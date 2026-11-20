Valurile de căldură tot mai frecvente și perioadele prelungite de secetă transformă întreținerea unei grădini într-o adevărată provocare. Potrivit specialiștilor în peisagistică, secretul pentru a reduce consumul de apă și a evita uscarea vegetației atunci când termometrele depășesc 40 de grade nu este udarea excesivă, ci alegerea unor specii adaptate climatului arid, multe dintre ele având nu doar rol decorativ, ci și o întrebuințare practică în bucătărie.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, o expertă în grădinărit prezintă cinci plante capabile să suporte temperaturi de până la 45 de grade Celsius fără a necesita udare zilnică, împărțite între specii utile în gastronomie și plante strict ornamentale.

Plante aromatice și comestibile rezistente la arșiță

Rozmarinul: Descris drept o plantă „aproape indestructibilă”, rozmarinul este perfect adaptat verilor toride și se dezvoltă cu un aport minim de apă odată ce a prins rădăcini. Dincolo de aspectul său mereu verde, reprezintă un ingredient nelipsit în bucătărie, frunzele sale fiind folosite proaspete sau uscate pentru aromatizarea preparatelor la cuptor, a cărnurilor, a legumelor sau a uleiurilor.

Lavanda: Una dintre cele mai rezistente plante mediteraneene la căldură, lavanda tolerează fără probleme expunerea directă la soare pe tot parcursul zilei și necesită foarte puțină apă. Pe lângă faptul că parfumul său intens ține la distanță anumite insecte, soiurile culinare de lavandă (în special Lavandula angustifolia) sunt apreciate și în gastronomie, fiind folosite cu moderație în deserturi, infuzii, limonade sau amestecuri de condimente precum herbes de Provence.

Specii strict ornamentale, ideale pentru grădini cu întreținere minimă

Agava: Această plantă suculentă este obișnuită să supraviețuiască în condiții extreme. Frunzele sale cărnoase stochează rezerve de apă pentru perioade îndelungate, permițându-i să reziste la secetă cu o întreținere minimă, în timp ce forma sa sculpturală o recomandă pentru grădinile de tip mediteraneean.

Floarea de hârtie: Pentru cei care își doresc o pată intensă de culoare pe durata întregii veri, această plantă reprezintă o alegere ideală. Deși necesită o udare atentă în primele luni pentru a-și dezvolta rădăcinile, odată stabilizată suportă excelent arșița și oferă o înflorire bogată chiar și cu udări moderate.

Leandrul: Cunoscut pentru rezistența sa remarcabilă în zonele aride, fiind folosit frecvent pe marginea drumurilor și în parcuri publice, leandrul continuă să înflorească abundent în plin soare. Spre deosebire de rozmarin sau lavandă, toate părțile leandrului sunt extrem de toxice dacă sunt ingerate, motiv pentru care trebuie plantat cu precauție în gospodăriile cu copii mici sau animale de companie și ținut departe de zona plantelor aromatice.

Concluzia specialistei este că, de multe ori, degradarea grădinilor pe timp de vară nu este cauzată de căldură în sine, ci de alegerea unor specii nepotrivite pentru climat. Orientarea către plante rezistente la secetă, mai ales cele cu dublu rol, decorativ și culinar, permite economisirea apei și menținerea unui spațiu verde productiv chiar și în timpul celor mai severe episoade de caniculă.