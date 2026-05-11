Proteina a devenit unul dintre cele mai promovate concepte din nutriție. Apare pe ambalaje, în reclame, în aplicații de fitness și în recomandările pentru slăbit sau creșterea masei musculare. Tot mai mulți consumatori aleg alimente despre care cred că le oferă un aport consistent de proteine. Însă realitatea este adesea diferită.

Un articol publicat de Heute atrage atenția asupra unei confuzii frecvente: multe alimente considerate „bombe proteice” nu oferă, de fapt, atât de multă proteină pe cât cred oamenii. Experții explică faptul că problema nu este lipsa completă a proteinelor, ci faptul că multe dintre aceste alimente sunt doar surse secundare de proteine.

Marea confuzie: proteină există, dar nu suficientă

Potrivit nutriționistei Sapna Peruvemba, citată în articol, multe produse promovate drept bogate în proteine conțin, de fapt, cantități mai mari de grăsimi sau carbohidrați decât proteine. Asta înseamnă că, deși au proteină, nu sunt suficiente pentru a susține singure o masă echilibrată sau un aport optim zilnic. Specialiștii recomandă diversificarea surselor alimentare și combinarea inteligentă a acestora.

Semințele de chia: superaliment, dar nu super-proteină

Semințe de chia sunt adesea asociate cu ideea de aliment complet. Ele conțin acizi grași Omega-3, fibre și antioxidanți și au o reputație excelentă în nutriție. Totuși, în ceea ce privește proteina, efectul este adesea supraestimat, mai ales atunci când sunt consumate cu lapte vegetal sau în cantități mici. Deci, sunt valoroase, dar nu suficiente ca sursă principală de proteină.

Quinoa: completă, dar limitată cantitativ

Quinoa este celebră pentru faptul că oferă toți aminoacizii esențiali. Acesta este unul dintre motivele pentru care este considerată un aliment ideal, mai ales în dietele vegetariene. Problema este însă cantitatea totală de proteină. Deși profilul este complet, volumul efectiv de proteină rămâne limitat dacă este consumată singură. Cu alte cuvinte, calitatea este bună, dar cantitatea poate fi insuficientă.

Ouăle: valoroase, dar insuficiente singure

Ouă sunt printre cele mai cunoscute surse de proteină. Sunt ușor de preparat, versatile și prezente în multe planuri alimentare. Totuși, articolul subliniază că aportul proteic al unui singur ou este adesea supraevaluat. Un ou oferă proteină de calitate, dar rareori suficientă pentru a construi singur o masă completă și sățioasă. Abia în combinație cu alte surse proteice sau cu alimente bogate în fibre devine o opțiune echilibrată.

Năutul: bogat în fibre, moderat în proteine

Năut este un ingredient de bază în multe bucătării și este apreciat pentru aportul ridicat de fibre. Acest profil sănătos îi face pe mulți să creadă că este automat și o sursă excepțională de proteină. În realitate, conținutul proteic este bun, dar nu extraordinar. Specialiștii recomandă combinarea lui cu alte surse pentru un aport proteic optim.

Iaurtul: depinde foarte mult de tip

Iaurt este deseori promovat ca aliment bogat în proteine. Dar nu toate tipurile sunt la fel. Articolul subliniază că iaurtul clasic conține semnificativ mai puține proteine decât variantele de tip grecesc. În plus, lipsa fibrelor îl face mai puțin eficient pentru sațietate pe termen lung. De aceea, alegerea tipului de iaurt devine esențială.

Secretul nu este alimentul, ci combinația

Mesajul principal al specialiștilor este clar: aceste alimente nu trebuie eliminate. Din contră, ele sunt valoroase și nutritive. Problema apare atunci când sunt considerate suficiente de unele singure pentru a acoperi necesarul proteic. Cheia este combinația. Un plan alimentar echilibrat trebuie să includă surse multiple de proteine, alături de fibre, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși.

Popularitatea termenului „high-protein” a creat o percepție simplificată asupra nutriției. Mulți consumatori cumpără produse crezând că bifează automat necesarul proteic. Dar cantitatea reală contează la fel de mult ca imaginea produsului. În final, nu orice aliment promovat drept bogat în proteine este cu adevărat o „bombă proteică”. Iar diferența dintre marketing și realitate se vede cel mai bine în eticheta nutrițională și în cantitatea consumată.