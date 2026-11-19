Merele, citricele, fructele de pădure, kaki și smochinele sunt cinci categorii de fructe pe care nutriționista japoneză Michiko Tomioka le include frecvent în alimentație. Acestea furnizează vitamine, fibre, potasiu și antioxidanți și pot contribui la funcționarea normală a sistemului imunitar, la sănătatea cardiovasculară și la digestie.

Tomioka, originară din Nara, Japonia, spune că fructele proaspete au făcut parte din alimentația sa încă din copilărie. Ea recomandă varietatea, alegerea fructelor de sezon și consumul lor, pe cât posibil, în formă integrală, conform Stirile ProTV.

De ce sunt bune merele

Merele furnizează vitamina C, fibre, potasiu și polifenoli. Acestea conțin și compuși care susțin sănătatea intestinală, iar microbiota intestinală este strâns legată de funcționarea sistemului imunitar și de sănătatea generală. Nutriționista recomandă consumul merelor cu tot cu coajă, pentru un aport mai mare de fibre. Ele pot fi consumate ca atare, adăugate în salate sau folosite în preparate la cuptor.

Citricele ajută și la absorbția fierului din plante

Portocalele, clementinele, lămâile, lime-ul și yuzu furnizează vitamina C, vitamina A, acid folic, potasiu și fibre. Conțin, de asemenea, flavonoide și carotenoide, compuși cu rol antioxidant, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Vitamina C are și un rol important în absorbția fierului non-hemic, prezent în alimentele vegetale. Din acest motiv, citricele pot fi deosebit de utile în alimentația vegetariană sau vegană și în mesele fără carne. Este de preferat consumul fructului întreg, nu doar al sucului.

Sucul de portocale furnizează mai puține fibre și poate determina creșteri mai rapide ale glicemiei decât fructul consumat integral.

Fructele de pădure: puține calorii și mulți antioxidanți

Căpșunile, afinele, murele, zmeura, merișoarele și goji au un conținut caloric relativ redus, dar furnizează fibre, vitamine și antioxidanți. Printre compușii importanți se numără antocianinele. Afinele sunt asociate cu beneficii pentru sănătatea inimii și a creierului, iar goji se remarcă prin conținutul de betacaroten, important pentru sănătatea ochilor. Fructele de pădure pot fi consumate și congelate, nu doar proaspete.

Kaki furnizează vitaminele A și C

Curmalele japoneze, cunoscute și sub numele de kaki, furnizează vitaminele A și C, potasiu și fibre solubile și insolubile. Ele conțin și polifenoli, inclusiv taninuri și flavonoide. Potrivit cercetărilor menționate de Tomioka, consumul lor poate avea efecte favorabile asupra colesterolului și tensiunii arteriale. În Japonia, kaki sunt consumate proaspete, uscate sau utilizate în deserturi tradiționale.

Smochinele: fibre și compuși vegetali

Smochinele furnizează fibre, vitamine, minerale și fitoestrogeni. Conțin și ficină, o enzimă implicată în descompunerea proteinelor în procesul digestiv. Consumul de smochine este asociat cu menținerea nivelului colesterolului și cu reducerea inflamației. Pot fi consumate atât proaspete, cât și uscate și pot fi incluse în salate, deserturi, supe sau gemuri.

Fructele întregi sunt preferabile sucurilor

Dincolo de cele cinci categorii recomandate, Tomioka insistă asupra câtorva principii generale. Diversitatea este importantă, deoarece fiecare fruct are un profil nutrițional diferit. Fructele locale și de sezon pot fi o alegere bună din perspectiva prospețimii și gustului. Consumul fructelor întregi asigură un aport mai mare de fibre decât sucurile. Coaja și pulpa contribuie la încetinirea absorbției zaharurilor și la menținerea sațietății.

Nutriționista recomandă, de asemenea, consumul lent și mestecarea atentă, pentru o digestie mai bună și o instalare mai rapidă a senzației de sațietate.

Zahărul natural din fructe nu este același lucru cu zahărul rafinat

Tomioka atrage atenția și asupra tendinței de a evita fructele din cauza conținutului lor de zahăr. Fructele întregi nu furnizează doar zaharuri naturale, ci și fibre, vitamine și antioxidanți. Din acest motiv, ele nu ar trebui eliminate automat din alimentație doar pentru că au gust dulce.

Mesajul general nu este că aceste cinci fructe trebuie consumate obligatoriu în fiecare zi, ci că o alimentație variată, care include regulat fructe întregi și de sezon, poate contribui la un aport mai bun de fibre, vitamine și compuși antioxidanți.