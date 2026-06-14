Un aport adecvat de zinc ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire biologică, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători din China pe baza datelor din UK Biobank. Efectele benefice par să fie și mai puternice atunci când sunt asociate cu activitatea fizică regulată.

În același timp, cercetătorii atrag atenția că excesul de zinc poate accelera semnificativ îmbătrânirea organismului.

Ce este îmbătrânirea biologică

Spre deosebire de vârsta cronologică, care reprezintă numărul de ani împliniți, vârsta biologică reflectă ritmul real în care îmbătrânește organismul. Aceasta este estimată pe baza unor markeri biologici măsurați prin analize de sânge și poate indica dacă o persoană îmbătrânește mai lent sau mai rapid decât media pentru vârsta sa.

Zincul, un oligoelement esențial pe care organismul nu îl poate produce singur, este implicat în numeroase procese asociate cu sănătatea și longevitatea. Mineralul contribuie la sinteza ADN-ului, vindecarea rănilor, funcționarea sistemului imunitar și protecția împotriva stresului oxidativ.

Aproape 69.000 de persoane analizate

Pentru studiu, cercetătorii au analizat datele a aproape 69.000 de participanți din cadrul UK Biobank, una dintre cele mai mari baze de date medicale și de stil de viață din lume.

Aportul de zinc a fost calculat pe baza alimentației și a suplimentelor consumate de participanți. Cercetătorii au comparat rezultatele cu recomandările actuale, de 11 mg pe zi pentru bărbați și 8 mg pe zi pentru femei. Limita superioară considerată sigură este de 40 mg pe zi.

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În paralel, a fost evaluat și nivelul de activitate fizică al participanților.

Zincul în cantități adecvate a fost asociat cu o îmbătrânire mai lentă

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau cantitatea recomandată de zinc prezentau o întârziere medie a îmbătrânirii biologice de aproximativ 0,11 ani comparativ cu cei care nu atingeau necesarul zilnic.

Deși diferența poate părea modestă, cercetătorii subliniază că efectul a fost observat la nivelul unei populații foarte mari și s-a menținut după ajustarea unor factori precum indicele de masă corporală, veniturile, fumatul, consumul de alcool, tulburările de somn sau istoricul de cancer.

Mișcarea amplifică beneficiile

Cea mai favorabilă situație a fost observată la persoanele care combinau aportul adecvat de zinc cu nivelul recomandat de activitate fizică.

Participanții care îndeplineau ambele condiții au avut un risc cu 31% mai mic de accelerare a îmbătrânirii biologice comparativ cu cei care nu consumau suficient zinc și nu făceau suficientă mișcare.

Studiul nu a analizat diferențele dintre tipurile de exerciții fizice, însă a luat în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății: minimum 150 de minute de activitate moderată sau 75 de minute de activitate intensă pe săptămână.

Excesul de zinc poate accelera îmbătrânirea

Cercetătorii au observat însă și un efect surprinzător. Persoanele care depășeau pragul de 40 mg de zinc pe zi prezentau o accelerare a îmbătrânirii biologice de aproape șapte ani.

Autorii studiului nu pot explica încă pe deplin mecanismele din spatele acestui efect, însă concluzia este clară: în cazul zincului, mai mult nu înseamnă neapărat mai bine.

De asemenea, fiind un studiu observațional, rezultatele arată o asociere și nu demonstrează că zincul este cauza directă a încetinirii procesului de îmbătrânire.

Din ce alimente putem obține zinc

Potrivit cercetătorilor, aproximativ 17% din populația globală nu consumă suficient zinc.

Printre cele mai bune surse alimentare se numără fructele de mare, carnea, carnea de pasăre, produsele lactate, nucile și semințele.

Specialiștii recomandă ca necesarul de zinc să fie acoperit în primul rând prin alimentație. Înainte de administrarea suplimentelor, este indicată consultarea unui medic sau a unui dietetician, pentru a evita depășirea dozelor recomandate.

Concluzia studiului este că un aport adecvat de zinc, asociat cu activitate fizică regulată, poate contribui la menținerea unui ritm mai lent al îmbătrânirii biologice. În schimb, excesul de suplimente cu zinc ar putea avea efecte contrare celor urmărite.