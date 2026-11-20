Între 20 și 22 noiembrie 2026, Biblioteca Națională a României găzduiește ediția de Crăciun a Chocolate Saga, singurul festival din țară dedicat ciocolatei artizanale. Timp de trei zile, vizitatorii vor putea descoperi colecții create special pentru sărbătorile de iarnă și Ziua Națională, demonstrații ale unor ciocolatieri români premiați internațional, asocieri gastronomice inedite, dar și un spațiu extins cu ateliere și carusel pentru copii, se menționează în comunicatul de presă trimis către G4Food.

Praline cu colivă, jumări și hrean și colecții inspirate de Brâncuși

Una dintre principalele atracții ale acestei ediții o reprezintă combinațiile neconvenționale pregătite de artizanii prezenți la festival, disponibile exclusiv pe durata evenimentului. Choco Van Nis aduce pralina cu colivă (realizată după o rețetă de familie cu grâu fiert, nucă, cacao și rom), alături de sortimente cu ube, flori de cactus, matcha sau wasabi. Mii și Mii propune praline cu usturoi negru și tablete de ciocolată cu jumări, iar Ingres mizează pe contrastele din colecția Sweet & Spicy, unde vedeta este pralina cu hrean, alături de variante cu chilli, ghimbir sau trandafir cu piper roz.

Vlad Niculescu (Boem Chocolat) explorează ingrediente precum ciupercile de pădure, aromele afumate și infuziile de lemn, în timp ce Chocolatist aduce praline inspirate de orezul cu lapte sau cu tahini negru.

Pentru a marca 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Chocofashion lansează colecția „Coloana fără sfârșit”, completată de gama Local Flavours (cu rozmarin, cimbru, soc, ardei iute) și praline cu pălincă. Tot pentru 1 Decembrie, Poem Chocolat prezintă o colecție dedicată gusturilor tradiționale: gutui cu nucă rumenită, magiun de prune cu țuică, plăcintă de mere și amandină, alături de gama Rare Origins.

Atât Ingres, cât și Poem Chocolat au inclus în ofertă colecții dedicate celor care țin post sau evită zahărul. Festivalul marchează debutul Chantia Timișoara și revenirea celebrului brand italian Venchi, cu o colecție specială de Crăciun.

Performanța românească a ajuns pe podiumurile mondiale: ciocolată bean-to-bar și brânză medaliată cu aur

Publicul îi va putea întâlni pe câțiva dintre cei mai apreciați artizani români pe plan internațional. Marinel Bejan (DAMARIN) este primul român finalist la World Chocolate Masters 2026. Vine la Chocolate Saga cu asocieri sofisticate (jeleu de afine cu ciocolată infuzată cu muguri de brad, prune cu Fetească Neagră sau castravete cu mentă și lime) și va reconstitui live, vineri de la ora 13:00, sculptura realizată în competiția mondială.

KESTAR, fondat de Octavian Petruț, brandul românesc de ciocolată bean-to-bar revine după ce a cucerit trei medalii la etapa mondială a International Chocolate Awards 2026 (un argint și două bronzuri), după alte 11 distincții obținute la nivel european.

Brânză premiată la Córdoba va fi asociată cu ciocolata. Producătorul vâlcean Five Continents (Horezu), laureat cu medalia de aur la World Cheese Awards 2026 în Spania pentru Brânza Fermentată Horezu (maturată minimum 12 luni), va fi prezent la târg pentru a demonstra modul în care brânzeturile maturate pot completa degustările de ciocolată.

„Din păcate, de multe ori, noi, românii, nici nu știm ce oameni talentați avem și cât de apreciate sunt produsele lor în afara țării. Tocmai de aceea, încercăm să aducem la Chocolate Saga și producători din alte domenii gastronomice, ale căror produse pot fi asociate cu ciocolata”, a explicat Adina Istrate, organizatorul evenimentului.

Degustări, expoziție și program pentru întreaga familie

Experiența culinară va fi completată de vinurile de la Domeniile Sâmburești, spumantele de la Cramele Aurelius (Republica Moldova), băutura Chocolate in a Bottle (Chardonnay francez cu ciocolată belgiană), Aqua di Madre (băutură artizanală pe bază de apă și kefir), cozonaci, miere cu ciocolată, delicatese orientale, precum și o zonă exterioară de food truck-uri.

În atriumul Bibliotecii Naționale, vizitatorii vor putea vizita expoziția „Istoria Ciocolatei”, în timp ce copiii se vor bucura de un carusel de Crăciun, o zonă de lectură, spectacolul „Praf de stele” (Clubul de Dans Sportiv Mogoșoaia) și ateliere creative de modelaj și pictură cu ciocolată.

Informații utile pentru vizitatori

Perioada de desfășurare a Chocolate Saga: 20 – 22 noiembrie 2026

Locația: Biblioteca Națională a României, București

Bilete: Între 15 și 25 de lei (disponibile pe platforma Entertix sau la intrare). Elevii, studenții și pensionarii beneficiază de reduceri, iar copiii sub 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.