Consumată zilnic de miliarde de oameni, cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume. Deși a fost privită mult timp doar ca un simplu stimulent pentru alungarea oboselii, studiile medicale recente confirmă că această băutură aduce beneficii remarcabile pentru sănătatea inimii și longevitate.

Medicul cardiolog José Abellán explică într-o serie de intervenții pe rețelele de socializare de ce cafeaua poate fi considerată aproape un „medicament miraculos” și un adevărat elixir al vieții lungi.

Reducerea riscului de infarct și a mortalității premature

Conform cardiologului spaniol, cercetările clinice arată în mod constant efectele protective ale cafelei asupra sistemului cardiovascular.

„Majoritatea studiilor indică faptul că un consum moderat de cafea adaugă ani de viață. Nu există studii serioase care să arate un efect negativ”, subliniază dr. José Abellán.

Consumul regulat protejează împotriva infarctului miocardic și reduce semnificativ riscul de deces prematur cauzat de afecțiunile cardiovasculare.

Această poziție este susținută de datele oferite de American Heart Association (Asociația Americană a Inimii): consumul moderat de cafea reduce cu aproximativ 10% riscul de boală coronariană, cu 21% riscul de accident vascular cerebral (AVC) și scade considerabil incidența insuficienței cardiace.

Ce conține cafeaua în afară de cofeină?

Unul dintre cele mai importante detalii evidențiate de cardiolog este că beneficiile cafelei nu depind exclusiv de cofeină, ceea ce înseamnă că și cafeaua decofeinizată oferă proprietăți terapeutice similare.

„Cafeaua nu este doar cofeină. Ea conține numeroase alte substanțe bioactive, cum ar fi alcoolii vegetali, diterpenele și compușii fenolici. Pe de o parte, aceștia funcționează ca antioxidanți puternici, iar pe de altă parte ajută ficatul să recicleze și să elimine mai eficient colesterolul din organism”, explică dr. Abellán.

Câte căni de cafea putem bea pe zi?

Recomandările oferite de Fundația Spaniolă a Inimii și de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) indică o doză zilnică sigură de până la 400 mg de cofeină pentru un adult sănătos.

Experții de la Hospital Clínic Barcelona sugerează consumul a 2 până la 3 căni de cafea pe zi (sau cel mult 3–5 căni de dimensiuni mici), o cantitate ideală pentru a beneficia la maximum de efectele sale antioxidante și cardioprotectoare fără a depăși pragul de siguranță, anunță La Razon.