Bunica nu mai mănâncă supa pe care o gătea de patruzeci de ani. O mută dintr-o parte în alta a farfuriei, întreabă dacă a mâncat deja, iar la sfârșit lasă lingura jos, fără să fi atins aproape nimic. Pentru cei din jur, scena aceasta este adesea primul semnal că ceva s-a schimbat. Iar întrebarea care urmează vine aproape automat: oare ce ar fi trebuit să mănânce toți acești ani, ca lucrurile să stea altfel?

Titlurile din presa de lifestyle promit, adesea, mai mult decât se poate demonstra. Alimentația contează, dar nu poate garanta prevenirea și nu poate opri o boală neurodegenerativă. Are, în schimb, un rol real în sănătatea creierului pe termen lung, în menținerea greutății și a forței musculare și, mai ales, în calitatea zilelor persoanei bolnave și a celor care o însoțesc.

Ce arată studiile despre mâncare și memorie

Potrivit raportului Comisiei Lancet, din 2024, 14 factori de risc modificabili explică aproximativ 45% dintre cazurile de demență. Alimentația nu apare ca factor separat, dar influențează mai mulți dintre ei: obezitatea, diabetul, hipertensiunea și colesterolul LDL crescut. Cea mai discutată schemă alimentară este dieta MIND, un amestec între dieta mediteraneeană și dieta DASH, bazată pe legume cu frunze verzi, fructe de pădure, nuci, leguminoase, cereale integrale, pește și ulei de măsline. Însă într-un studiu randomizat, publicat în 2023, efectuat pe 604 adulți, cu vârste de peste 65 de ani și cu risc crescut de demență, după trei ani nu a existat o diferență semnificativă statistic, față de grupul de control, care mânca și el relativ sănătos. Niciun meniu nu are un efect dovedit asupra bolii, dar un tipar alimentar bun pentru inimă și metabolism sprijină și creierul.

La masă, alături de persoana cu boala Alzheimer

Pe măsură ce boala Alzheimer avansează, discuția despre alimentație își schimbă sensul. Contează mai puțin ce prevede o dietă și mai mult dacă persoana mănâncă suficient, în siguranță și cu plăcere. Aparținătorii spun, adesea, că aici începe o formă nouă de îngrijire, făcută din răbdare și din mici ajustări.

„Mâncatul este o activitate complexă pentru creier: trebuie să recunoști mâncarea, să îți amintești că ți-e foame, să folosești tacâmurile, să mesteci și să înghiți în ordinea corectă. Când boala avansează, fiecare dintre acești pași poate ceda pe rând. Gustul și mirosul se schimbă, omul uită că a mâncat sau nu mai recunoaște un fel de mâncare pe care îl iubea. De aceea, refuzul unei mese nu este capriciu, iar a-l corecta sau a-l certa nu ajută”, au explicat, pentru G4Food, medicii din cadrul Clinicii Neuroaxis.

Recomandările Alzheimer s Association pentru masă și hrănire sunt, în mare parte, lucruri simple care pot fi aplicate chiar începând de mâine:

servește masa într-o încăpere liniștită, fără televizor, cu farfurii simple, de culoare unică, care contrastează cu fața de masă;

pune pe masă doar tacâmurile necesare și servește unul sau două alimente pe rând, nu o farfurie plină;

lasă-i timp, uneori o oră sau mai mult, și mănâncă împreună cu persoana afectată, pentru că prezența ta încurajează;

oferă alimente care se mănâncă cu mâna, precum bucăți de pui sau pește, segmente de fructe sau broccoli la abur, când tacâmurile devin dificile;

ține la îndemână apă și alte lichide, în cantități mici, de-a lungul zilei, plus alimente bogate în apă, cum ar fi supele, fructele sau smoothie-urile;

dacă apar probleme de mestecat sau de înghițit, alege texturi moi, așează persoana în poziție dreaptă, cu capul ușor înainte, și verifică după masă dacă gura ei este goală.

Rutina ajută la fel de mult decât meniul

Mesele la ore fixe, în același loc și cu aceeași persoană alături, devin un reper, într-o zi în care multe lucruri nu mai sunt familiare. Când este posibil, pacientul poate fi implicat în gesturi simple, precum așezatul tacâmurilor sau amestecatul unei supe, pentru că păstrarea unor sarcini mici îi menține sentimentul de utilitate și de control.

Pe lângă ceea ce se mănâncă, trebuie să urmărim cât și cum se mănâncă. Este recomand ca aparținătorii să observe greutatea persoanei, măcar o dată pe lună, și să anunțe medicul curant dacă aceasta scade fără motiv, pentru că pierderea în greutate poate indica o problemă dentară, o depresie sau o complicație a tratamentului, pe lângă evoluția bolii în sine.

De asemenea, tusea în timpul mesei sau o parte din mâncare ținută în gură, după ce înghite, sunt semne de tulburări de deglutiție și cer evaluare, fiindcă riscul este ca alimentele să ajungă în căile respiratorii.

Mesele mici și dese, preparate din alimentele preferate, funcționează, adesea, mai bine decât trei mese mari pe zi.

Alimentația echilibrată susține tratamentul bolii Alzheimer

Alimentația susține tratamentul bolii Alzheimer, fără să îl înlocuiască, iar familia nu trebuie să se simtă vinovată dacă persoana dragă refuză masa, într-o zi. Important este ca aparținătorul să nu rămână singur cu aceste decizii. Mesele sărite, cafeaua băută în picioare și cina luată pe fugă, între două sarcini, fac parte din tabloul epuizării. O masă luată împreună, cu ritm lent și fără ecrane, ajută pe toată lumea: pentru omul bolnav este un reper al zilei, iar pentru cel care îl însoțește este singurul moment în care poate, în sfârșit, să stea jos.