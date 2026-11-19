O gustare consumată înainte de culcare poate face mai mult decât să potolească foamea din timpul nopții. Nutriționiștii explică ce alimente poți alege seara pentru a susține sănătatea creierului.

Un ou fiert și câteva migdale sunt recomandate pentru susținerea sănătății creierului atunci când simți nevoia unei gustări înainte de culcare.

Potrivit Mediafax, care citează Eating Well, această combinație nu este întâmplătoare, ci există motive pentru care nutriționiștii recomandă ouăle fierte și migdalele.

„Oferă o gamă largă de nutrienți care promovează un somn mai bun și susțin sănătatea cognitivă”, explică dieteticianul Alexis Appel.

Un alt nutriționist susține că „unul dintre motivele principale pentru care ouăle fierte tari și migdalele sunt excelente pentru sănătatea creierului înainte de culcare este capacitatea lor de a stabiliza glicemia peste noapte”.

Alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase

Combinația dintre cele două „este bogată în proteine ​​și grăsimi sănătoase, iar fibrele din migdale încetinesc digestia, prevenind vârfurile sau scăderile de zahăr din sânge care pot perturba somnul. Acest echilibru constant al zahărului din sânge susține un somn neîntrerupt și odihnitor, care este esențial pentru repararea și odihna creierului”, explică dieteticianul Raksha Shah.

Ouăle se numără printre cele mai bune surse naturale de colină, un nutrient adesea subestimat și consumat în cantități insuficiente, care are un rol important în sănătatea creierului. Colina este esențială pentru producerea acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în memorie, învățare și funcția cognitivă generală.

Astfel, ouăle reprezintă o alegere potrivită pentru susținerea activității cerebrale, în special în timpul somnului, când creierul consolidează amintirile și desfășoară procese de refacere, potrivit sursei citate.

De asemenea, nutriționistul Whitney Stuart afirmă că migdalele sunt bogate în vitamina E, care acționează ca antioxidant. Antioxidanții sunt importanți pentru protejarea organismului împotriva stresului oxidativ, care poate contribui la declinul cognitiv.

Pot contribui la un somn mai bun

În plus, „migdalele conțin magneziu, care ajută la calmarea sistemului nervos și promovează relaxarea pentru un somn mai bun”, spune Shah.

Grăsimile care se găsesc atât în ouă, cât și în migdale sunt componente esențiale pentru structura și funcționarea creierului. Acestea contribuie la formarea și menținerea membranelor celulelor cerebrale, facilitând comunicarea rapidă și eficientă dintre neuroni.

Pe lângă grăsimi, proteinele din ouă și migdale furnizează aminoacizi, care reprezintă elementele de bază ale neurotransmițătorilor. Aceștia sunt mesageri chimici esențiali pentru reglarea stării de spirit, concentrare și memorie, mai arată sursa citată.