de voință. Aș încerca să înțeleg ce se întâmplă în viața persoanei respective și ce rol are mâncarea în rutina ei.

Schimbările hormonale pot influența somnul și apetitul.

După 40 de ani, multe femei observă că somnul nu mai este la fel de profund, că se trezesc mai des în timpul nopții și că au perioade în care pofta de dulce sau de alimente consistente este mai mare.

În perimenopauză și menopauză, fluctuațiile hormonale pot contribui la tulburări de somn, bufeuri, transpirații nocturne și schimbări ale dispoziției. Când somnul este fragmentat, poate deveni mai greu să reglăm apetitul și alegerile alimentare din ziua următoare.

Nu înseamnă că orice trezire nocturnă cu senzație de foame este cauzată de hormoni. Dar, dacă ai și bufeuri, transpirații nocturne, anxietate, treziri repetate sau modificări ale ciclului menstrual, merită să discuți cu medicul despre această perioadă de tranziție hormonală.

Poate fi vorba despre sindromul alimentației nocturne.

Există o situație clinică numită sindromul alimentației nocturne (Night Eating Syndrome, NES). Nu este același lucru cu faptul că ai mâncat câteva biscuiți înainte de culcare sau că ai avut o seară în care ți-a fost foame.

Persoanele care se confruntă cu acest sindrom au un tipar repetat de alimentație în care o parte importantă din aportul alimentar este consumată seara târziu sau în timpul nopții. Pot avea episoade de trezire pentru a mânca, pot simți că nu pot adormi fără mâncare și pot avea dimineața un apetit foarte redus. Uneori sunt perfect conștiente de ceea ce mănâncă și își amintesc episoadele a doua zi.

Pentru stabilirea diagnosticului contează frecvența, durata, cantitatea consumată, nivelul de disconfort și impactul asupra vieții de zi cu zi. Dacă acest comportament se repetă și simți că nu îl poți controla, este important să discuți cu un medic sau cu un specialist în sănătate mintală. Nu este ceva ce trebuie rezolvat printr-o dietă mai strictă.

Uneori, trezirile nocturne au și alte cauze medicale.

Dacă te trezești frecvent, este bine să nu presupui automat că ai o problemă alimentară. Tulburările de somn, apneea de somn, unele medicamente, refluxul gastroesofagian, hipoglicemiile, anxietatea sau anumite probleme metabolice pot contribui la treziri nocturne și la modificări ale apetitului.

Există și situații în care persoana se ridică din pat și mănâncă fără să fie pe deplin conștientă de ceea ce face sau fără să își amintească episodul dimineața. Acest lucru poate indica o tulburare de alimentație asociată somnului și necesită evaluare medicală.

Dacă ai diabet și urmezi tratament care poate provoca hipoglicemie, trezirile nocturne însoțite de transpirații, tremurături, palpitații sau senzație intensă de foame trebuie discutate cu medicul. Nu încerca să rezolvi singur situația prin schimbarea meselor sau a tratamentului.

Ce poți face concret dacă te trezești noaptea și vrei să mănânci?

În primul rând, nu începe prin a-ți interzice complet mâncarea după o anumită oră. Aș prefera să urmărești timp de câteva zile ce se întâmplă: la ce oră te culci, de câte ori te trezești, ce ai mâncat în timpul zilei, cum a fost cina, dacă ai avut o zi stresantă și dacă ai simțit foame fizică sau mai degrabă nevoia de confort.

Apoi, încearcă să ai mese suficiente în timpul zilei. Nu sări peste micul dejun dacă observi că acest lucru te face să ajungi foarte flămândă seara. Nu transforma prânzul într-o salată fără proteine și nu reduce cina la câteva legume doar pentru că vrei să slăbești. Include proteine, fibre și carbohidrați în cantități potrivite pentru tine.

Dacă seara simți că ai nevoie de o gustare, poți alege ceva simplu și nutritiv: un iaurt, puțină brânză proaspătă cu o felie de pâine integrală sau un fruct alături de câteva nuci. Dar dacă te trezești în mod repetat noaptea pentru a mânca, nu te limita la a căuta gustarea perfectă. Încearcă să identifici cauza.

Și nu uita de somn. O rutină de culcare cât mai constantă, reducerea cafelei în a doua parte a zilei, mai puțin timp petrecut în fața ecranelor înainte de culcare și un mediu potrivit pentru somn pot ajuta. Dacă trezirile persistă, afectează calitatea vieții sau sunt însoțite de alte simptome, cere o evaluare medicală.