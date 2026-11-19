În jurul orei 16:00, cafeaua nu mai ajută, prânzul pare că a fost acum mult timp, iar ceva dulce începe să fie singura soluție rapidă. Asta nu înseamnă automat că îți lipsește voința: o masă prea slab calorică sau săracă în proteine, puține fibre, somnul insuficient și stresul acumulat pot influența foamea și alegerile alimentare. Pofta nu are o singură explicație și nu se rezolvă prin eliminarea tuturor dulciurilor.

O rutină utilă pornește de la felul în care arată prânzul, de la ce alegi la gustare și de la cât de odihnit ajungi în a doua parte a zilei.

Proteinele și fibrele pot prelungi sațietatea

Dacă la prânz mănânci puțin sau te bazezi aproape numai pe pâine albă, foamea de după-amiază poate apărea mai repede decât te aștepți. Uneori vrei chiar ceva dulce, alteori ți-e pur și simplu foame, iar diferența merită observată.

Proteinele pot prelungi senzația de sațietate, iar legumele, leguminoasele și cerealele integrale aduc fibre într-o masă mai consistentă. O revizuire publicată în 2015 în American Journal of Clinical Nutrition a arătat că mesele bogate în proteine sunt asociate cu o senzație mai mare de sațietate și cu niveluri mai ridicate ale hormonilor sațietății, în timp ce efectul asupra cantității mâncate la masa următoare a fost mai puțin clar. Rezultatul arată cum pot proteinele să sprijine sațietatea, fără să fie o regulă valabilă pentru fiecare masă.

Pentru fibre, tipul lor contează. O analiză sistematică publicată în 2013 a identificat efecte asupra sațietății, susținute de mai multe publicații, pentru beta-glucan, tărâțe de secară, secară integrală și pentru o alimentație bogată în fibre variate, în studii pe termen scurt. Variația de fibre din farfurie are astfel un rol practic.

De exemplu, la prânz poți combina linte, quinoa și salată de legume. Dacă cina e mai târziu, pregătește pentru ora 16:00 un măr cu o lingură de unt de arahide. Gustarea este o opțiune practică atunci când foamea e reală și următoarea masă încă e departe.

Nu trebuie să schimbi tot meniul deodată: observă ce ai mâncat înainte să apară pofta și încearcă o singură ajustare. Astfel vei vedea mai ușor dacă te-a ajutat prânzul, gustarea sau pur și simplu o zi mai liniștită.

Somnul și stresul schimbă contextul în care apare pofta

Somnul insuficient și stresul pot influența felul în care simți foamea și cât de atrăgătoare par anumite gustări. O singură după-amiază nu îți arată tot tiparul.

Într-un studiu publicat în 2019, 24 de femei fără obezitate au avut parte de o noapte normală de somn și de una cu timpul în pat redus cu o treime. După noaptea scurtă, ele au raportat mai multă foame și pofte alimentare mai intense și au ales porții mai mari. Rezultatele sugerează că oboseala poate schimba felul în care răspunzi la gustări, dar nu arată că orice poftă de dulce pornește din lipsa somnului.

Stresul adaugă o altă nuanță. O revizuire a studiilor clinice publicată în 2023 descrie asocierea dintre stres, mâncatul emoțional și alegerea mai frecventă a alimentelor dulci sau bogate în grăsimi. Asocierea nu se aplică identic tuturor: uneori ai nevoie de o masă, alteori de o pauză, iar câteodată îți dorești pur și simplu un desert. Diferența se vede mai ușor când privești ce s-a întâmplat înaintea poftei.

Spirulina poate sprijini un regim echilibrat

Spirulina este o microalgă de origine vegetală, folosită în suplimente alimentare. Poate fi un sprijin nutrițional într-un plan de slăbit, alături de mesele care aduc proteine și fibre.

O meta-analiză publicată în 2025 a combinat studii randomizate efectuate la adulți. În analiza pentru greutatea corporală (11 studii, 649 de participanți), grupurile care au luat spirulină au avut o greutate cu aproximativ 1,07 kg mai mică decât grupurile de comparație, iar procentajul de grăsime corporală a scăzut în medie cu 0,84 puncte. Efectele au fost mai evidente la doze de cel puțin 2 g pe zi, la administrări de cel puțin 12 săptămâni, la persoanele cu obezitate și la cele de peste 40 de ani.

Pentru cine vrea să includă un supliment vegetal într-o rutină echilibrată, spirulina de slăbit de la Alevia conține 1000 mg de spirulină din surse ecologice într-un comprimat. Conform etichetei, adulții iau 2 comprimate de 2-3 ori pe zi (2-3 g pe zi), în cure de 3 luni, cu un consum regulat de lichide, de minimum 2 litri pe zi. Doza zilnică de pe etichetă se încadrează în intervalul în care efectele au fost mai evidente în studii.

Dacă ai o afecțiune sau urmezi un tratament, discută cu medicul sau cu farmacistul înainte de folosire. Conform informațiilor de pe Alevia.ro, în sarcină și în perioada alăptării utilizarea se face doar la recomandarea specialistului.

O gustare planificată este o alegere practică

Dacă pofta apare aproape la aceeași oră, folosește-o ca semnal de verificare. Întreabă-te când ai mâncat ultima dată și dacă simți foame, oboseală sau nevoia unei pauze. Uneori răspunsul este o gustare, alteori e suficient să te ridici de la birou.

În zilele în care programul lasă puțin spațiu între prânz și cină, o gustare pregătită poate fi mai potrivită decât să aștepți până când foamea devine urgentă și îți este dificil să controlezi poftele. O alimentație echilibrată lasă loc și alegerilor care îți plac, inclusiv unui desert.

Pofta de dulce nu este un verdict asupra alimentației tale. Poate indica un prânz prea slab caloric, o noapte scurtă sau o zi încărcată, iar uneori este doar dorința de a mânca un desert. Începe cu o ajustare pe care o poți repeta, de pildă un prânz mai complet sau o gustare pregătită. Spirulina poate completa această rutină, alături de mese regulate și odihnă.

Informațiile din acest articol au scop educativ și informativ. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau farmacist.