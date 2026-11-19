Microplasticele și nanoplasticele au devenit o prezență aproape inevitabilă în alimentația modernă. Au fost găsite în intestin, în sânge și chiar în creier, iar cercetările continuă să investigheze efectele pe care aceste particule le pot avea asupra sănătății. Dincolo de descoperirile spectaculoase, există însă și riscuri mai puțin vizibile, legate de inflamații, stres oxidativ și perturbări hormonale.

Expunerea la microplastice poate afecta inclusiv celulele intestinale și poate contribui la deteriorarea ADN-ului, avertizează Dan Vodnar, doctor în biotehnologie și profesor de Chimia Alimentelor, Gastronomie moleculară și Biotehnologii alimentare la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Acesta este și inițiatorul proiectului „Știință cu sare și piper”.

„Un studiu care a fost publicat în Science Advanced în 2019 a arătat că expunerea la particulele de polistiren a condus la inflamații în celulele intestinale umane, afectând funcția de barieră a intestinului. Și stresul oxidativ indus de microplastice poate conduce inclusiv la deteriorarea ADN-ului și în felul acesta, odată ce ADN-ul este deteriorat, intervine și o îmbătrânire mai rapidă a organismului uman prin creșterea bolilor cronice”, spune Dan Vodnar, potrivit Radio România Cultural.

Bisfenolul A poate migra din ambalaje în alimente

Dincolo de particulele de plastic propriu-zise, o altă problemă importantă o reprezintă substanțele chimice utilizate în fabricarea materialelor plastice. Printre acestea se numără bisfenolul A (BPA), un compus folosit la producerea anumitor tipuri de materiale plastice și rășini epoxidice.

„Bisfenolul A poate migra din ambalaj înspre alimente, mai ales la temperaturi ridicate, în contact cu alimente acide, cu alimente grase.”

Bisfenolul A este considerat un perturbator endocrin, ceea ce înseamnă că poate interfera cu funcționarea sistemului hormonal. Expunerea la această substanță a fost asociată în literatura de specialitate cu posibile efecte asupra fertilității, dezvoltării fetale, metabolismului și funcției tiroidiene. Sunt investigate și legăturile cu obezitatea, diabetul și dezvoltarea sistemului nervos.

În unele cazuri, bisfenolul A a fost înlocuit cu alți compuși înrudiți, însă nici aceștia nu sunt lipsiți de riscuri.

„În unele cazuri, bisfenolul A a fost înlocuit cu compuși înrudiți, așa cum este bisfenolul S, bisfenolul F, iar cercetările indică faptul că și aceștia pot avea aceste proprietăți de perturbatori endocrini.”

Ambalajele metalice pot avea straturi interioare de protecție în compoziția cărora au fost utilizate substanțe precum bisfenolul A. Deși legislația europeană a impus restricții importante privind utilizarea acestuia, alegerea ambalajului rămâne un aspect de luat în considerare. O altă alternativă este alegerea produselor ambalate în borcane de sticlă, în locul celor comercializate în recipiente metalice.

Microplasticele au fost identificate în probe de scaun uman

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Medicină din Viena și Agenția Federală de Mediu din Austria a identificat particule de microplastic în probe de scaun uman. Au fost identificate, în medie, 20 de particule de microplastic, printre cele mai frecvente tipuri numărându-se polipropilena, polietilena și polietilen-tereftalatul (PET). Aceste materiale sunt utilizate pe scară largă în industria ambalajelor alimentare.

Rezultatele studiului întăresc observațiile privind prezența pe scară largă a microplasticelor în alimentația modernă, după cum subliniază și profesorul Dan Vodnar.

„Este din nou un studiu care nu vine decât să întărească ceea ce cunoaștem deja, și anume faptul că microplasticele sunt omniprezente și inevitabile în alimentația modernă”, mai spune profesorul Dan Vodnar la „Știință cu sare și piper”.