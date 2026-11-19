Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenția asupra discrepanțelor majore de adaos comercial practicate în marile magazine între produsele autohtone și cele din import, dând exemplul pastelor făinoase. Prezent la cea de-a V-a ediție a Maratonului Agriculturii, organizat de Profit.ro, oficialul a arătat că, în timp ce pastele aduse din Italia au un adaos comercial de 18%, cele fabricate de producătorii români ajung la un adaos de 85%, transmite News.ro.

În acest context, ministrul a anunțat că susține prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial pentru cele 17 alimente de bază, măsură care expiră la finalul acestui an și a solicitat o analiză oficială din partea instituțiilor de control pentru a fundamenta decizia.

Adaosuri egale pe aceeași gamă de produse, pentru a sprijini producția locală. Exemplul pastelor

Florin Barbu a explicat că politica sa nu vizează plafonarea tuturor produselor agroalimentare, ci eliminarea practicilor comerciale care dezavantajează mărfurile românești la raft. Potrivit acestuia, adaosul mult mai mare aplicat produselor locale le aduce la același preț cu brandurile străine, anulându-le avantajul competitiv.

Ministrul a comparat direct brandurile consacrate, arătând că, dacă pastele românești (precum Băneasa) ar avea același adaos de 18% ca cele italienești (precum Barilla), produsul autohton ar fi cu aproximativ 2 lei mai ieftin, ceea ce i-ar determina pe consumatori să aleagă marfa fabricată în România.

Solicitarea oficialului către retaileri este directă: „Nu le cer magazinelor de retail să pună un adaos comercial fix. Le solicit ca pe aceeași gamă de produs adaosul comercial să fie aplicat în mod egal, adică să nu facem diferență între un producător din Uniunea Europeană și un producător român”, a punctat oficialul.

Barbu s-a declarat convins că produsele românești sunt superioare calitativ, invocând investițiile de aproximativ 2 miliarde de euro realizate în zootehnie și în industria alimentară, care au dotat fabricile din România cu utilaje moderne, mai performante decât cele din alte state europene.

Evaluare cerută la ANAF, INS și Consiliul Concurenței privind plafonarea la alimentele de bază

Referindu-se la mecanismul de plafonare introdus în 2023 pentru 17 alimente de bază, ministrul Agriculturii a susținut că acesta și-a dovedit eficiența în temperarea scumpirilor: în timp ce inflația la nivel național se situează la 7%, la produsele alimentare aceasta este de 5%.

Totodată, Florin Barbu a precizat că plafonarea la un adaos de 20% nu pune în pericol activitatea procesatorilor sau a retailerilor, deoarece procentul se aplică peste fișa de cost în care sunt deja incluse toate cheltuielile directe și indirecte. Pentru a avea date exacte înainte de a propune Guvernului prelungirea măsurii cu șase luni, ministerul a cerut Consiliului Concurenței, ANAF și Institutului Național de Statistică (INS) un raport de evaluare a modului în care a fost respectat acest mecanism în contabilitatea companiilor.