Greutatea corporală, masa musculară și alimentația influențează direct sănătatea oaselor și a articulațiilor. Iar prevenția nu înseamnă să căutăm un supliment-minune care să refacă un cartilaj deteriorat, ci să construim obiceiuri pe care să le păstrăm pe termen lung. Dr. Alin Pandea, medic primar ortoped specializat în terapia durerii, a explicat, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food moderată de nutriționistul Tania Fântână, ce rol au proteinele, mișcarea și controlul greutății în prevenirea durerilor articulare.

Fiecare kilogram în plus poate avea consecințe importante asupra articulațiilor, în special asupra genunchilor și coloanei vertebrale. Medicul explică faptul că presiunea suplimentară este mult mai mare decât ne-am putea imagina.

„În mare, coloana este afectată de patru ori mai mult pentru fiecare kilogram în plus peste greutatea ideală, iar genunchiul de șase ori mai mult”, spune Dr. Alin Pandea.

Pentru a explica mai ușor efectul, medicul oferă un exemplu: o persoană care are 10 kilograme peste greutatea ideală își solicită genunchii ca și cum ar purta permanent un rucsac de 60 de kilograme.

Problema nu este doar presiunea mecanică. Țesutul adipos, în special cel abdominal, are și un rol metabolic, fiind implicat în procesele inflamatorii din organism.

De aceea, controlul greutății și menținerea masei musculare sunt două obiective importante pentru persoanele care vor să își păstreze mobilitatea, inclusiv atunci când există deja modificări artrozice.

Ce alimente ajută oasele, cartilajele și musculatura

Nu există un aliment care să refacă un cartilaj deteriorat, avertizează medicul. Alimentația poate contribui însă la menținerea masei musculare, la sănătatea oaselor și la controlul inflamației.

Printre nutrienții importanți se numără proteinele, calciul și vitamina D. Proteinele sunt esențiale pentru dezvoltarea și menținerea musculaturii, iar calciul și vitamina D contribuie la sănătatea sistemului osos.

Medicul recomandă și includerea surselor de Omega-3 în alimentație, în special peștii mici și peștele gras, precum heringul. Alte alimente și ingrediente menționate pentru potențialul lor antiinflamator sunt turmericul, curcumina, soia și avocado.

În privința proteinelor, Dr. Pandea atrage atenția că mulți oameni cred că au un aport suficient, deși, în realitate, cantitatea consumată zilnic poate fi prea mică.

„Ar trebui să mâncăm de 1,6 ori mai mult decât greutatea noastră, să însemne proteina”, explică medicul, oferind exemplul unei persoane de 70 de kilograme, pentru care necesarul menționat ar fi de aproximativ 100 de grame de proteine pe zi.

Sursele pot fi variate: carne, pește, brânzeturi, iaurt grecesc și alte alimente bogate în proteine. Importantă este distribuirea aportului pe parcursul zilei.

Ce tip de mișcare protejează articulațiile

Persoanele supraponderale care vor să slăbească aleg uneori alergarea sau antrenamentele cardio intense. Însă medicul consideră că prioritatea ar trebui să fie dezvoltarea musculaturii.

„Pe mine mă interesează în primul rând să întăresc musculatura și după aia să slăbesc”, spune Dr. Alin Pandea.

Mușchii susțin articulațiile și contribuie la reducerea solicitării acestora. Un program echilibrat ar trebui să includă exerciții de forță, adaptate condiției fizice, completate de activitate cardio.

Medicul recomandă, ca obiectiv orientativ, două antrenamente săptămânale, cu aproximativ 40 de minute de exerciții de forță, urmate de activitate cardio. Pentru persoanele care nu au făcut sport, începutul trebuie să fie gradual, cu exerciții adaptate și creșterea treptată a efortului.

Fesierii și musculatura umerilor sunt două grupe musculare cărora le acordă o atenție specială. Prima contribuie la mers și mobilitate, iar a doua la activitățile cotidiene, precum ridicarea și transportul obiectelor.

Și mersul pe jos este util. Medicul atrage însă atenția că un număr mare de pași făcuți într-un ritm lent nu înlocuiește beneficiile exercițiilor de forță. Chiar și 3.000-4.000 de pași într-un ritm alert pot reprezenta o activitate eficientă.

Suplimentele pentru articulații nu refac cartilajul

Colagenul, acidul hialuronic, glucozamina și condroitina se numără printre suplimentele promovate frecvent pentru sănătatea articulațiilor. Dr. Pandea avertizează însă că prezența unei substanțe în mod natural în cartilaj nu înseamnă că administrarea ei orală va duce automat la refacerea țesutului.

„Cartilajul nostru nu are vase de sânge”, explică medicul, subliniind că nu există în prezent o soluție-minune care să reconstruiască articulația prin simpla administrare a unui supliment.

În opinia sa, suplimentele trebuie evaluate în funcție de dovezile științifice și de beneficiile reale, nu de promisiunile din reclame. Medicul menționează creatina și Omega-3 printre suplimentele pentru care există dovezi mai consistente, în timp ce eficiența colagenului și a altor produse promovate pentru articulații rămâne mai puțin convingătoare.

Administrarea suplimentelor, inclusiv a vitaminei D sau creatinei, trebuie adaptată nevoilor individuale și discutată cu medicul.

Ce trebuie să facem după 40 de ani pentru a ne păstra mobilitatea

Odată cu înaintarea în vârstă, masa musculară începe să scadă. Medicul atrage atenția că procesul poate deveni mai evident după 40 de ani, iar menopauza aduce schimbări suplimentare care pot afecta musculatura, tendoanele și sănătatea oaselor.

De aceea, prevenția ar trebui să înceapă înainte de apariția durerilor. Persoanele care au în familie cazuri de artroză sau osteoporoză ar trebui să acorde o atenție suplimentară greutății, activității fizice și investigațiilor recomandate de medic.

În cazul osteoporozei, evaluarea densității osoase prin osteodensitometrie DEXA poate fi importantă, în funcție de vârstă și de factorii individuali de risc.

Dr. Pandea recomandă și atenție la gesturile cotidiene. Atunci când ridicăm obiecte de pe jos, este mai bine să flexăm genunchii și să evităm să ne aplecăm doar din spate.

„Mușchiul este activat și întărit prin mișcare. Degeaba îi dau eu și magneziu, și proteină, și creatină, dacă el nu face nimic”, explică medicul.

Mesajul său pentru cei care vor să își păstreze articulațiile sănătoase este simplu: mișcare constantă, alimentație echilibrată, suficientă proteină și atenție la greutatea corporală.