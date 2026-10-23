Cafeaua nu înseamnă doar cofeină. Cardiolog: Cei care o consumă au mai puține boli și pot trăi mai mult, inclusiv cei care o beau decofeinizată

23 oct. 2026, Nutriție
Cafeaua nu înseamnă doar cofeină. Cardiolog: Cei care o consumă au mai puține boli și pot trăi mai mult, inclusiv cei care o beau decofeinizată
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Reducerea riscului de infarct și a mortalității premature
  2. Ce conține cafeaua în afară de cofeină?
  3. Câte căni de cafea putem bea pe zi?

Consumată zilnic de miliarde de oameni, cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume. Deși a fost privită mult timp doar ca un simplu stimulent pentru alungarea oboselii, studiile medicale recente confirmă că această băutură aduce beneficii remarcabile pentru sănătatea inimii și longevitate.

Medicul cardiolog José Abellán explică într-o serie de intervenții pe rețelele de socializare de ce cafeaua poate fi considerată aproape un „medicament miraculos” și un adevărat elixir al vieții lungi.

Reducerea riscului de infarct și a mortalității premature

Conform cardiologului spaniol, cercetările clinice arată în mod constant efectele protective ale cafelei asupra sistemului cardiovascular.

  • „Majoritatea studiilor indică faptul că un consum moderat de cafea adaugă ani de viață. Nu există studii serioase care să arate un efect negativ”, subliniază dr. José Abellán.

  • Consumul regulat protejează împotriva infarctului miocardic și reduce semnificativ riscul de deces prematur cauzat de afecțiunile cardiovasculare.

Această poziție este susținută de datele oferite de American Heart Association (Asociația Americană a Inimii): consumul moderat de cafea reduce cu aproximativ 10% riscul de boală coronariană, cu 21% riscul de accident vascular cerebral (AVC) și scade considerabil incidența insuficienței cardiace.

Ce conține cafeaua în afară de cofeină?

Unul dintre cele mai importante detalii evidențiate de cardiolog este că beneficiile cafelei nu depind exclusiv de cofeină, ceea ce înseamnă că și cafeaua decofeinizată oferă proprietăți terapeutice similare.

„Cafeaua nu este doar cofeină. Ea conține numeroase alte substanțe bioactive, cum ar fi alcoolii vegetali, diterpenele și compușii fenolici. Pe de o parte, aceștia funcționează ca antioxidanți puternici, iar pe de altă parte ajută ficatul să recicleze și să elimine mai eficient colesterolul din organism”, explică dr. Abellán.

Câte căni de cafea putem bea pe zi?

Recomandările oferite de Fundația Spaniolă a Inimii și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) indică o doză zilnică sigură de până la 400 mg de cofeină pentru un adult sănătos.

Experții de la Hospital Clínic Barcelona sugerează consumul a 2 până la 3 căni de cafea pe zi (sau cel mult 3–5 căni de dimensiuni mici), o cantitate ideală pentru a beneficia la maximum de efectele sale antioxidante și cardioprotectoare fără a depăși pragul de siguranță, anunță La Razon.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
23 oct.
VIDEO | Fântâna de sănătate | De ce ne este poftă de dulce seara. Dr. Sorina Ispas, despre legătura dintre intestin, creier și senzația de foame: „Dietele restrictive sunt foarte rele pentru noi”
VIDEO | Fântâna de sănătate | De ce ne este poftă de dulce seara. Dr. Sorina Ispas, despre legătura dintre intestin, creier și senzația de foame: „Dietele restrictive sunt foarte rele pentru noi”
Nutriție
22 oct.
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Secretele longevității. Știința demontează cele 10 mari mituri despre îmbătrânire. Cum să trăiești sănătos până la 100 de ani
Nutriție
22 oct.
Ce să mănânci și să bei înainte de vaccinul antigripal, ca să nu ți se facă rău / O gustare și mai multă apă te pot ajuta să te simți mai bine după injecție
Ce să mănânci și să bei înainte de vaccinul antigripal, ca să nu ți se facă rău / O gustare și mai multă apă te pot ajuta să te simți mai bine după injecție
Nutriție
22 oct.
Cum adaptăm alimentația de vară sezonului rece? Tania Fântână (nutriționist): „Un lucru important este să nu lăsăm legumele să dispară din alimentație”
Cum adaptăm alimentația de vară sezonului rece? Tania Fântână (nutriționist): „Un lucru important este să nu lăsăm legumele să dispară din alimentație”
Nutriție
21 oct.
Cum recunoști pâinea de calitate. Un ghid simplu pentru alegerea corectă și sănătoasă
Cum recunoști pâinea de calitate. Un ghid simplu pentru alegerea corectă și sănătoasă
Recomandări
Mediafax
Meniu accesibil la un restaurant Michelin la mai puțin de 40 de euro. Unde este situat?
G4Media
O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
Economedia
Analiză | Cât investește statul în noile stadioane din România: zeci de proiecte, arene de sute de milioane de euro și stadiul lucrărilor
Mediafax Italia
„Papanași sau babà?” Duelul dulce lansat de un italian îndrăgostit de România
Mediafax Spania
Produsul perfect pentru cină sau ca aperitiv. Costă MAI PUȚIN de 3 euro...
CSID
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
CSID
Cum să păstrezi căldura în casă iarna fără să crești factura la încălzire. Trucurile folosite în țările scandinave

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale