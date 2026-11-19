În perioadele de post, când carnea și alte produse de origine animală sunt eliminate temporar din alimentație, aportul de fier merită o atenție suplimentară. Leguminoasele, frunzele verzi, semințele, nucile, fructele uscate și tofu pot furniza fier, însă forma prezentă în plante este absorbită mai greu decât fierul din carne. Modul în care aceste alimente sunt pregătite și combinate poate face o diferență importantă, arată BBC Future.

Fierul este esențial pentru producerea hemoglobinei, proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism. Un aport insuficient poate favoriza apariția deficitului de fier, iar printre manifestările acestuia se pot număra oboseala, slăbiciunea și senzația de lipsă de aer.

De ce este mai dificil să obținem fier în perioada de post

Fierul alimentar apare în două forme principale. Fierul hemic se găsește în carne și fructe de mare și este absorbit mai eficient de organism. Potrivit specialiștilor citați de BBC Future, aproximativ 15-30% din această formă poate fi absorbită. Alimentele vegetale furnizează fier non-hemic, iar procentul absorbit este mai redus și variază în funcție de aliment. Din leguminoasele uscate, de exemplu, organismul poate absorbi aproximativ 2%, iar din unele legume cu frunze verzi aproximativ 7-9%. Din acest motiv, persoanele care elimină carnea din alimentație, chiar și temporar, trebuie să acorde mai multă atenție surselor vegetale de fier și modului în care le consumă.

Yemisi Latunde-Dada, specialist în științe nutriționale la King’s College London, avertizează că reducerea consumului de carne poate contribui la deficitul de fier dacă aceasta nu este înlocuită cu alte surse ale mineralului.

Care sunt surse vegetale de fier

Printre alimentele potrivite pentru post și care furnizează fier se numără leguminoasele, legumele cu frunze verzi, fructele uscate, nucile și semințele. Datele indică aproximativ 2 mg de fier la 100 de grame de năut și 1 mg la 100 de grame de broccoli. Semințele de floarea-soarelui conțin aproximativ 6,4 mg de fier la 100 de grame. O porție mai realistă, de aproximativ 30 de grame, furnizează circa 1,9 mg. Tofu conține aproximativ 1,2 mg la 100 de grame. Pentru comparație, 100 de grame de carne de vită dintr-o anumită categorie analizată în articol furnizează aproximativ 3,6 mg.

Și alte alimente vegetale pot contribui la aportul zilnic: lintea, fasolea, mazărea, semințele de dovleac, susanul, nucile, ovăzul și alte cereale integrale sunt surse de fier non-hemic.

Una dintre cele mai simple metode pentru creșterea absorbției fierului vegetal este asocierea mesei cu o sursă de vitamina C. „Vitamina C este un potențator puternic al absorbției fierului din surse vegetale”, explică Latunde-Dada. Practic, o mâncare de linte, fasole sau năut poate fi asociată cu ardei, roșii, broccoli sau citrice.

O variantă și mai simplă este adăugarea de zeamă de lămâie peste mâncare. Astfel, o salată de năut cu ardei și lămâie sau o mâncare de linte servită alături de o salată bogată în vitamina C poate fi mai avantajoasă din perspectiva absorbției fierului decât consumarea leguminoaselor separat.

Spanacul, bogat în fier, dar modul de preparare contează

Spanacul este considerat frecvent unul dintre cele mai bune alimente vegetale pentru fier, însă situația este ceva mai complicată. Acesta conține oxalați, compuși care se pot lega de fier și îi pot reduce absorbția. Fierberea spanacului poate diminua o parte dintre acești compuși și poate crește disponibilitatea fierului pentru organism. Același principiu este valabil pentru alte frunze bogate în oxalați, precum mangoldul și frunzele de sfeclă.

În schimb, legume precum varza, salata sau bok choy nu necesită aceeași strategie. Consumul lor crud sau prepararea ușoară la abur poate conserva mai multă vitamina C, ceea ce favorizează la rândul său absorbția fierului.

Pâinea cu maia poate avea un avantaj

Fermentarea poate îmbunătăți și ea disponibilitatea fierului. Cerealele, nucile și semințele conțin acid fitic, o substanță care poate reduce absorbția mineralelor. Procesul de fermentare contribuie la descompunerea acidului fitic. Din acest motiv, BBC Future menționează pâinea cu maia drept o posibilă alegere mai bună decât unele produse nefermentate atunci când obiectivul este îmbunătățirea absorbției fierului.

Cafeaua și ceaiul nu sunt cele mai bune alegeri lângă o masă bogată în fier. Băuturile consumate în timpul mesei pot influența cantitatea de fier pe care organismul o absoarbe. Ceaiul și cafeaua conțin polifenoli și taninuri care pot împiedica absorbția fierului non-hemic. Susan Fairweather-Tait, profesor de metabolism mineral la University of East Anglia, recomandă ca ceaiul să fie consumat la cel puțin două ore după o masă bogată în fier. Astfel, o masă de post formată din fasole, linte sau năut ar fi mai bine asociată cu apă sau cu alimente bogate în vitamina C decât cu o ceașcă de cafea sau ceai.

Alimentele vegetale pot ajuta în post, dar nu sunt un tratament pentru deficitul de fier. Pentru persoanele sănătoase care țin post o perioadă limitată, o alimentație variată și atent construită poate furniza fier și din surse vegetale. Totuși, fierul non-hemic se absoarbe mai greu, iar nevoile individuale diferă semnificativ.

Necesarul zilnic de fier

Femeile aflate înainte de menopauză, în special cele cu menstruații abundente, copiii și persoanele care au deja deficit de fier necesită o atenție suplimentară. Serviciul Național de Sănătate britanic arată că necesarul zilnic este de 8,7 mg pentru bărbații adulți și femeile de peste 50 de ani și de 14,8 mg pentru femeile cu vârste între 19 și 49 de ani.

Specialiștii recomandă consumul regulat, pe parcursul zilei, al unor cantități moderate de alimente bogate în fier, în cadrul unei alimentații echilibrate. Suplimentele nu trebuie luate automat doar pentru că o persoană ține post. Dacă există suspiciunea unui deficit sau simptome precum oboseală persistentă, slăbiciune ori dificultăți de respirație, evaluarea medicală este importantă. Așadar, pentru o perioadă de post, combinația poate fi relativ simplă: leguminoase, tofu, semințe și legume verzi pentru fier, alături de lămâie, ardei, broccoli sau alte surse de vitamina C. Iar cafeaua și ceaiul pot fi lăsate pentru mai târziu.