Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm urma să preia operațiunile Royal FrieslandCampina din România, inclusiv brandul Napolact și fabricile de lactate din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, nu se va mai realiza. Cele două companii nu au ajuns la un acord privind finalizarea tranzacției, potrivit unor surse din piață citate de Economedia. Informația a fost publicată inițial de ZF, care citează reprezentanții părților implicate.

Royal FrieslandCampina N.V. anunța în iulie 2025 că a ajuns la un acord cu Bonafarm Group pentru vânzarea operațiunilor sale din România. Tranzacția viza transferul participației FrieslandCampina în entitatea românească ce deține brandul Napolact și operează două unități de producție, în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Potrivit informațiilor comunicate la momentul anunțului, compania avea aproximativ 400 de angajați, iar finalizarea tranzacției era estimată pentru sfârșitul lunii decembrie 2025, după obținerea aprobărilor de reglementare necesare.

Bonafarm este unul dintre cele mai importante grupuri agroalimentare din Ungaria

Bonafarm Group este un grup agroalimentar din Ungaria, controlat de omul de afaceri și bancherul Sándor Csányi, unul dintre cei mai bogați oameni din țara vecină.

Preluarea Napolact ar fi reprezentat extinderea operațiunilor grupului maghiar pe piața românească a lactatelor, prin achiziția unui brand cu tradiție și a unor capacități importante de producție.

Potrivit surselor citate de Economedia, tranzacția nu va mai fi dusă la capăt deoarece cele două părți nu s-au înțeles asupra condițiilor necesare finalizării acesteia.

Consiliul Concurenței avertizase asupra impactului tranzacției pe piața lactatelor

În urma anunțului privind intenția de preluare, Consiliul Concurenței a analizat posibilele efecte ale tranzacției asupra pieței locale a produselor lactate.

Un raport al autorității de concurență arăta că preluarea Napolact de către grupul Bonafarm putea influența structura pieței românești a lactatelor, caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare și printr-o relativă simetrie a costurilor între principalii jucători.

Tranzacția era condiționată de obținerea aprobărilor uzuale de reglementare, inclusiv a avizului Consiliului Concurenței din România.

În acest context, renunțarea la tranzacție lasă operațiunile Napolact în cadrul grupului Royal FrieslandCampina, până la o eventuală decizie ulterioară privind viitorul activelor din România.